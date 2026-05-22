22 de mayo de 2026
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Gobierno Nacional

La OMS confirmó la salida de Argentina y el Gobierno de Milei celebró la oficialización

La Organización Mundial de la Salud confirmó oficialmente la salida de Argentina del organismo internacional y el Gobierno de Javier Milei celebró la decisión, en medio de sus críticas al manejo global de la pandemia.

organizacion mundial de la salud
Por Sitio Andino Política

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó oficialmente la salida de la Argentina del organismo internacional y el Gobierno nacional celebró la ratificación de una decisión impulsada por el presidente Javier Milei tras sus fuertes críticas al manejo global de la pandemia.

La oficialización fue comunicada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien informó que la Asamblea Mundial de la Salud aprobó “por consenso” el retiro argentino, que tendrá efecto formal desde el 17 de marzo de 2026.

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Desde el oficialismo sostuvieron que la medida representa “la culminación del proceso iniciado” por decisión de Javier Milei y remarcaron que Argentina mantendrá cooperación internacional en salud, aunque bajo acuerdos bilaterales y con “pleno respeto por la soberanía” nacional.

En ese momento, el Gobierno argentino cuestionó duramente el rol de la OMS durante la pandemia de coronavirus y criticó especialmente las recomendaciones sanitarias vinculadas a cuarentenas y restricciones.

“El organismo intervino sobre la soberanía sanitaria de los países”, fue uno de los argumentos utilizados por la Casa Rosada para justificar la salida.

El entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, había asegurado que “los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”.

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Qué implica la salida de Argentina

La Organización Mundial de la Salud es el principal organismo internacional en materia sanitaria y coordina programas de vacunación, asistencia técnica, cooperación científica y respuestas frente a emergencias epidemiológicas.

Especialistas y sectores vinculados a salud pública advirtieron en los últimos meses sobre posibles consecuencias de la salida argentina, entre ellas menor acceso a cooperación técnica, programas internacionales y articulación científica global.

De hecho, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había lamentado públicamente la decisión argentina y aseguró que la retirada “hará que Argentina sea menos segura” frente a futuras crisis sanitarias.

Pese a eso, desde el Gobierno sostienen que el país tiene “capacidad sanitaria, técnica y decisión política” para definir sus propias políticas de salud sin depender de organismos internacionales.

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