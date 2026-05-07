7 de mayo de 2026
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Manuel Adorni

Videos: Manuel Adorni sigue sin dar explicaciones, aunque prometió hablar tras el fallo judicial

El jefe de Gabinete dijo que no responderá sobre su patrimonio para no “obstruir la Justicia” y aseguró que dará explicaciones cuando termine la investigación.

El funcionario está en el ojo de la tormenta por su crecimiento patrimonial.

El funcionario está en el ojo de la tormenta por su crecimiento patrimonial.

Foto: Télam
Por Sitio Andino Política

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evitó nuevamente dar explicaciones públicas sobre su patrimonio y sus viajes, al argumentar que cualquier declaración podría interpretarse como una “obstrucción de la Justicia”, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta.

En una entrevista con Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura, el funcionario sostuvo que no hablará del tema hasta que avance la causa judicial, aunque aseguró que una vez que se aclare su situación dará explicaciones en profundidad.

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El silencio público de Manuel Adorni y la estrategia judicial

Adorni remarcó que le hubiera gustado dar explicaciones desde el inicio, pero insistió en que su situación procesal le impide hacerlo sin interferir en la investigación.

Cualquier cosa que diga se puede tomar como que tengo la intención de obstruir la Justicia”, planteó, y agregó que no le preocupa la “carnicería mediática” en torno a su caso.

En ese sentido, se mostró confiado en que la Justicia “va a aclarar todo” y advirtió que, cuando eso ocurra, “va a hablar mucho más de lo que se imaginan”.

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Manuel Adorni adelantará la presentación de la declaración jurada

En paralelo, el jefe de Gabinete confirmó que presentará su declaración jurada antes del vencimiento, aunque evitó precisar una fecha exacta. Según trascendió, la presentación podría concretarse hacia fines de mayo, en línea con lo que ya había anticipado el presidente Javier Milei.

El tema generó tensiones dentro del oficialismo, luego de que Patricia Bullrich reclamara públicamente que Adorni presente la documentación “de inmediato” para despejar dudas.

Pese a eso, el funcionario buscó bajar el tono del cruce y destacó la relación con la ministra: “Trabajamos juntos, no lo tomo mal”, señaló, al relativizar sus declaraciones.

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La investigación contra Manuel Adorni y los puntos bajo la lupa

Adorni es investigado por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La pesquisa apunta a su evolución patrimonial en los últimos años, incluyendo:

  • La compra de propiedades
  • Refacciones en una vivienda por unos 245.000 dólares
  • Viajes al exterior y dentro del país presuntamente pagados en efectivo

Estos elementos quedaron bajo análisis judicial y también alimentaron cuestionamientos de la oposición, que impulsa iniciativas en el Congreso para interpelarlo.

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El respaldo de Javier Milei a Adorni y las advertencias políticas

En medio de la polémica, Adorni destacó el respaldo del presidente Javier Milei, a quien definió como un apoyo clave “desde lo humano y lo espiritual”.

El mandatario, por su parte, lo ratificó en el cargo y aseguró que presentará su declaración jurada antes del plazo límite, al tiempo que sostuvo que no tomaría medidas contra alguien que considera “honesto”.

Sin embargo, desde sectores del propio oficialismo advirtieron que la demora en las explicaciones puede afectar al Gobierno.

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Nueva conferencia de prensa de Manuel Adorni

Mientras crece la presión, Adorni volverá a tener exposición pública en las próximas horas, con una conferencia de prensa prevista para este viernes en Casa Rosada antes de una nueva reunión de Gabinete.

Allí, se espera que pueda dar alguna señal sobre su estrategia y los tiempos de presentación de su declaración jurada, aunque persiste la incógnita sobre si responderá preguntas vinculadas a la causa.

En ese escenario, el Gobierno busca contener el impacto político del caso, mientras la investigación judicial avanza y la oposición intenta llevar el tema al Congreso.

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