Antes del evento PRO y la cena con Cornejo, Macri se reunió con dirigentes locales

Su arribo se da en medio de tensiones con el gobierno libertario y entre rumores de proyección de una candidatura para volver a ocupar la Jefatura del Estado argentino . El exalcalde porteño trabaja en la construcción de un espacio político que participe en las elecciones de 2027 en una boleta liderada por una figura del PRO , sea él u otro nombre. Una especie de relanzamiento de lo que supo ser Juntos por el Cambio/Cambiemos , por lo cual viene sosteniendo reuniones con exreferentes de aquella alianza.

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Mauricio Macri llega a Mendoza este viernes para reunirse con Alfredo Cornejo y dirigentes del PRO

El líder del PRO fue recibido por Gabriel Pradines , presidente del partido a nivel provincial. Ambos se trasladaron a Luján de Cuyo, donde compartieron un almuerzo con dirigentes de todo Cuyo . El tópico central: el armado electoral en los territorios para 2027 .

Posteriormente, Macri recorrió puntos neurálgicos del departamento junto al intendente anfitrión, Esteban Allasino, el único jefe comunal amarillo en toda la Provincia.

Ya en el despacho del funcionario lujanino, dialogaron “sobre la actualidad del país, el escenario político nacional y el proceso de transformación que viene llevando adelante el municipio de Luján de Cuyo, con eje en la obra pública, el ordenamiento urbano, la innovación y el desarrollo económico del departamento”, se indicó en una gacetilla oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estebanallasino/status/2057903453817454968&partner=&hide_thread=false Un gusto recibir a @mauriciomacri en Luján de Cuyo



Compartimos una jornada de trabajo y diálogo sobre gestión, planificación y futuro .



En Luján seguimos apostando al orden, la modernización y el desarrollo para mejorar la calidad de vida de las familias lujaninas . pic.twitter.com/DTIUaLaLHX — Esteban Allasino (@estebanallasino) May 22, 2026

“La reunión permitió compartir experiencias de gestión y fortalecer vínculos institucionales en un contexto donde los gobiernos locales cumplen un rol cada vez más importante para dar respuestas concretas a los vecinos”, especificaron desde el PRO.

Cómo continúa la agenda de Mauricio Macri en Mendoza

Durante la tarde, el expresidente participará de distintas actividades y reuniones políticas con referentes provinciales y municipales, en las que intercambiarán miradas sobre los desafíos de gestión y el futuro de Mendoza.

A las 18, encabezará del encuentro “Próximo Paso - Cuyo”, que se realizará en el Hotel Hilton, en Guaymallén, y reunirá a referentes partidarios, empresarios y dirigentes de la región.

Embed ¡Nos vemos mañana en Mendoza! pic.twitter.com/KD32YNvuHe — PRO (@proargentina) May 21, 2026

Más tarde, el líder del PRO compartirá una cena con Alfredo Cornejo, a fin de retomar el diálogo y vínculo político con el referente radical, tras algunos años de distanciamiento y enfriamiento de la relación. Se espera que ambos dirigentes expongan su plan electoral y comience a hablarse de una posible nueva coalición de centro derecha.