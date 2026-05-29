La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este viernes 29 de mayo. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
Anses
ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI
ANSES: quiénes cobran este viernes 29 de mayo de 2026
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 8 y 9, recibirán su pago correspondiente.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Mayo - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de junio de 2026.
Mayo - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de junio de 2026.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Desde el 11 de mayo hasta el 10 de junio de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.
Prestación por Desempleo Plan 1
El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de mayo, las terminaciones 8 y 9 podrán obtener este importe hasta el 11 de junio.
calendario, Anses
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de mayo
Fechas de cobro ANSES mayo 2026: consultá el calendario completo
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
Documentos terminados en 0: 11 de mayo
Documentos terminados en 1: 12 de mayo
Documentos terminados en 2: 13 de mayo
Documentos terminados en 3: 14 de mayo
Documentos terminados en 4: 15 de mayo
Documentos terminados en 5: 18 de mayo
Documentos terminados en 6: 19 de mayo
Documentos terminados en 7: 20 de mayo
Documentos terminados en 8 y 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo
Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo
Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo
Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo
Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Documentos terminados en 0: 11 de mayo
Documentos terminados en 1: 12 de mayo
Documentos terminados en 2: 13 de mayo
Documentos terminados en 3: 14 de mayo
Documentos terminados en 4: 15 de mayo
Documentos terminados en 5: 18 de mayo
Documentos terminados en 6: 19 de mayo
Documentos terminados en 7: 20 de mayo
Documentos terminados en 8: 21 de mayo
Documentos terminados en 9: 22 de mayo
Asignación por Embarazo
Documentos terminados en 0: 11 de mayo
Documentos terminados en 1: 12 de mayo
Documentos terminados en 2: 13 de mayo
Documentos terminados en 3: 14 de mayo
Documentos terminados en 4: 15 de mayo
Documentos terminados en 5: 18 de mayo
Documentos terminados en 6: 19 de mayo
Documentos terminados en 7: 20 de mayo
Documentos terminados en 8: 21 de mayo
Documentos terminados en 9: 22 de mayo
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Documentos terminados en 0 y 1: 13 de mayo
Documentos terminados en 2 y 3: 14 de mayo
Documentos terminados en 4 y 5: 15 de mayo
Documentos terminados en 6 y 7: 18 de mayo
Documentos terminados en 8 y 9: 19 de mayo
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Primera quincena: todos los documentos desde el martes 12 de mayo al 10 de junio de 2026
Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 22 de mayo al 10 de junio de 2026
Pensiones No Contributivas
Documentos terminados en 0 y 1: 11 de mayo
Documentos terminados en 2 y 3: 12 de mayo
Documentos terminados en 4 y 5: 13 de mayo
Documentos terminados en 6 y 7: 14 de mayo
Documentos terminados en 8 y 9: 15 de mayo
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio
Desempleo Plan 1
Documentos terminados en 0 y 1: 22 de mayo
Documentos terminados en 2 y 3: 26 de mayo
Documentos terminados en 4 y 5: 27 de mayo
Documentos terminados en 6 y 7: 28 de mayo
Documentos terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Desempleo Plan 2
Abril: todas las terminaciones de documento desde el sábado 30 de abril al 12 de este mismo mes.