28 de mayo de 2026
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Administración Nacional de la Seguridad Social

Historial laboral: cómo hacer el trámite en ANSES y qué hacer si faltan aportes

Revisar el historial laboral ya no es un trámite complejo. Carlos Gallo explica en Aconcagua Radio cómo controlar aportes y detectar irregularidades.

Desde Mi ANSES o con DNI en una oficina, cualquier persona puede acceder a sus aportes.

Desde Mi ANSES o con DNI en una oficina, cualquier persona puede acceder a sus aportes.

 Por Aconcagua Radio

Controlar el historial laboral y verificar los aportes jubilatorios puede evitar futuros problemas al iniciar la jubilación. El especialista en Seguridad Social, Carlos Gallo, explicó cómo consultar los registros en ANSES, qué hacer si faltan años aportados y cuáles son los documentos más importantes para realizar reclamos.

¿Por qué es importante revisar el historial laboral aunque falten muchos años para jubilarse?

Carlos Gallo (CG): En general estas dudas surgen más cerca de la edad jubilatoria, porque el joven que recién se incorpora al mercado laboral lo ve muy lejano. Hoy además hay mucha incertidumbre respecto a lo previsional. Pero es importante que todos hagan este trabajo.

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Cualquier persona que deja un empleo debería pedir la certificación de servicios para quedarse con esa garantía. Aunque falten muchos años para jubilarse, está bueno ir controlando que los aportes estén correctamente registrados.

¿Cómo puede una persona consultar su historial laboral?

CG: Hoy en día es muy simple. Se puede ingresar a través de la aplicación Mi ANSES o desde la web de ANSES. Y si no, directamente con el DNI se puede ir a una oficina de ANSES y pedir que impriman el historial laboral. Ahí aparece todo lo que está asentado y sistematizado.

¿Ese trámite se hace con turno?

CG: Según figura en la web de ANSES, se realiza sin turno. En general no deberían tener problemas. Incluso, si la persona no puede ir, puede enviar a un familiar con el DNI original para que retire la impresión del historial laboral.

¿Qué tipo de información aparece en ese historial?

CG: Figuran la cantidad de meses y años aportados. Uno puede comparar si coincide con su propia historia laboral. A veces puede haber pequeñas diferencias, como no recordar exactamente en qué mes empezó un trabajo.

Si eso coincide con lo registrado en el sistema, entonces no va a haber problemas ni hoy ni dentro de 20 años.

¿Qué ocurre si faltan aportes en el sistema?

CG: Ahí ya hay que empezar a juntar documentación. Lo más importante es la certificación de servicios firmada por el empleador, porque tiene mucha validez.

Después sirven los recibos de sueldo con sello y firma, telegramas, cartas documento, contratos laborales, libretas de trabajo, carnet de obra social o afiliación sindical. Todo eso ayuda a demostrar que existió el vínculo laboral.

¿ANSES analiza toda esa documentación?

CG: Sí. Todo eso pasa por un análisis en el área de cómputos y muchas veces requiere un dictamen jurídico para determinar si esos años se van a computar o no. Mientras más documentación tenga la persona, mejor.

¿Existe un trámite específico para saber exactamente cuánto tiene aportado una persona?

CG: Sí. Está el trámite de reconocimiento de servicios. Ahí ANSES entrega un certificado donde figura cuántos años, meses y días tiene aportados una persona, incluso detallado por empleador. También aparecen diferenciados los períodos como autónomo.

Escuchá la columna de Carlos Gallo en Aconcagua Radio:

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