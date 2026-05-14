14 de mayo de 2026
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Manuel Adorni

Manuel Adorni en Mendoza: qué se dijo en redes y medios nacionales sobre su visita

El paso del funcionario por la provincia tuvo fuerte repercusión nacional, atravesado por la polémica judicial y un episodio viral que dominó redes.

El paso de Adorni por Mendoza no pasó inadvertido en los medios nacionales.

El paso de Adorni por Mendoza no pasó inadvertido en los medios nacionales.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

El paso de Manuel Adorni por Mendoza no solo dejó repercusiones en la política local, sino que tuvo un importante eco en medios nacionales y redes sociales, en un contexto marcado por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y un episodio viral que dominó la conversación pública.

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Manuel Adorni visitó Mendoza en un clima tenso con el oficialismo provincial.

La tensa e incómoda visita de Manuel Adorni a Mendoza
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Las repercusiones en medios nacionales de la visita de Manuel Adorni a Mendoza

El portal Infobae puso el foco en la lectura política dentro del oficialismo, destacando que Adorni mantiene una agenda activa y respaldo del Gobierno, pese a las novedades judiciales que lo involucran.

Además, interpretó la visita como una doble señal: por un lado, mostrar gestión con la inauguración del primer proyecto RIGI, y por otro, consolidar acuerdos políticos, especialmente con el gobernador Alfredo Cornejo. También hizo hincapié en las tensiones internas en la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, como la ausencia de Luis Petri, en un contexto de armado electoral hacia 2027.

Infobae Adorni

En una línea más informativa, Clarín centró su cobertura en el anuncio económico y energético, destacando la inauguración del parque solar El Quemado como el primer proyecto del RIGI en funcionamiento.

Si bien menciona que se trata de un funcionario “cuestionado”, el enfoque principal estuvo puesto en la inversión, el impacto energético y los anuncios asociados, como el nuevo proyecto minero confirmado por Luis Caputo.

Clarin Adorni

La Nación fue uno de los medios más críticos en el tono, al describir el paso de Adorni como una “visita fugaz e incómoda”, marcada por ausencias políticas y un fuerte hermetismo.

El medio destacó especialmente que el funcionario evitó el contacto con la prensa y se retiró rápidamente del lugar, en paralelo al avance de la causa judicial. También subrayó las tensiones locales y los cuestionamientos previos de dirigentes mendocinos.

LN Adorni

TN combinó ambos planos: por un lado, la agenda de gestión vinculada al RIGI, y por otro, el contexto de presión política y judicial.

En ese sentido, interpretó la visita como un intento del Gobierno de “dejar atrás la discusión pública” sobre la investigación patrimonial, en medio de reclamos incluso dentro del propio gabinete para que el funcionario dé explicaciones sobre su patrimonio.

TN Adorni

Página/12 puso el foco en el episodio que rápidamente se viralizó: la frase de Adorni antes de comenzar el acto. “Hasta que no me den mi discurso no puedo empezar”, dijo, generando repercusiones inmediatas en redes.

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El medio interpretó ese momento como un reflejo de la dependencia del funcionario de sus discursos escritos, en un contexto donde el Gobierno buscaba mostrar gestión pero terminó quedando expuesto por una situación inesperada.

Página 12 Adorni

Perfil abordó la visita desde una mirada más institucional, resaltando el peso del anuncio económico y la narrativa del Gobierno sobre el RIGI como motor de inversiones.

En ese marco, destacó que Adorni utilizó el acto para defender el rumbo económico y proyectar cifras ambiciosas, en simultáneo con las causas judiciales que lo mantienen en el centro de la escena.

Perfil Adorni

Desde una perspectiva crítica, C5N interpretó la visita como parte de una estrategia para sostener la agenda de gestión mientras avanzan las investigaciones.

El medio subrayó que el oficialismo busca contrarrestar el impacto de las denuncias con anuncios y apariciones públicas, en un intento de instalar un mensaje de normalidad y continuidad.

C5N Adorni

Crónica optó por una cobertura más clásica, enfocada en la inauguración del parque solar y sus implicancias energéticas.

Allí predominó la mirada sobre el impacto económico del proyecto y las definiciones de Adorni sobre el modelo impulsado por el Gobierno, sin profundizar en el conflicto político.

Cronica Adorni

Qué dijo Javier Milei de la visita de Manuel Adorni a Mendoza

En paralelo, la repercusión también se amplificó en redes sociales, donde el episodio viral y el contexto judicial dominaron la conversación.

El presidente Javier Milei no hizo referencias directas a la visita, pero sí replicó posteos de cuentas afines, que destacaron la magnitud del proyecto en Las Heras y cuestionaron la cobertura mediática. “Ni un medio de comunicación hablando de esto”, señala uno de los mensajes difundidos por el Jefe de Estado.

Tuit Shelby

"Y pensar que todavía hay que escuchar a los chimpancés, que se excitaban inaugurando canillas y rotondas, cuestionando la superioridad del RIGI", resalta otro de los posteos compartidos por el líder libertario, junto a un video de la actividad en Mendoza.

Tuit Negro Almeida

En esa línea, el oficialismo buscó instalar el eje en la gestión y las inversiones, mientras que en redes convivieron tanto el respaldo libertario como las críticas y burlas por el momento viral.

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