Vuelta a clases: más de 270 mil alumnos regresan a las aulas en Mendoza con el desafío de cumplir los 190 días

Este miércoles, la Dirección General de Escuelas (DGE) dio inició el ciclo lectivo 2026 para niveles Inicial, Primario y primer año del Secundario, movilizando a más de 270 mil alumnos tras el receso estival. El resto de los estudiantes de la provincia de Mendoza, regresará a clases el lunes 2 de marzo.
De este modo, Mendoza se posiciona en un grupo selecto a nivel federal: junto a Santiago del Estero y San Luis, son las únicas tres jurisdicciones que superarán el mínimo legal de180 días exigido por el Consejo Federal de Educación.
Vuelta a clases: impacto en la Ciudad y el transporte
El pulso urbano ya refleja el cambio de ritmo. Desde las primeras horas de la jornada, el centro mendocino mostró un flujo vehicular sensiblemente más cargado y la clásica "doble fila" en la puerta de los establecimientos.
"Entre todos los niveles y modalidades, desde el Inicial hasta el Superior, Mendoza cuenta con una matrícula estimada de 533 mil estudiantes", indicaron desde la DGE.
Para acompañar este incremento en la movilidad, el sistema de transporte público de pasajeros retomó su frecuencia habitual. Esto implica un aumento del 20% en la cantidad de unidades en circulación respecto al periodo de vacaciones, asegurando la fluidez necesaria para el traslado de estudiantes y docentes.
Calendario 2026: fechas clave y rendimiento académico
El esquema escolar de este año refuerza el concepto de premiar el rendimiento académico. Por ello, aquellos estudiantes que logren acreditar sus saberes en tiempo y forma tendrán un cierre de ciclo anticipado.
Finalización de clases (estudiantes con todo aprobado): viernes 27 de noviembre (Inicial, Primaria y Secundaria).
Período de intensificación: del 30 de noviembre al 18 de diciembre (para quienes deban recuperar contenidos).
Cierre administrativo: el personal docente concluirá sus tareas el 22 de diciembre y los directivos el 23 de diciembre.
Cuándo arrancan las vacaciones de invierno
Para quienes ya planifican el descanso de mitad de año, las vacaciones de invierno quedaron fijadas entre el lunes 6 y el viernes 17 de julio.
No obstante, el descanso real será de 16 días corridos, contemplando que la actividad escolar cesa el viernes 3 de julio y se retoma el lunes 20.
Todo lo que hay que saber sobre el inicio de clases
