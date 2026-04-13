Declararon dos acreedoras de Manuel Adorni y hablaron del origen del dinero que le prestaron

La Justicia avanza en la investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por supuesto enriquecimiento ilícito . Este lunes declararon Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio , quienes le otorgaron al funcionario del Gobierno nacional la financiación directa para la compra de uno de sus inmuebles.

Ambas figuran como acreedoras de Adorni , al otorgarle una hipoteca “no bancaria” U$S 100.000 (85.000 y 15.000, respectivamente) para la compra de un departamento , el mismo día en que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti , adquirió otra propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Según explicaron que el dinero lo obtuvieron de que una herencia .

Ante el fiscal Gerardo Pollicita , madre e hija confirmaron que Adorni les debe 70 mil dólares más intereses , y que la deuda debe ser cancelada para noviembre de este año, informó Infobae, agregando que también contaron que el jefe de Gabinete empezó pagando cuotas de 900 dólares y que ahora el pago mensual se redujo a 600 dólares.

Molina es una comisario retirada y aportó U$S 85.000 . Su hija, que es contadora pero no ejerce porque se encuentra en actividad dentro de la fuerza, prestó otros U$S 15.000 . La devolución se pactó en 24 cuotas, con un interés del 11%, operación que se realizó en noviembre de 2024 ,

La investigación a Manuel Adorni por la compra de inmuebles

Lo que se sabe es que el funcionario nacional compró su departamento de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 que “debe” y deberá pagar sin interés en noviembre próximo. La operación se hizo con una hipoteca entre privados firmada con las dos vendedoras, las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. Estas mujeres deberán declarar el próximo miércoles.

manuel adorni.jpg Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete también compró un inmueble sobre la calle Asamblea en Parque Chacabuco y que luego fue hipotecado por 100.000 dólares que habrían aportado la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y su hija, Victoria Cancio.

Por su parte, Pollicita busca determinar si estos préstamos fueron legítimos o si se utilizaron para ocultar el origen de los fondos, dado que el precio de compra del departamento, que es de 230.000 dólares, estaría por debajo de los valores de mercado.

Qué dijo la escribana de Manuel Adorni

La semana pasada declaró ante la Justicia la escribana de Manuel Adorni, Adriana Nechevenko, quien v alidó las escrituras de los dos inmuebles que posee Adorni en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz, y afirmó a la prensa: "No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo. Yo estoy tranquila".

Nechevenko dijo que el funcionario nacional compró su departamento de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 que “debe” y deberá pagar sin interés en noviembre próximo. También escrituró el inmueble que el jefe de Gabinete tiene sobre la calle Asamblea en Parque Chacabuco y que luego fue hipotecado por 100.000 dólares que habrían aportado la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y su hija, Victoria Cancio. Según explicó, la devolución se pactó en 24 cuotas, con un interés del 11%.