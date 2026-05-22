22 de mayo de 2026
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Ruta Nacional 7

Avanza el proceso para la privatización de la Ruta 7 en Mendoza: abrieron los sobres de la licitación y habrá nuevos peajes

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso para concesionar rutas nacionales con la apertura de sobres de las empresas interesadas. Mendoza quedó incluida con el tramo de la Ruta 7 hasta el Paso Cristo Redentor. El esquema prevé inversiones privadas, obras y peajes.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de concesión privada de rutas nacionales y Mendoza quedó incluida.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de concesión privada de rutas nacionales y Mendoza quedó incluida.

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de concesión privada de rutas nacionales y la provincia de Mendoza quedó incluida con uno de los corredores estratégicos más importantes del país: 329,09 kilómetros de la Ruta Nacional 7 que atraviesan la provincia desde el Arco Desaguadero hasta el Paso Internacional Cristo Redentor.

Desde la Casa Rosada informaron que se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones con inversión 100% privada. "Abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 8 tramos estratégicos ubicados en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza, fundamentales para la producción, el comercio, el turismo y la integración regional".

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En total se presentaron 20 oferentes, aunque aún no trascendió el detalle.

Según informó el Gobierno nacional, la licitación contempla la construcción, explotación, administración y mantenimiento de casi 4.000 kilómetros de rutas en todo el país. En el caso mendocino, el foco estará puesto sobre el corredor bioceánico de la Ruta 7, clave para el comercio internacional con Chile y el tránsito de cargas del Mercosur.

La concesión abarcará 329 kilómestros. Por un lado, el tramo desde el límite San Luis/Mendoza (Arco Desaguadero) hasta el Km 1012,3, en Palmira (Mendoza). Estos son146,82 km. El otro tramo, va desde el empalme de la RN 40 hasta el límite con Chile.

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La concesión abarcará 329 kilómetros, en dos tramos.

La concesión abarcará 329 kilómetros, en dos tramos.

Desde Nación sostienen que el nuevo esquema apunta a mejorar los estándares de mantenimiento, seguridad vial y servicios al usuario mediante inversiones privadas. El modelo prevé que las empresas adjudicatarias recuperen la inversión a través del cobro de peajes y la explotación comercial de áreas vinculadas al corredor.

Qué obras podrían realizarse en la Ruta 7

Aunque todavía no se difundieron los proyectos ejecutivos definitivos, el proceso contempla trabajos de reconstrucción, rehabilitación, conservación y mantenimiento integral de la traza. También podrían sumarse nuevos servicios para transportistas y automovilistas, además de intervenciones para mejorar la seguridad en sectores críticos de montaña.

En Mendoza existe expectativa por el impacto que podría tener la iniciativa sobre una ruta considerada estratégica y que desde hace años presenta deterioro, especialmente por el intenso tránsito pesado hacia Chile.

El gobernador Alfredo Cornejo ya había manifestado públicamente el interés de la provincia en avanzar con este esquema y destacó que se trata de un reclamo histórico para modernizar una vía clave para la logística y la producción regional.

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Peajes y participación privada

Uno de los puntos centrales del nuevo sistema será el esquema de peajes. El concesionario privado deberá financiar las obras y el mantenimiento mediante el cobro a los usuarios, bajo supervisión del Estado nacional. Además, se analiza incorporar nuevas estaciones de peaje en distintos puntos del corredor mendocino.

La Ruta 7 es uno de los principales corredores internacionales de Argentina y concentra buena parte del tránsito de camiones que conecta el Atlántico con el Pacífico. Solo en Mendoza atraviesa zonas urbanas, industriales y turísticas, además del corredor de Alta Montaña.

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