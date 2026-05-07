Videos: Manuel Adorni sigue sin dar explicaciones, aunque prometió hablar tras el fallo judicial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evitó nuevamente dar explicaciones públicas sobre su patrimonio y sus viajes, al argumentar que cualquier declaración podría interpretarse como una “obstrucción de la Justicia”, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta.
En una entrevista con Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura, el funcionario sostuvo que no hablará del tema hasta que avance la causa judicial, aunque aseguró que una vez que se aclare su situación dará explicaciones en profundidad.
Manuel Adorni adelantará la presentación de la declaración jurada
En paralelo, el jefe de Gabinete confirmó que presentará su declaración jurada antes del vencimiento, aunque evitó precisar una fecha exacta. Según trascendió, la presentación podría concretarse hacia fines de mayo, en línea con lo que ya había anticipado el presidente Javier Milei.
Pese a eso, el funcionario buscó bajar el tono del cruce y destacó la relación con la ministra: “Trabajamos juntos, no lo tomo mal”, señaló, al relativizar sus declaraciones.
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“Todo el mundo sabía que iba a presentar la declaración jurada antes del vencimiento”
Tras el pedido de Patricia Bullrich, Manuel Adorni dijo que “es una fenómena” y señaló que no tomó “mal” sus dichos de anoche: “Si lo tendría que haber dicho o no, se puede charlar”. pic.twitter.com/r1CmD9E0fF
La investigación contra Manuel Adorni y los puntos bajo la lupa
Adorni es investigado por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La pesquisa apunta a su evolución patrimonial en los últimos años, incluyendo:
La compra de propiedades
Refacciones en una vivienda por unos 245.000 dólares
Viajes al exterior y dentro del país presuntamente pagados en efectivo
Estos elementos quedaron bajo análisis judicial y también alimentaron cuestionamientos de la oposición, que impulsa iniciativas en el Congreso para interpelarlo.
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“Cuando la Justicia aclare todo ahí sí voy a hablar”
Manuel Adorni señaló que ahora no puede “dar explicaciones para no obstruir la Justicia”, dijo que el “dolor no va a quedar en silencio” y advirtió: “Voy a hablar mucho más de lo que se imaginan”. pic.twitter.com/p9FVTHl7VY
El respaldo de Javier Milei a Adorni y las advertencias políticas
En medio de la polémica, Adorni destacó el respaldo del presidente Javier Milei, a quien definió como un apoyo clave “desde lo humano y lo espiritual”.
El mandatario, por su parte, lo ratificó en el cargo y aseguró que presentará su declaración jurada antes del plazo límite, al tiempo que sostuvo que no tomaría medidas contra alguien que considera “honesto”.
Sin embargo, desde sectores del propio oficialismo advirtieron que la demora en las explicaciones puede afectar al Gobierno.
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“Estuvimos bastante cerca de que me linchen para que hable”
Mientras crece la presión, Adorni volverá a tener exposición pública en las próximas horas, con una conferencia de prensa prevista para este viernes en Casa Rosada antes de una nueva reunión de Gabinete.
Allí, se espera que pueda dar alguna señal sobre su estrategia y los tiempos de presentación de su declaración jurada, aunque persiste la incógnita sobre si responderá preguntas vinculadas a la causa.
“Una persona que se horrorizó por mis viajes estuvo a punto de viajar conmigo”
Manuel Adorni reveló que “una persona que conduce un noticiero” se iba a ir con él “a compartir las vacaciones” y advirtió: “Me pegó mucho, son cosas que indefectiblemente caen en la traición”. pic.twitter.com/zmLCgKVCZK