Cristian Ritondo, en contra de que Manuel Adorni vaya a Diputados: "Será un show y no ayudará"

El jefe de la bancada del PRO puso reparos a la presencia de Adorni en el recinto. Foto: NA

El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo , cuestionó la próxima presentación de Manuel Adorni en el Congreso y advirtió que la sesión “va a ser un show que no ayudará para nada” , en medio del escándalo por denuncias de enriquecimiento ilícito.

La exposición del jefe de Gabinete está prevista para el miércoles 29 de abril , cuando deberá brindar su informe de gestión ante la Cámara baja, en un contexto político atravesado por fuertes tensiones.

Ritondo planteó que la sesión estará lejos de un debate productivo y anticipó un escenario de fuerte cruce político. “Vamos a ver un show por parte de la oposición y por parte del oficialismo” , afirmó el diputado, quien además cuestionó el impacto que este tipo de situaciones tiene sobre la percepción pública.

En ese sentido, agregó: “No sé si es para ver y comprar pochoclos, porque afecta a la política y la visión de la gente con el Congreso. No creo que ayude para nada” .

El dirigente del PRO sostuvo que el foco debería estar puesto en discutir políticas públicas y resultados de gestión, pero consideró que eso quedará relegado. “No contribuye ni a la calidad democrática ni al funcionamiento del Congreso”, advirtió, y remarcó que este tipo de debates “llevan a lo peor de la política y no a lo mejor”. Además, lamentó que no se aproveche la instancia para analizar leyes que considera clave, como la de Inocencia Fiscal.

La postura del PRO frente a la presentación de Adorni en Diputados

Ritondo también dejó en claro que su espacio no se alineará con el kirchnerismo en las críticas al jefe de Gabinete. “Para este tema ni ningún otro nos vamos a acoplar, como lo hemos hecho anteriormente”, sostuvo, y lanzó una dura acusación: “Han llevado a un modelo de corrupción que no era una forma de gobierno, sino la destrucción del país”.

En ese sentido, anticipó que las consultas a Adorni por parte de su bancada estarán direccionadas al funcionamiento de las leyes sancionadas por el Congreso en la era mileísta y a ciertas medidas adoptadas por la administración libertaria.

No obstante, reconoció que las denuncias que rodean a Adorni ya generaron un impacto negativo en la imagen del Gobierno, algo que —según señaló— también reflejan las encuestas. “Cuando hay estos temas, hay que ir lo más rápido posible a la Justicia para aclarar la situación”, planteó.

Casi 5 mil preguntas para Manuel Adorni en Diputados

La exposición del funcionario se dará en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, vinculada a viajes al exterior y compra de propiedades, y con un dato que anticipa una jornada extensa: deberá responder alrededor de 4.800 preguntas enviadas por diputados.

Además, no se descarta la presencia del presidente Javier Milei en el recinto, quien ya adelantó en redes sociales que no se perderá la intervención de su jefe de Gabinete.