Manuel Adorni negó censura al periodismo y evitó responder preguntas sobre su patrimonio

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , dio una nueva conferencia de prensa este lunes en la que negó que el Gobierno nacional haya censurado a la prensa acreditada en la Casa Rosada con el cierre de la sala de periodistas por más de una semana. Además, evitó responder preguntas sobre la causa judicial en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito .

“Después de una semana de evaluación, Casa Militar, en conjunto con la secretaría de comunicación y medios, adoptó un nuevo protocolo . Esto es hacer cumplir la normativa. No es censurar la libertad de expresión, no es amenazar al periodismo, no es construir un helicoide para silenciar voces disidentes", dijo el funcionario.

Según el ministro coordinador, desde el oficialismo están “plenamente a favor de la libertad de prensa” y consideró que la administración libertaria es la “más ha impulsado” eso. Estas declaraciones se dieron después de más de una semana de restricciones y cuestionamientos por parte de organizaciones de prensa. Finalmente, el Gobierno anunció la reapertura de la Sala de Periodistas desde este lunes.

periodistas, javier milei, casa rosada La Sala de Periodistas de la Casa Rosada volvió a funcionar este lunes. Foto: NA

Respecto al motivo del cierre de la Casa Rosada para los periodistas, indicó: "No vamos a permitir de ninguna manera que detrás de ella se cometan actos que pongan en riesgo la seguridad nacional. Bajo ningún otro Gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran, cuando quieran y dónde quieran”, sumó Adorni.

Manuel Adorni evitó responder preguntas sobre la causa judicial

En referencia a la causa judicial que se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, bajo instrucción del fiscal Gerardo Pollicita, y que investiga una serie de viajes al exterior y compras de inmuebles no declarados, Adorni evitó responder, señaló Noticias Argentinas.

Sí respondió inquietudes sobre el presunto uso indebido de fondos públicos y el alcance de la seguridad oficial para él y su familia, que incluiría recursos oficiales como autos o custodia, fuera de su horario laboral: “Que los principales funcionarios de un gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia es una práctica habitual, no solo acá, sino en el resto del mundo. Es un tema de seguridad nacional, y además se cumple siempre con la normativa aplicable”.

El funcionario recordó además episodios que sufrió con su familia apenas asumió: “No sólo recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública.

En cuando a las denuncias por su patrimonio, Adorni dijo: "Ya di las explicaciones, pero si tengo que dar más explicaciones en la Justicia, lo haré. Mi declaración jurada va a estar presentada como siempre, en tiempo y forma”.