16 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Universidad

Rectores de universidades nacionales reclamaron en Mendoza por la aplicación de la Ley de Financiamiento

Las autoridades universitarias advirtieron sobre el impacto del ajuste y defendieron el rol de la educación pública frente al conflicto con el gobierno.

Rectores de universidades nacionales reclamaron en Mendoza por la aplicación de la Ley de Financiamiento

Rectores de universidades nacionales reclamaron en Mendoza por la aplicación de la Ley de Financiamiento

Foto: Gentileza
 Por Sofía Pons

En medio de la polémica por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y del conflicto entre el gobierno nacional y las casas de altos estudios, rectores de distintos puntos del país se reunieron en Mendoza para defender el sistema de universidades argentinas y advirtieron sobre las consecuencias del ajuste presupuestario.

El encuentro se realizó en la Nave Cultural, en el marco de la presentación de la candidatura de Gabriel Fidel y María Flavia Filippini para el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). La jornada contó además con la participación del rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci; la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella; y el rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Raúl Gil.

Lee además
Miles de personas se movilizaron por las universidades en todo el país.

Cómo reaccionó Milei y el Gobierno nacional tras la marcha universitaria
Vista aérea del Cabildo, frente a Plaza de Mayo, colmado de gente (Jaime Olivos)

Masiva marcha en Plaza de Mayo de estudiantes y docentes universitarios
RAW_bhjlñojh3972
Gabriel Fidel busca ser el próximo rector de la UNCuyo.

Gabriel Fidel busca ser el próximo rector de la UNCuyo.

El financiamiento universitario como centro del debate

Gabriel Fidel aseguró que uno de los principales desafíos actuales es “la defensa de la universidad pública” y remarcó la necesidad de que se implemente de manera urgente la Ley de Financiamiento Universitario. Además, sostuvo que la educación atraviesa una etapa compleja por “el embate que hay contra las universidades públicas” y explicó que la falta de presupuesto obligó a priorizar el funcionamiento académico por sobre otras áreas.

“Las obras quedaron totalmente paralizadas. A raíz del ajuste que ha habido para las universidades hemos tenido que priorizar gastos. Se ha priorizado el acto educativo y por supuesto hay temas que han sido postergados, como las obras”, señaló.

Además, destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre la universidad y la sociedad, mediante trabajo conjunto con gobiernos locales, empresas, sindicatos y organizaciones civiles.

RAW_39hjklñlj84
Rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.

Rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.

El Consejo Interuniversitario Nacional y su postura frente al ajuste de Javier Milei

Por su parte, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del CIN, advirtió que el sistema universitario atraviesa el “punto histórico de inversión más bajo”. “Hoy estamos en el 0,4% del PBI. Aún garantizando la aplicación de la ley seguiríamos en el punto histórico de inversión más bajo ”, explicó.

El dirigente universitario sostuvo que la discusión excede al ámbito académico y afecta al desarrollo del país. “Sería grave para la Argentina que esa potencia que tiene el sistema universitario público vaya lentamente apagándose”, expresó.

Bartolacci remarcó que el CIN espera una resolución favorable de la Corte Suprema en la causa judicial iniciada para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento. “Tenemos naturalmente la expectativa de un fallo favorable para algo tan obvio como que una ley aprobada con esa legitimidad se cumpla y se aplique”, indicó. También aseguró que el sistema universitario argentino “está más unido que nunca” frente al conflicto presupuestario.

En busca de mayor calidad universitaria

Más allá del reclamo económico, los rectores coincidieron en que las universidades públicas deben afrontar cambios profundos frente a las transformaciones tecnológicas y sociales. Bartolacci planteó la necesidad de impulsar “una segunda reforma universitaria” para actualizar planes de estudio, modalidades de enseñanza y carreras. “La universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas que hace 30 o 40 años”, afirmó.

En la misma línea, Laura Tarabella remarcó que las instituciones deben revisar aspectos internos, mejorar la articulación con la escuela secundaria y fortalecer la vinculación con los territorios. “Una universidad tiene razón de ser si articula y genera una sinergia virtuosa con el territorio que le da vida”, señaló.

La rectora de la Universidad Nacional del Litoral también subrayó la importancia de sostener la confianza pública en las casas de altos estudios. “Tenemos que ser muy cuidadosos”, sostuvo.

Marcha universitaria, universidad nacional de Cuyo 12-05-26, Gabriel Fidel, Portones del Parque, galería
La comunidad universitaria de Mendoza salió a las calles para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento.

La comunidad universitaria de Mendoza salió a las calles para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento.

El rector de la Universidad Nacional de San Luis, Raúl Gil, fue uno de los más críticos respecto a la postura del gobierno nacional y aseguró que existe “una distancia conceptual enorme”. “Plantea que la universidad solamente tiene que proveer graduados”, cuestionó.

Gil defendió el rol social de las universidades públicas, especialmente en el interior del país y en sectores históricamente excluidos del acceso a la educación superior. “La universidad pública es una institución transformadora que contribuye a contrarrestar la mala distribución de la riqueza a través del acceso a la educación”, afirmó.

Además, advirtió que la crisis presupuestaria obliga a las universidades a concentrar energías en defender su funcionamiento básico, en lugar de avanzar en modernización e inclusión. “Estamos trabados en una discusión conceptual con el Gobierno sobre el rol de la universidad y los recursos que necesitamos para funcionar”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Miles de mendocinos marcharon en defensa de las universidades públicas

La universidad pública entra en zona crítica y vuelve a copar las calles

Nueva Marcha Federal Universitaria: cómo será la movilización en Mendoza

Mendoza negocia bonos con Nación para reactivar obras viales paralizadas

Petri recorrió el Valle de Uco, recogió reclamos de empresarios y puso el foco en la inseguridad

Se rompió la paz en el Sur: Félix intimó a Molero por el gasoducto y se abrió un frente judicial

El megaproyecto energético que Mendoza pondrá en marcha en el complejo Los Nihuiles

Los puntos más importantes de la apelación de Walter Bento

LO QUE SE LEE AHORA
El legislador nacional se reunió con emprendedores y empresarios del Valle de Uco. video

Petri recorrió el Valle de Uco, recogió reclamos de empresarios y puso el foco en la inseguridad

Las Más Leídas

Qué decidieron las autoridades sobre el paso fronterizo para este sábado 16 de mayo.

Sábado helado en Mendoza: qué decidieron las autoridades sobre el Paso Cristo Redentor

Becas Progresar 2026: Capital Humano aprueba solicitudes del nivel obligatorio

Capital Humano inicia aprobación de Becas Progresar: todo lo que debés hacer

Alerta por gripe en Mendoza: el firme pedido de Salud para frenar el aumento de casos. video

Gripe en Mendoza: la exigencia de Salud para evitar contagios

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 15 de mayo EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 15 de mayo

Aumenta el pan en Mendoza: sin precio de referencia, cada panadería fijará sus propios valores.

Sube el pan en Mendoza: cada panadería pondrá su precio