14 de abril de 2026
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Manuel Adorni

Martín Menem confirmó cuándo Manuel Adorni irá al Congreso y anticipó un cruce "picante"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrentará a diputados de la oposición en medio de la causa judicial en su contra.

Martín Menem confirmó cuándo Manuel Adorni irá al Congreso y anticipó un cruce picante.

Martín Menem confirmó cuándo Manuel Adorni irá al Congreso y anticipó un cruce "picante".

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de la causa judicial por enriquecimiento ilícito, concurrirá al Congreso el próximo 29 de abril, y vaticinó que el cruce del funcionario con la oposición será “picante”.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de los ministros debe concurrir una vez por mes a cada Cámara parlamentaria, pero desde que asumió en el cargo nunca asistió. Sin embargo, se espera que el funcionario visite a los legisladores para presentar el informe de gestión y enfrente a la oposición.

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El diputado de La Libertad Avanza apuntó contra la oposición por “generar desánimo” y por querer “llevar al Gobierno al barro”. Para Menem, "todo tiene un solo objetivo" y “está vinculado con generar desánimo y llevar al Gobierno al barro”.

Récord de preguntas para Manuel Adorni

Los diputados le presentaron 4800 consultas a Manuel Adorni para que responda por escrito. Se trata de un récord porque en las últimas tres presentaciones que hicieron sus antecesores, se presentaron 2900, 4000 y 3300 consultas. En abril del 2025 cuando el entonces Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tuvo que responder por el caso $Libra, su oficina recibió 4000 preguntas.

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Congreso de la Nación Argentina.

Congreso de la Nación Argentina.

¿Por qué la Justicia investiga a Manuel Adorni?

Adorni compró un departamento de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 que “debe” y deberá pagar sin interés en noviembre próximo. La operación se hizo con una hipoteca entre privados firmada con las dos vendedoras, las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas.

El jefe de Gabinete también compró un inmueble sobre la calle Asamblea en Parque Chacabuco y que luego fue hipotecado por 100.000 dólares que habrían aportado la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y su hija, Victoria Cancio, quienes declararon que los fondos los obtuvieron de una herencia. Según explicaron, la devolución se pactó en 24 cuotas, con un interés del 11%.

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