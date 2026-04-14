14 de abril de 2026
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Inflación

La inflación en Mendoza volvió a subir y fue la más alta en más de un año y medio

La variación de precios de marzo fue dos décimas mayor que la del INDEC y superó el piso de los tres puntos. Cuáles fueron los segmentos que más y menos subieron.

El índice de precios volvió a superar los tres puntos en Mendoza.

El índice de precios volvió a superar los tres puntos en Mendoza.

Foto: NA

De este modo, el índice actual retomó la senda del alza en la provincia, que se había frenado el mes pasado, cuando aquel 2,5% de suba rompió con siete mediciones consecutivas en ascenso. Asimismo, el registro de marzo de 2026 es el más alto desde agosto de 2024, cuando alcanzó el 4,6%. Es decir, el porcentaje de aumento más alto en más de un año y medio en Mendoza.

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Si bien el registro de este mes en Mendoza superó al nacional, el acumulado del año es igual para ambos caso (9,4%). En tanto que la inflación interanual (de abril de 2025 a abril de 2026) sí es mayor a nivel provincial, ya que alcanza el 33%, frente al 32,6% en todo el país.

Si se toma en cuenta toda la región Cuyo, los guarismos en la Provincia aparecen por debajo de los índices regionales, ya que en los primeros tres meses del año se registró una suba de precios del 9,9%, y una interanual del 33,5%.

IPC abril Mendoza

Inflación en Mendoza: los rubros que más y menos aumentaron en marzo de 2026

El rubro que más varió respecto a febrero fue "Educación", que tradicionalmente suele subir en este mes por el inicio de clases (si bien en Mendoza comenzaron el 25 de febrero, fue al cierre de ese mes y "en los papeles" las actividades se retomaron en marzo), que conlleva aumento de cuotas de colegios privados y de materiales escolares. La variación en ese segmento fue de 5,3% el último mes.

Lo siguieron "Indumentaria", con un aumento del 5,1%, y "Alimentos y Bebidas", con el 4,2%. Este último es el segmento de mayor incidencia en el índice general, y se situó un punto y medio por encima del mes pasado, cuando marcó 3,7%.

El listado de capítulos se completa de la siguiente forma: "Otros Bienes y Servicios", que subió 3,7%; "Vivienda y Servicios Básicos" (3,5%), "Transporte y Comunicaciones" (2,7%), "Atención Médica y Gastos para la Salud" (2,2%), "Esparcimiento" (1,9%), y "Equipamiento y Mantenimiento del Hogar" (1,7%).

segmentos IPC abril 2026
Inflación abril 2026: la evolución por rubro en la provincia de Mendoza.

Inflación abril 2026: la evolución por rubro en la provincia de Mendoza.

Cuyo, la segunda región con menor inflación del país en abril de 2026

En cuanto a las regiones geográficas, Cuyo tuvo el segundo índice más bajo del país, con un IPC de 3,2% en marzo. En primer lugar aparece el Noreste, con una variación de precios del 4,1%. El registro se completa con el Noroeste (4%), el Gran Buenos Aires (3,4%), la Región Pampeana (3,3%) y la Patagonia (2,5%).

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La inflación interanual (de marzo de 2025 a marzo de 2026) en Cuyo fue de 33,5% por ciento, con el rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” como el de mayor crecimiento en ese plazo, con el 47,1%. En tanto que el que menor variación mostró fue “Prendas de Vestir y Calzado”, con el 13,5%.

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