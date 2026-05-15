Luis Petri en Tunuyán: reunión con empresarios y foco en inseguridad y empleo

El diputado nacional Luis Petri (La Libertad Avanza) profundiza su recorrida por Mendoza y este viernes desembarcó en el Valle de Uco , donde mantuvo un encuentro con la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán . Allí se reunió con empresarios, comerciantes, productores e industriales para conocer de primera mano la situación de los distintos sectores.

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La visita se da en continuidad con una serie de encuentros similares que el exministro de Hacienda mantuvo en el Sur provincial —San Rafael, General Alvear y Malargüe— y forma parte de una estrategia de contacto directo con actores económicos y sociales de toda la provincia .

Durante la reunión, Petri puso en valor el rol del Valle de Uco como uno de los polos de crecimiento más dinámicos de Mendoza y destacó la diversidad productiva de la zona, que combina vitivinicultura, producción agrícola y turismo .

Embed - Luis Petri on Instagram: "Escuchar a los que hacen grande a Mendoza! La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán trabaja todos los días para impulsar el crecimiento de Tunuyán y de todo el Valle de Uco! Este departamento tiene un potencial enorme: comercio, producción agrícola, turismo y una comunidad que no para de crecer. Escuchar a quienes invierten, producen y apuestan por Mendoza es importantísimo para remover todos los obstáculos que les impiden crecer más y dar más trabajo. Gracias a la @ciattunuyan por abrirme las puertas y por el compromiso permanente con el desarrollo de Tunuyán y de todo Mendoza!" View this post on Instagram

Luis Petri: “No se pueden hacer diagnósticos sin escuchar”

En diálogo con Noticiero Andino, el legislador remarcó la importancia de mantener contacto directo con los sectores productivos. “Lo más importante no es lo que vengo a decir, sino lo que vengo a llevarme de boca de quienes producen y hacen grande el Valle de Uco”, sostuvo.

En esa línea, mencionó las principales actividades de la región —como la producción vitivinícola, de ajo, frutos secos y el orégano— y subrayó el peso del turismo como motor económico, tanto en su variante enoturística como de montaña.

Además, insistió en la necesidad de evitar diagnósticos alejados de la realidad: “No se pueden hacer diagnósticos divorciados de la gente ni desde una computadora. Hay que recorrer cada rincón de la provincia”, afirmó.

Luis Petri CCIAT Tunuyán 02 Luis Petri pasó por el Valle de Uco y se llevó pedidos de productores y empresarios locales. Foto: Gentileza

Inseguridad y empleo, en el centro de la agenda de Luis Petri

Consultado sobre las principales problemáticas de Mendoza, Petri fue directo: “El principal problema que está presente siempre es la inseguridad”, señaló, al tiempo que lo definió como un tema de fuerte impacto local.

En paralelo, planteó la necesidad de generar empleo y defendió las reformas impulsadas a nivel nacional. En ese sentido, consideró que la ley de modernización laboral puede ser una herramienta clave para crear trabajo de calidad, especialmente en regiones como el Valle de Uco, donde la actividad económica tiene fuerte estacionalidad.

El legislador nacional también hizo referencia a los cambios en el escenario económico de los últimos años y defendió las medidas adoptadas a nivel nacional por la gestión Javier Milei. “Hace dos años (en las recorridas de la campaña 2023) me hablaban del impuesto PAIS, de las SIRA o de la inflación, y hoy la realidad cambió y plantea nuevos desafíos”, explicó.

En ese setnido, sostuvo que el vínculo con los sectores productivos debe ser permanente para adaptar las políticas a las nuevas demandas.

Embed - C on Instagram: "Hoy recibimos en la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán al Diputado Nacional Luis Petri, en un encuentro institucional con una importante convocatoria de empresarios, comerciantes, productores, industriales, prestadores de servicios y referentes del sector turístico. Durante la reunión se compartieron los principales ejes del informe socioeconómico elaborado por la Cámara, abordando temas centrales para el desarrollo de Tunuyán y el Valle de Uco: realidad social, Producto Bruto Geográfico, agroindustria, turismo, sector público y mercado laboral. Fue un mediodía de viernes de alta participación, donde el sector productivo local pudo expresar en primera persona sus miradas, preocupaciones y propuestas. Desde la Cámara seguimos trabajando para fortalecer una agenda de desarrollo territorial basada en datos, diálogo institucional y participación activa de quienes producen, invierten, trabajan y generan empleo en nuestra comunidad. ............ #cciat #Tunuyán #valledeuco #mendoza" View this post on Instagram

Las recorridas de Luis Petri por la provincia de Mendoza

Desde que dejó su función en la cartera castrense, Petri se ha dedicado a recorrer nuevamente los diferentes oasis de Mendoza. No es ningún misterio que el diputado trabaja en una potencial candidatura a la gobernación para 2027 y apuesta a conocer de primera mano las diversas realidades de cada región.

Por ello, reveló que continuará recorriendo el territorio y manteniendo reuniones con distintos sectores, desde productores hasta estudiantes, a quienes señaló como un grupo especialmente atravesado por la incertidumbre laboral y el avance de la inteligencia artificial.

“Hay que hablar con todos para ver cómo resolvemos los problemas, especialmente el de la inseguridad, que es el que más preocupa a los mendocinos”, afirmó.

Tras el encuentro, el legislador compartió un mensaje en sus redes sociales en el que volvió a destacar el potencial de la zona. “Escuchar a quienes invierten, producen y apuestan por Mendoza es fundamental para remover los obstáculos que impiden crecer y generar más trabajo”, expresó.