Diputados aprobó la Ley Hojarasca: las leyes insólitas que están vigentes en Argentina

Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a la Ley Hojarasca , a través de la cual se busca derogar 70 normas obsoletas. La propuesta diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , recibió 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones, por lo que resta el tratamiento en la Cámara Alta .

El objetivo del proyecto de ley es realizar una limpieza de legislaciones que incrementan la burocracia del sistema y en muchos casos ya no se implementan. Algunos ejemplos son:

Ley de salvataje PyME: qué propone el proyecto para evitar "la desaparición del sector"

La respuesta de Lombardi tras ser denunciado por no reemplazar la banca de Janina Ortiz

Embed - VOTACIÓN - G y P - Ley de Hojarasca - Sesión 20-05-2026

Mercedes Llano fue una de las legisladoras que disertó en el cierre del tratamiento de la Ley Hojarasca. La diputada de La Libertad Avanza (LLA) por Mendoza manifestó: "No es un simple ejercicio de revisión y de actualización. Su finalidad, como el de otro paquete de normas impulsadas por este gobierno, es el de desmontar una noción intervencionista y estaticista que nos ha conducido al actual laberinto regulatorio, donde la restricción pasa a ser la norma y la libertad pasa a ser la excepción".

"Al quitar estas hojas secas de nuestro ordenamiento jurídico, estamos liberando las fuerzas creativas y productivas de los argentinos y le estamos devolviendo a los argentinos el ejercicio pleno de sus autonomías" - Mercedes Llano.

Embed - Diputada Llano, Mercedes - LLA - Sesión 20-05-2026 - PL

De los diez diputados que tiene Mendoza en el Congreso, solo dos votaron en contra de la propuesta del gobierno nacional y así quedaron los votos:

Lourdes Arrieta: afirmativo,

afirmativo, Facundo Correa Llano: afirmativo,

afirmativo, Mercedes Llano: afirmativo,

afirmativo, Álvaro Martínez: afirmativo,

afirmativo, Julieta Asensio: afirmativo,

afirmativo, Lisandro Nieri: afirmativo,

afirmativo, Luis Petri: afirmativo,

afirmativo, Pamela Verasay: afirmativo,

afirmativo, Martín Aveiro: negativo,

negativo, Emir Félix: negativo.

La Ley Hojarasca y el proceso propio que encabeza Mendoza

En la provincia de Mendoza también se impulsa una iniciativa similar que ya se encuentra en la tercera etapa. La Ley Hojarasca II fue sancionada en febrero pasado y se derogaron 91 normas obsoletas sancionadas entre 1950 y 1975.

En la primera fase, analizaron leyes sancionadas entre fines del siglo XIX y 1950, es decir, más de cien normas y de ese total, se derogaron 75. Ahora, el gobierno provincial impulsa la tercera etapa para eliminar 134 normas de entre 1976 y 1990, y ya cuenta con la aprobación del Senado, resta la de la Cámara Baja mendocina.