Mendoza tendrá un nuevo hotel de una importante cadena internacional: dónde se construirá

Cornejo anunció una inversión privada para construir un hotel cuatro estrellas de la cadena Amérian. Contará con 70 habitaciones y un centro de negocios.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció que la provincia sumará un nuevo hotel de la cadena internacional Amérian, que será construido en el departamento de Malargüe.
El mandatario dio a conocer la inversión a través de sus redes sociales, luego de reunirse con autoridades de la empresa hotelera. Según detalló, el establecimiento tendrá 70 habitaciones, categoría cuatro estrellas y contará con Business Center.
El hotel estará ubicado en pleno centro de Malargüe y forma parte de una apuesta del sector privado para fortalecer la infraestructura turística del sur mendocino.
“Dialogamos sobre el avance de la construcción de un nuevo hotel Amérian de 70 habitaciones, categoría cuatro estrellas, con Business Center, que estará ubicado en pleno centro de Malargüe”, señaló el gobernador.
Durante el encuentro también participó Floridor González, presidente de la Asociación Malargüina de Turismo y cónsul honorario de Chile para el sur de Mendoza.
Cornejo destacó que la inversión refleja la confianza del sector privado en el desarrollo turístico de la provincia. “Es una gran noticia para el departamento y para toda Mendoza. Seguimos trabajando para fortalecer la infraestructura turística, atraer inversiones y generar más empleo y oportunidades para los mendocinos”, sostuvo.
El nuevo establecimiento será el tercer hotel de la cadena Amérian en la provincia.
Actualmente, la empresa cuenta con el Amérian Executive Mendoza, ubicado en el centro de la Ciudad, frente a Plaza Italia. Este hotel cuatro estrellas dispone de 74 habitaciones, salón de eventos, piscina exterior con solarium y gimnasio.
A esa oferta se sumó en 2024 el Amérian Chacras de Coria, inaugurado en el distrito de Chacras de Coria, en el departamento de Luján de Cuyo.
Ese hotel boutique abrió inicialmente con 20 habitaciones —con proyección de ampliarse a 40—, además de salón para eventos, restaurante con pérgola y piscina, en una zona turística cercana a bodegas y atractivos de la provincia.
Con la incorporación del nuevo establecimiento en Malargüe, la cadena ampliará su presencia en Mendoza y sumará infraestructura hotelera en el sur provincial.