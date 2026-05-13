13 de mayo de 2026
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Subsidio

Cómo pedir el subsidio de luz y gas: requisitos y paso a paso para anotarse

El Gobierno nacional implementó un nuevo sistema para los subsidios de luz y gas. Qué requisitos hay que cumplir y cómo hacer el trámite.

Cómo pedir el subsidio de luz y gas: requisitos y paso a paso para anotarse

Cómo pedir el subsidio de luz y gas: requisitos y paso a paso para anotarse

Por Sitio Andino Economía

Desde inicio del 2026 comenzó a regir en nuestro país el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un esquema nuevo impulsado por el Gobierno nacional para unificar y centralizar la asistencia estatal en las facturas de luz, gas natural y garrafas.

A partir de este sistema, quienes quieran acceder a los subsidios deberán realizar una inscripción online y cumplir con determinados requisitos. A diferencia del esquema anterior, el nuevo régimen ya no divide a los usuarios entre ingresos bajos, medios o altos, sino que establece una distinción directa entre quienes acceden al beneficio y quienes quedan fuera del sistema.

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En este marco, desde el Gobierno aclararon que las personas que ya estaban registradas en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no necesitan volver a hacer el trámite.

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El nuevo régimen redefine quiénes pueden acceder a subsidios energéticos.

El nuevo régimen redefine quiénes pueden acceder a subsidios energéticos.

Subsidios de luz y gas: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

El Gobierno nacional no fijó una fecha límite para quienes todavía no forman parte del sistema. Sin embargo, sí estableció un plazo puntual para los beneficiarios del Programa Hogar, que tendrán tiempo hasta junio de 2026 para migrar al nuevo régimen, ya que el esquema actual dejará de estar vigente.

Hasta entonces, quienes aún no hayan completado la inscripción continuarán recibiendo el beneficio bajo las condiciones actuales.

Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio de luz y gas

Para solicitar los subsidios de luz, gas y garrafas, el principal requisito es que los ingresos del grupo familiar no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, de acuerdo con los valores actualizados mensualmente por el INDEC, indicó Clarín.

En mayo, el límite quedó fijado en $4.303.392, tomando como referencia la CBT de marzo, que fue de $1.434.464 para un hogar tipo. Ese monto volverá a ajustarse una vez que el INDEC publique los datos de abril.

También podrán acceder al beneficio los hogares que no pertenezcan al segmento de mayores ingresos y que cuenten con al menos una de estas condiciones:

  • Tener un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP.
  • Contar con una persona que cobre una Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
  • Tener un miembro con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
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El Gobierno unificó la asistencia estatal para luz, gas y garrafas.

El Gobierno unificó la asistencia estatal para luz, gas y garrafas.

Quiénes no podrán acceder al subsidio de luz y gas

Según detalla el sitio oficial del Gobierno, los siguientes hogares quedarán excluidos del régimen SEF:

  • Hogares cuyos integrantes posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres años. Este criterio no se aplica si en la vivienda hay una persona titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD).
  • Hogares cuyos integrantes posean, en conjunto, tres o más inmuebles.
  • Hogares en los que al menos un integrante tenga una embarcación de lujo.
  • Hogares en los que al menos un integrante posea una aeronave.
  • Hogares en los que al menos un integrante tenga Activos Societarios.

Cómo hacer el trámite para solicitar el subsidio de luz y gas

Antes de iniciar el trámite, se recomienda tener a mano la siguiente documentación:

  • El número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que figuran en la factura de energía eléctrica y gas por red.
  • El último ejemplar vigente del DNI.
  • El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.
  • Una dirección de correo electrónico personal de uso frecuente.
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El subsidio podrá consultarse desde la web oficial o la app Mi Argentina.

El subsidio podrá consultarse desde la web oficial o la app Mi Argentina.

Paso a paso para inscribirse en el subsidio de luz y gas

  • Ingresar al sitio oficial del Registro de Subsidios Energéticos.
  • Seleccionar la opción de inscripción al ReSEF.
  • Completar el formulario con los datos solicitados.
  • Verificar cuidadosamente toda la información cargada, ya que tiene carácter de declaración jurada.
  • Finalizar el trámite y descargar el código de confirmación en formato PDF.

Por último, se recomienda guardar el comprobante, ya que ese número permitirá consultar el estado de la solicitud tanto desde la web como a través de la aplicación Mi Argentina.

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