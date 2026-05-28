Historial laboral: cómo hacer el trámite en ANSES y qué hacer si faltan aportes

Desde Mi ANSES o con DNI en una oficina, cualquier persona puede acceder a sus aportes.

Controlar el historial laboral y verificar los aportes jubilatorios puede evitar futuros problemas al iniciar la jubilación. El especialista en Seguridad Social , Carlos Gallo , explicó cómo consultar los registros en ANSES , qué hacer si faltan años aportados y cuáles son los documentos más importantes para realizar reclamos.

Carlos Gallo (CG): En general estas dudas surgen más cerca de la edad jubilatoria , porque el joven que recién se incorpora al mercado laboral lo ve muy lejano. Hoy además hay mucha incertidumbre respecto a lo previsional. Pero es importante que todos hagan este trabajo.

Cualquier persona que deja un empleo debería pedir la certificación de servicios para quedarse con esa garantía . Aunque falten muchos años para jubilarse, está bueno ir controlando que los aportes estén correctamente registrados.

CG: Hoy en día es muy simple. Se puede ingresar a través de la aplicación Mi ANSES o desde la web de ANSES . Y si no, directamente con el DNI se puede ir a una oficina de ANSES y pedir que impriman el historial laboral . Ahí aparece todo lo que está asentado y sistematizado.

¿Ese trámite se hace con turno?

CG: Según figura en la web de ANSES, se realiza sin turno. En general no deberían tener problemas. Incluso, si la persona no puede ir, puede enviar a un familiar con el DNI original para que retire la impresión del historial laboral.

¿Qué tipo de información aparece en ese historial?

CG: Figuran la cantidad de meses y años aportados. Uno puede comparar si coincide con su propia historia laboral. A veces puede haber pequeñas diferencias, como no recordar exactamente en qué mes empezó un trabajo.

Si eso coincide con lo registrado en el sistema, entonces no va a haber problemas ni hoy ni dentro de 20 años.

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¿Qué ocurre si faltan aportes en el sistema?

CG: Ahí ya hay que empezar a juntar documentación. Lo más importante es la certificación de servicios firmada por el empleador, porque tiene mucha validez.

Después sirven los recibos de sueldo con sello y firma, telegramas, cartas documento, contratos laborales, libretas de trabajo, carnet de obra social o afiliación sindical. Todo eso ayuda a demostrar que existió el vínculo laboral.

¿ANSES analiza toda esa documentación?

CG: Sí. Todo eso pasa por un análisis en el área de cómputos y muchas veces requiere un dictamen jurídico para determinar si esos años se van a computar o no. Mientras más documentación tenga la persona, mejor.

¿Existe un trámite específico para saber exactamente cuánto tiene aportado una persona?

CG: Sí. Está el trámite de reconocimiento de servicios. Ahí ANSES entrega un certificado donde figura cuántos años, meses y días tiene aportados una persona, incluso detallado por empleador. También aparecen diferenciados los períodos como autónomo.

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