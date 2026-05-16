Rectores de universidades nacionales reclamaron en Mendoza por la aplicación de la Ley de Financiamiento

En medio de la polémica por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y del conflicto entre el gobierno nacional y las casas de altos estudios, rectores de distintos puntos del país se reunieron en Mendoza para defender el sistema de universidades argentinas y advirtieron sobre las consecuencias del ajuste presupuestario.

El encuentro se realizó en la Nave Cultural , en el marco de la presentación de la candidatura de Gabriel Fidel y María Flavia Filippini para el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) . La jornada contó además con la participación del rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) , Franco Bartolacci; la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella ; y el rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Raúl Gil.

Gabriel Fidel aseguró que uno de los principales desafíos actuales es “la defensa de la universidad pública” y remarcó la necesidad de que se implemente de manera urgente la Ley de Financiamiento Universitario. Además, sostuvo que la educación atraviesa una etapa compleja por “el embate que hay contra las universidades públicas” y explicó que la falta de presupuesto obligó a priorizar el funcionamiento académico por sobre otras áreas.

“Las obras quedaron totalmente paralizadas. A raíz del ajuste que ha habido para las universidades hemos tenido que priorizar gastos. Se ha priorizado el acto educativo y por supuesto hay temas que han sido postergados, como las obras”, señaló.

Además, destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre la universidad y la sociedad, mediante trabajo conjunto con gobiernos locales, empresas, sindicatos y organizaciones civiles.

RAW_39hjklñlj84 Rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.

El Consejo Interuniversitario Nacional y su postura frente al ajuste de Javier Milei

Por su parte, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, advirtió que el sistema universitario atraviesa el “punto histórico de inversión más bajo”. “Hoy estamos en el 0,4% del PBI. Aún garantizando la aplicación de la ley seguiríamos en el punto histórico de inversión más bajo ”, explicó.

El dirigente universitario sostuvo que la discusión excede al ámbito académico y afecta al desarrollo del país. “Sería grave para la Argentina que esa potencia que tiene el sistema universitario público vaya lentamente apagándose”, expresó.

Bartolacci remarcó que el CIN espera una resolución favorable de la Corte Suprema en la causa judicial iniciada para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento. “Tenemos naturalmente la expectativa de un fallo favorable para algo tan obvio como que una ley aprobada con esa legitimidad se cumpla y se aplique”, indicó. También aseguró que el sistema universitario argentino “está más unido que nunca” frente al conflicto presupuestario.

En busca de mayor calidad universitaria

Más allá del reclamo económico, los rectores coincidieron en que las universidades públicas deben afrontar cambios profundos frente a las transformaciones tecnológicas y sociales. Bartolacci planteó la necesidad de impulsar “una segunda reforma universitaria” para actualizar planes de estudio, modalidades de enseñanza y carreras. “La universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas que hace 30 o 40 años”, afirmó.

En la misma línea, Laura Tarabella remarcó que las instituciones deben revisar aspectos internos, mejorar la articulación con la escuela secundaria y fortalecer la vinculación con los territorios. “Una universidad tiene razón de ser si articula y genera una sinergia virtuosa con el territorio que le da vida”, señaló.

La rectora de la Universidad Nacional del Litoral también subrayó la importancia de sostener la confianza pública en las casas de altos estudios. “Tenemos que ser muy cuidadosos”, sostuvo.

Marcha universitaria, universidad nacional de Cuyo 12-05-26, Gabriel Fidel, Portones del Parque, galería La comunidad universitaria de Mendoza salió a las calles para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento. Foto: Cristian Lozano

El rector de la Universidad Nacional de San Luis, Raúl Gil, fue uno de los más críticos respecto a la postura del gobierno nacional y aseguró que existe “una distancia conceptual enorme”. “Plantea que la universidad solamente tiene que proveer graduados”, cuestionó.

Gil defendió el rol social de las universidades públicas, especialmente en el interior del país y en sectores históricamente excluidos del acceso a la educación superior. “La universidad pública es una institución transformadora que contribuye a contrarrestar la mala distribución de la riqueza a través del acceso a la educación”, afirmó.

Además, advirtió que la crisis presupuestaria obliga a las universidades a concentrar energías en defender su funcionamiento básico, en lugar de avanzar en modernización e inclusión. “Estamos trabados en una discusión conceptual con el Gobierno sobre el rol de la universidad y los recursos que necesitamos para funcionar”, concluyó.