La semana en la que Alfredo Cornejo buscó ganar posicionamiento nacional

Alfredo Cornejo comenzó, esta semana, a levantar (o al menos intentarlo) el perfil público a nivel nacional. El objetivo: instalar su nombre pensando en la integración de una potencial fórmula presidencial . Ya se verá en qué lugar, con cuál espacio político y con qué compañero/a . Para ello, decidió jugar fuerte donde “atiende Dios”: la Ciudad de Buenos Aires .

El despliegue del gobernador mendocino en tierras porteñas combinó agenda partidaria, "venta" de su gestión y refuerzo de vínculos políticos . Una serie de movimientos que exhiben su deseo de trascender el escenario provincial y meterse en la discusión nacional rumbo a las elecciones 2027 . Algo que intentó, infructuosamente, en 2023 .

El primer paso se dio el lunes con el lanzamiento de “Deliberar” , un think tank impulsado por el cornejismo en CABA. ¿La idea? Disputar la conducción política del radicalismo en el distrito , hoy dominado por el sector de Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeliberarCABA/status/2056491266070987020&partner=&hide_thread=false Buenos Aires es la ciudad más rica y más conectada de la Argentina. Tiene infraestructura, talento, historia y una escala única en América Latina. Pero hace tiempo sus vecinos sentimos que la Ciudad no está a la altura de lo que promete.



Esa paradoja no es casual: durante años,… pic.twitter.com/nmfFrHhlRo — Fundación Deliberar (@DeliberarCABA) May 18, 2026

El espacio está liderado por el "más cornejista de los radicales porteños": el prosecretario administrativo del Senado, Lucas Clark, ligado al presidente del bloque de la UCR en esa cámara, el correntino Eduardo "Peteco" Vischi.

El objetivo es empezar a modificar el discurso predominante entre las principales figuras del radicalismo porteño, de características más "progresistas", e instalar uno más vinculado al de los referentes provinciales, principalmente el que sostienen los seis gobernadores que tiene el partido.

La movida cuenta con el respaldo de Ernesto Sanz, quien estuvo algunos años distanciado de Cornejo, pero desde hace un tiempo retomó las habituales conversaciones que solía tener con el mandatario en los tiempos de esplendor del hoy extinto Juntos por el Cambio.

Najul, Cornejo, Ernesto Sanz - 305407 Alfredo Cornejo y Ernesto Sanz vuelven a operar en las filas del radicalismo nacional. Foto: Archivo Sitio Andino

El mensaje es el que viene sosteniendo la militancia mendocina desde 2023 a esta parte: la UCR perdió identidad y representatividad, por lo tanto es necesario ofrecer una alternativa que recupere a votantes históricos del partido, que se habrían inclinado por el PRO o incluso La Libertad Avanza en los últimos comicios. Por ello, Deliberar buscará mostrar las gestiones del radicalismo en las provincias, con foco en seguridad y manejo de los recursos, pero también en el modo de ejercer el poder.

Esa postura se buscó llevar en el encuentro de este miércoles entre mandatarios radicales, también desarrollada en CABA. Si bien el comunicado oficial destaca que se analizó la situación económica y política del país, y la necesidad de fortalecer el rol de la UCR a nivel federal, el foco estuvo puesto en que el partido debe definir un rumbo unificado, que evite las rupturas que se generaron en 2025.

Para ello, claro está, debe imponerse una postura. Una especie de reedición de la ya célebre convención de Gualeguaychú en la previa de 2015. Y, como aquella vez, Cornejo quiere tener incidencia. De lograr la mayoría de las adhesiones a su posición, una primera consecuencia podría ser que su nombre figure en una boleta nacional en 2027.

¿Vicepresidente de Javier Milei? ¿O de Patricia Bullrich? ¿Candidato a presidente en una gran PASO del espectro de centro derecha? ¿Vice de Mauricio Macri, con quien se reúne el viernes? Todavía es prematuro aventurarse en esos caminos. Pero es la discusión que se viene puertas adentro de la UCR.

La buena onda con Casa Rosada

Este miércoles, Cornejo también fue recibido por el ministro de Economía, Luis Caputo. Un encuentro programado para la semana pasada, cuando en Las Heras se inauguró el Parque Solar El Quemado, pero que debió postergarse por la baja de último momento del funcionario nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2057148782064656860&partner=&hide_thread=false Muy buena reunión con el Gobernador @alfredocornejo, con quien dialogamos sobre el impacto positivo que tendrá en la creación de empleo y la recuperación económica del proyecto RIGI del Parque Solar El Quemado en la provincia de Mendoza.



El Quemado representa más del 11% de toda… pic.twitter.com/oLKEFU3n3h — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 20, 2026

Se especuló que la ausencia del titular de la cartera de Hacienda estuvo vinculada a la participación del cuestionado Manuel Adorni en el evento, aunque desde el entorno del ministro lo desmintieron. Lo cierto es que el mendocino debió "comerse el sapo" y recibir al Jefe de Gabinete, envuelto en una polémica por la imposibilidad de justificar los excesivos gastos que ha sostenido desde que asumió la función pública.

En todo caso, en Casa Rosada lo leyeron como un gesto político (una cortesía) de uno de sus principales aliados. Sumó puntos con Karina Milei, a quien le pidió no inmiscuirse en la selección del candidato a gobernador en 2027, para quitar a Luis Petri del camino. Esa movida para nada está garantizada, pero sí empieza a ganar terreno entre algunos libertarios.

¿Y la visita de Mauricio Macri?

Otro movimiento político relevante que incluye a Cornejo se dará este viernes. Está previsto que comparta una cena con Mauricio Macri, quien llegará a Mendoza en el marco de su propio intento de reposicionamiento en la escena nacional.

El encuentro se da en un contexto de reconfiguración del PRO y de recomposición del vínculo con el radicalismo mendocino, tras las tensiones de los últimos años. De hecho, ambas fuerzas volvieron a confluir en las elecciones municipales de febrero, lo que abre la puerta a una nueva etapa de articulación política.

El expresidente ya se reunió con el cordobés Martín Llaryora días atrás y tiene previsto encontrarse con otros mandatarios, además de Cornejo. En principio, es un "tanteo" del panorama político en los territorios del Interior, para conocer qué tan preparado está el terreno en los distritos para su idea de llevar un candidato amarillo en las presidenciales del año próximo. ¿Habrá propuesta electoral para el mendocino?