25 de abril de 2026
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Manuel Adorni

En medio de las denuncias contra Manuel Adorni, extienden plazo para las declaraciones juradas

La OA extendió el plazo de DDJJ en medio de denuncias contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento y bienes no declarados.

En medio de las denuncias contra Manuel Adorni, extienden plazo para las declaraciones juradas.

En medio de las denuncias contra Manuel Adorni, extienden plazo para las declaraciones juradas.

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

La Oficina Anticorrupción (OA) decidió extender el plazo para la presentación de las declaraciones juradas de funcionarios públicos, que ahora vencerán el 31 de julio. La medida se da en un contexto de alta exposición política, marcado por las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

La prórroga fue oficializada a través de la Resolución 3/2026, publicada en el Boletín Oficial, y responde a la necesidad de coordinar los tiempos con las presentaciones impositivas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que fijó vencimientos para junio.

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Cambios en los plazos y fundamentos oficiales

Desde la OA explicaron que la extensión busca garantizar que los funcionarios cuenten con un plazo adecuado para completar la Declaración Jurada Patrimonial Integral, exigida por la Ley 25.188. El objetivo es mejorar la calidad y precisión de la información presentada.

En ese sentido, el organismo sostuvo que la medida permite una correcta integración de datos patrimoniales, en línea con los vencimientos de impuestos como Ganancias y Bienes Personales, evitando superposiciones administrativas.

El contexto político y el caso Manuel Adorni

La decisión se conoce mientras Manuel Adorni enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades vinculadas a la compra de inmuebles no declarados. Las denuncias apuntan a un posible crecimiento patrimonial no justificado.

Sin embargo, en paralelo, la Justicia archivó una causa vinculada al viaje de su esposa, Bettina Angeletti, al exterior. El juez Daniel Rafecas determinó que no hubo delito, al considerar que el traslado no generó costos adicionales para el Estado ni configuró una irregularidad.

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