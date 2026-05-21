22 de mayo de 2026
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Universidad Nacional de Cuyo

Elecciones en la UNCuyo: Fidel apuesta a "terminar con la grieta" y pensar una universidad preparada para el futuro

El candidato universitario puso el foco en la gestión del presupuesto, la modernización y construir consensos dentro de la Universidad Nacional de Cuyo.

La fórmula oficialista para dirigir la universidad Nacional de Cuyo recorrió el sur provincial.

La fórmula oficialista para dirigir la universidad Nacional de Cuyo recorrió el sur provincial.

Foto: Prensa Sumar Universidad
Por Sitio Andino Política

En plena carrera electoral dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, una de las fórmulas que busca conducir el rectorado, Gabriel Fidel y María Flavia Filippini, comenzó a marcar diferencias con un discurso centrado en la gestión, la previsibilidad y el futuro de la educación superior.

El candidato universitario dejó una definición política clara: “hay que eliminar la grieta” dentro de la universidad y empezar a discutir cómo sostener y transformar la institución en un contexto económico cada vez más complejo.

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En una entrevista reciente, el dirigente universitario planteó que la UNCuyo atraviesa un momento donde ya no alcanza únicamente con el debate ideológico, sino que resulta necesario avanzar hacia una etapa de acuerdos institucionales, administración eficiente de los recursos y planificación estratégica.

Una universidad “menos atravesada por las peleas”

Uno de los ejes centrales del discurso fue la necesidad de bajar el nivel de confrontación interna dentro de la casa de estudios.

Según sostuvo, la universidad necesita recuperar capacidad de diálogo para enfrentar los desafíos presupuestarios, tecnológicos y académicos que vienen en los próximos años.

“La universidad tiene que dejar de vivir en una lógica de grieta permanente y empezar a pensar cómo se construye futuro”, fue uno de los conceptos que atravesó la entrevista.

El candidato consideró que muchas veces las discusiones políticas internas terminan alejando a la institución de los problemas reales que atraviesan estudiantes, docentes y trabajadores universitarios.

Embed - SAN RAFAEL: ELECCIONES EN UNCUYO - SUMAR UNIVERSIDAD EL OFICIALISMO BUSCA SEGUIR EL PROY DE GESTIÓN

El presupuesto, en el centro de la campaña

Otro de los puntos más fuertes del planteo estuvo vinculado a la administración de los recursos de la UNCuyo. Fidel remarcó que la discusión presupuestaria será uno de los principales desafíos para la próxima gestión y aseguró que será necesario combinar defensa institucional con capacidad de gestión.

En ese sentido, habló de una universidad que no solo reclame fondos, sino que además pueda mostrar eficiencia, planificación y modernización en el uso de sus recursos.

La mirada apunta a construir una universidad con mayor previsibilidad financiera, capaz de sostener infraestructura, innovación tecnológica y nuevas herramientas académicas en un escenario nacional de ajuste y tensión económica.

La idea de “universidad del futuro”

Dentro de la propuesta también apareció un concepto reiterado: la necesidad de pensar una “universidad del futuro”.

Allí el eje estuvo puesto en adaptar la UNCuyo a nuevas dinámicas vinculadas a:

  • innovación tecnológica,
  • inteligencia artificial,
  • nuevas modalidades educativas,
  • vinculación con el sector privado,
  • y formación orientada a los cambios del mercado laboral.

Entrevista Gabriel Fidel, vicerrector Universidad Nacional de Cuyo
Gabriel Fidel, candidato a rector de la Universidad Nacional de Cuyo por

Gabriel Fidel, candidato a rector de la Universidad Nacional de Cuyo por "Sumar Universidad".

El planteo busca posicionar a la universidad no solamente como espacio académico, sino también como actor estratégico para el desarrollo de Mendoza.

Una elección que empieza a levantar temperatura política

Con el calendario electoral universitario avanzando, las distintas fórmulas comienzan a mostrar perfiles y posicionamientos cada vez más marcados.

Mientras algunos sectores profundizan discursos más ideológicos, la estrategia de Fidel parece orientarse hacia una narrativa de gestión, consenso y modernización institucional.

La disputa por el rectorado de la UNCuyo empieza así a convertirse también en una discusión sobre qué modelo de universidad quiere Mendoza para los próximos años.

Embed - Sumar Universidad on Instagram: "Hoy nos encontramos para hablar de la universidad que queremos. Docentes, estudiantes, no docentes, graduados. Rectores de universidades nacionales que vinieron a pensar con nosotros los desafíos que vienen. Hablamos de lo que nos desvela: cómo acompañar a los docentes que sostienen la calidad todos los días. Cómo preparar a los estudiantes para un mundo que cambia más rápido que los planes de estudio. Cómo tender puentes entre la universidad, Mendoza y el mundo. Y hablamos de lo que nos mueve: la convicción de que la UNCUYO tiene todo para ser la mejor universidad de América Latina. La gente, la historia, las ganas. Y venimos trabajando para que así sea."
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