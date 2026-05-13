Un café de 10 metros cuadrados de Mendoza fue nominado a los Restaurant & Bar Design Awards

Emplazado en apenas diez metros cuadrados dentro del centenario Pasaje San Martín , un proyecto de café de autor logró una inédita triple nominación en los prestigiosos Restaurant & Bar Design Awards . Con una propuesta que desafía el minimalismo contemporáneo , el espacio competirá con obras multimillonarias de las principales capitales del mundo.

En el universo de la arquitectura y el diseño de interiores orientados a la hospitalidad, las grandes metrópolis suelen monopolizar el protagonismo. Ciudades como Tokio , Londres , París y Dubái exhiben inversiones incalculables que redefinen constantemente los límites del lujo y la experiencia espacial. Sin embargo, la edición 2026 de los Restaurant & Bar Design Awards (el certamen más prestigioso a nivel global dedicado a espacios gastronómicos) ha introducido un actor completamente inesperado en su contienda: un establecimiento de diez metros cuadrados ubicado en Mendoza.

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Café Mundial , el proyecto, se erige en el corazón del icónico Pasaje San Martín , un edificio declarado patrimonio histórico que en noviembre de este año celebrará su primer centenario. La propuesta, concebida por Ramiro Marquesini y su esposa, ha logrado un hito histórico al obtener tres nominaciones simultáneas en la competencia internacional.

Las categorías en las que el espacio mendocino fue seleccionado reflejan la complejidad conceptual de su ejecución. Por un lado, compite en Heritage Building , que premia la intervención armónica en espacios con valor histórico; por otro, en Small Space , dedicada a la excelencia en el diseño de superficies reducidas. Finalmente, se destaca en la categoría Standalone , un reconocimiento a los proyectos con identidad propia y autonomía conceptual, independientes de las grandes cadenas comerciales.

cafe mundial retocada 3 El café esta ubicado bajo el vitral central del Pasaje San Martín

Un manifiesto contra el minimalismo

Lejos de concebirse únicamente como un punto de expendio de café, el espacio fue diseñado como una intervención inmersiva. La estética del lugar propone una reinterpretación contemporánea de la década de 1920, estableciendo un diálogo directo con la imponente arquitectura original de la galería.

"No pensamos a Café Mundial como un café, sino como una pieza precisa: un lugar donde el tiempo, el diseño y la historia conviven en pocos metros. Esta nominación confirma que una idea pequeña en escala puede dialogar con el mundo", sostiene Marquesini, en diálogo con Sitio Andino, marcando la pauta del emprendimiento.

El proceso creativo exigió un trabajo artesanal meticuloso. Las estrictas normativas de conservación patrimonial obligaron a los creadores a validar cada material utilizado para garantizar que no se alterara el carácter original del edificio. En este marco, optaron por alinearse al estilo Liberty (una amalgama visual que recoge influencias del Art Déco y el Rococó), caracterizado por la ornamentación profusa y la presencia de dorados.

El propio Marquesini define esta decisión estética como una toma de postura crítica frente a las tendencias del diseño actual: "En el caso de este café, ha sido un grito desesperado de alejarnos del minimalismo y de las soluciones eficientes y efectivas, para irnos por un derroche, una exageración en todo, en mucho dorado y muchos adornos".

Un viaje en el tiempo dentro de diez metros cuadrados

Esta búsqueda de la sobreexageración persigue un objetivo claro: ofrecer al visitante un auténtico viaje en el tiempo. Según su visión, el concepto de belleza se ha transformado hacia lo puramente funcional, perdiendo la generosidad de las obras de antaño, donde no primaba la búsqueda inmediata de rentabilidad, sino un propósito estético superior.

La ejecución demandó, por ejemplo, la reinterpretación de los vitrales centenarios del pasaje, incorporando rosetones y laureles mediante el uso de tecnologías modernas, pero manteniendo intacta la fidelidad al espíritu de la época.

Más que un café, una galería de arte en miniatura

El modelo de negocio y la interacción con el cliente también escapan a las convenciones tradicionales. El expendio de la bebida funciona, en palabras de su creador, como una "excusa" para invitar al público a vivir la experiencia espacial.

La estructura perimetral del local integra ocho vitrinas exteriores que operan con una doble funcionalidad. Por un lado, exhiben antigüedades a la venta (como tazas de café recuperadas de colecciones familiares) que el cliente puede adquirir de forma conjunta con su consumición. Por el otro, operan como una galería de arte a pequeña escala.

Actualmente, el espacio alberga una exposición del artista local Federico Calandria y su hija Juana, quienes debieron adaptar su obra a las exigencias espaciales presentando cuadros de apenas diez centímetros cuadrados.

cafe mundial recada 2 Ramiro Marquesini, dueño y creador del Café Mundial

El reconocimiento internacional

El desembarco de Café Mundial en la élite del diseño no fue producto de una postulación tradicional. Fueron los propios organizadores de los Restaurant & Bar Design Awards quienes, tras detectar el proyecto, contactaron a los creadores solicitando información detallada y registros fotográficos.

Este riguroso proceso de selección, evaluado por un jurado compuesto por arquitectos, críticos y referentes globales de la industria, sitúa al establecimiento mendocino como el único proyecto argentino nominado en múltiples categorías principales durante la edición 2026. A nivel nacional, comparte la representación en el circuito global junto a la heladería Figlio, de la ciudad de Tandil.

Aunque el veredicto final se dará a conocer en el mes de octubre, los responsables del proyecto consideran que la nominación constituye, en sí misma, el galardón definitivo. Competir desde el esfuerzo personal contra infraestructuras corporativas representa un triunfo innegable del diseño de autor.

"Nosotros ya ganamos", concluye Marquesini con seguridad. "Nos da un poco de vergüenza ver quiénes son los otros que están nominados, que son proyectos multimillonarios en lugares soñados, pero Mendoza tiene lo suyo. Creemos que vamos a tener una buena performance".

Mendoza y el valor del diseño de autor

Café Mundial demuestra que la relevancia arquitectónica no siempre es directamente proporcional a los metros cuadrados construidos o al capital invertido. En ocasiones, la profunda reverencia por la historia y una firme convicción estética son suficientes para captar la atención del mundo entero.