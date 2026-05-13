La Justicia imputó al hermano de Adorni por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

De acuerdo con la denuncia, el funcionario habría cancelado el préstamo en apenas doce meses

El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó este miércoles a Francisco Adorni , actual diputado provincial bonaerense de La Libertad Avanza y hermano de Manuel Adorni , en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero . La investigación judicial se centra en el crecimiento patrimonial del dirigente y en una serie de movimientos financieros.

Según la denuncia, los movimientos no tendrían correlación con sus ingresos declarados como funcionario público. La causa se inició tras una presentación realizada por la diputada nacional Marcela Pagano y quedó radicada en el Juzgado Federal N°6 , actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas, quien delegó la instrucción en el fiscal Marijuán.

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Francisco Adorni desembarcó en la función pública durante la actual gestión nacional. Primero fue designado al frente de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y posteriormente, en junio de 2025, asumió como titular del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) .

Meses después, logró acceder a una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde actualmente integra el bloque oficialista libertario.

Los detalles de la investigación contra Francisco Adorni

La denuncia presentada por Pagano pone el foco en las declaraciones juradas patrimoniales del funcionario y en el notable incremento de bienes registrado entre 2024 y 2025.

Según consta en la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), en su declaración correspondiente a 2024 Francisco Adorni informó:

El 50% de una vivienda de 162 metros cuadrados ubicada en City Bell, La Plata, adquirida mediante crédito hipotecario y valuada en $38.790.000.

El 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017, valuado en $5.000.000.

Bienes, depósitos y dinero en efectivo por un total de $43.790.000.

Ausencia de deudas registradas.

Sin embargo, en la declaración jurada de 2025, el dirigente informó un patrimonio neto de $80.500.000, lo que despertó sospechas en torno al origen y evolución de sus fondos.

Las sospechas sobre un crédito hipotecario

Uno de los puntos centrales de la investigación judicial es la cancelación de un crédito hipotecario otorgado por el Banco Provincia, cuyo monto rondaría los 60 millones de pesos.

De acuerdo con la denuncia, el funcionario habría cancelado el préstamo en apenas doce meses, una situación que, para la denunciante, no sería compatible con los ingresos percibidos en sus cargos públicos.

La presentación también menciona la compra de una camioneta Jeep Renegade durante noviembre de 2025, adquisición que podría justificarse con sus haberes como funcionario, aunque el cuestionamiento principal apunta a la capacidad financiera para afrontar simultáneamente el pago acelerado del préstamo hipotecario.

En el marco de la investigación, el fiscal Marijuán ya solicitó información a más de 30 organismos y entidades financieras. Además, pidió levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni con el objetivo de reconstruir la evolución de su patrimonio y determinar si existieron movimientos incompatibles con sus ingresos declarados.

La causa se encuentra en una etapa preliminar, aunque las medidas impulsadas por la fiscalía anticipan una investigación orientada a determinar el origen de los fondos y la eventual existencia de maniobras de ocultamiento patrimonial.