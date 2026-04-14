La inflación en Mendoza volvió a subir y fue la más alta en más de un año y medio

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) dio a conocer la inflación del mes de marzo de 2026 , que llegó al 3,6% , más de un punto por encima de la medición de febrero , y dos décimas más que la nacional que difundió el INDEC .

De este modo, el índice actual retomó la senda del alza en la provincia , que se había frenado el mes pasado, cuando aquel 2,5% de suba rompió con siete mediciones consecutivas en ascenso. Asimismo, el registro de marzo de 2026 es el más alto desde agosto de 2024, cuando alcanzó el 4,6% . Es decir, el porcentaje de aumento más alto en más de un año y medio en Mendoza .

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Si bien el registro de este mes en Mendoza superó al nacional, el acumulado del año es igual para ambos caso (9,4%) . En tanto que la inflación interanual (de abril de 2025 a abril de 2026) sí es mayor a nivel provincial, ya que alcanza el 33%, frente al 32,6% en todo el país.

Si se toma en cuenta toda la región Cuyo , los guarismos en la Provincia aparecen por debajo de los índices regionales, ya que en los primeros tres meses del año se registró una suba de precios del 9,9%, y una interanual del 33,5% .

IPC abril Mendoza

Inflación en Mendoza: los rubros que más y menos aumentaron en marzo de 2026

El rubro que más varió respecto a febrero fue "Educación", que tradicionalmente suele subir en este mes por el inicio de clases (si bien en Mendoza comenzaron el 25 de febrero, fue al cierre de ese mes y "en los papeles" las actividades se retomaron en marzo), que conlleva aumento de cuotas de colegios privados y de materiales escolares. La variación en ese segmento fue de 5,3% el último mes.

Lo siguieron "Indumentaria", con un aumento del 5,1%, y "Alimentos y Bebidas", con el 4,2%. Este último es el segmento de mayor incidencia en el índice general, y se situó un punto y medio por encima del mes pasado, cuando marcó 3,7%.

El listado de capítulos se completa de la siguiente forma: "Otros Bienes y Servicios", que subió 3,7%; "Vivienda y Servicios Básicos" (3,5%), "Transporte y Comunicaciones" (2,7%), "Atención Médica y Gastos para la Salud" (2,2%), "Esparcimiento" (1,9%), y "Equipamiento y Mantenimiento del Hogar" (1,7%).

segmentos IPC abril 2026 Inflación abril 2026: la evolución por rubro en la provincia de Mendoza.

Cuyo, la segunda región con menor inflación del país en abril de 2026

En cuanto a las regiones geográficas, Cuyo tuvo el segundo índice más bajo del país, con un IPC de 3,2% en marzo. En primer lugar aparece el Noreste, con una variación de precios del 4,1%. El registro se completa con el Noroeste (4%), el Gran Buenos Aires (3,4%), la Región Pampeana (3,3%) y la Patagonia (2,5%).

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La inflación interanual (de marzo de 2025 a marzo de 2026) en Cuyo fue de 33,5% por ciento, con el rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” como el de mayor crecimiento en ese plazo, con el 47,1%. En tanto que el que menor variación mostró fue “Prendas de Vestir y Calzado”, con el 13,5%.