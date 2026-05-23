23 de mayo de 2026
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Victoria Villarruel

Victoria Villarruel no fue invitada al Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana

El Tedeum del 25 de Mayo es un evento tradicional al que suelen asistir el Presidente y la Vicepresidenta.

Victoria Villarruel no fue invitada al Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana.

Victoria Villarruel no fue invitada al Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana.

Foto: NA

La encargada de cursar las invitaciones fue la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a través del área de ceremonial, según informaron fuentes oficiales. Como marca el protocolo, Presidencia organiza las participaciones y el operativo de seguridad del evento religioso, más allá de que se desarrolle en la Catedral.

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Milei y Villarruel evitarán mostrarse juntos en el acto oficial

Con esta determinación, el Gobierno evitará una nueva foto entre Milei y Villarruel, además de las especulaciones sobre un posible saludo o la fría relación entre ambos durante la ceremonia. La tensión política entre el Presidente y su vice viene creciendo desde el inicio de la gestión y quedó nuevamente en evidencia de cara a uno de los actos patrios más importantes del calendario.

El Tedeum del 25 de Mayo es un evento tradicional al que suelen asistir el Presidente y la Vicepresidenta. Habitualmente, el mandatario sale caminando desde Casa Rosada junto a su comitiva y cruza la Plaza de Mayo hasta la Catedral Metropolitana para participar de la celebración religiosa.

La relación entre Milei y Villarruel atraviesa su peor momento

En años anteriores, Victoria Villarruel había sido invitada al Tedeum pese a las diferencias internas. Sin embargo, este año la decisión de excluirla del acto oficial dejó al descubierto el deterioro total del vínculo político entre ambos referentes de La Libertad Avanza.

De acuerdo a fuentes oficiales, sí participarán funcionarios nacionales, diputados, senadores y dirigentes aliados del PRO. Entre los invitados figura también el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

El cruce por Manuel Adorni que agravó la interna

A comienzos de mayo se produjo un nuevo cortocircuito entre el Gobierno y Villarruel, en medio de la polémica por las denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito contra el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La vicepresidenta publicó en su cuenta de X un mensaje irónico vinculado a las refacciones de lujo realizadas en la vivienda de Adorni, ubicada en un barrio privado. “Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!”, escribió Villarruel, en una publicación interpretada como una indirecta hacia el funcionario nacional.

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