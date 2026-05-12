Un consumo en baja y cada vez más volátil: qué pasa en los supermercados mayoristas de Mendoza

El consumo masivo , lejos de mejorar, continúa dando señales de retroceso. De hecho, en el primer trimestre del 2026 el balance fue negativo y los supermercados mayoristas no fueron la excepción. De acuerdo a un relevamiento de la consultora Scentia, el consumo masivo tuvo una caída interanual del 5,1% en marzo y, en mayoristas, el retroceso fue del 8,8% .

Mendoza también es parte de esta realidad que atraviesa el país y, desde el sector, manifiestan preocupación tanto por la caída de las ventas como por el aumento de precios en productos esenciales.

La cosecha fue peor de lo esperado en San Rafael: estiman una merma del 30%

“La caída del consumo está, en Mendoza un poco menos, pero ha existido una caída. La mayor preocupación que vemos es que los precios siguen aumentando con la caída del consumo”, explicó Rubén David , gerente de Mayorista Oscar David , en diálogo con Sitio Andino.

Precios que siguen subiendo pese a la baja en las ventas

Para el empresario, la presión sobre los precios responde principalmente al aumento de costos en productos claves para el consumo y a una inflación que todavía no termina de estar bajo control.

David describió el panorama haciendo referencia al aumento que tuvo la carne en los últimos meses. Sin embargo, ahora se suman al escenario de subas la harina y el aceite, dos productos esenciales en la mesa de los argentinos y que, además, funcionan como materia prima de muchos otros alimentos.

Si aumenta harina y aceite aumentan panificados, galletas, fideos y un montón de derivados. Si aumenta harina y aceite aumentan panificados, galletas, fideos y un montón de derivados.

Al mismo tiempo, el aumento del combustible por las tensiones internacionales repercute de manera inmediata en los costos de los fletes, la logística y la distribución. “Nos dicen que ya no pueden soportar más la suba de costos y que necesitan aumentar para no estar en rojo”, indicó David sobre la situación que atraviesan las empresas.

No obstante, el gerente de Oscar David sostuvo que desde el sector intentan contener los precios lo máximo posible para evitar un impacto mayor en el consumo. “Estamos con el lápiz muy finito con los costos para tratar de trasladar lo menos posible”, afirmó.

Este análisis coincide con los datos de Scentia, que muestran que los aumentos interanuales en los productos de los supermercados mayoristas estuvieron por debajo de la inflación general: el consumo masivo registró subas del 20,4%, mientras que el IPC alcanzó el 32,6%.

10 de Junio de 2025, Oscar David, supermercados, compras, precios, valor canasta familiar, consumo, gasto mensual, aumento, inflación, carrito El consumo se sostiene en lo elemental. Foto: Cristian Lozano

Un consumidor más cuidadoso y compras cada vez más cambiantes

Los datos de Scentia muestran que casi todas las categorías registraron bajas interanuales en marzo. Las mayores caídas se dieron en limpieza de ropa y hogar (-12%), perecederos (-9,7%) y desayuno y merienda (-8,2%).

En Mendoza, según explicó David a Sitio Andino, los productos de primera necesidad son los que menos sufrieron el impacto, mientras que los artículos considerados secundarios muestran una caída más marcada. “Bebidas, dulces, chocolates y toda la parte de perfumería y cuidado personal son los que más están sufriendo”, detalló.

Asimismo, expresó que las elecciones de los consumidores cambian constantemente y que el mercado atraviesa un momento de fuerte volatilidad. “Está muy volátil el consumo. Todos los meses es una historia distinta”, resumió.