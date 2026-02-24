Mendoza tendrá un nuevo hotel de una importante cadena internacional: dónde se construirá

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , anunció que la provincia sumará un nuevo hotel de la cadena internacional Amérian , que será construido en el departamento de Malargüe .

El mandatario dio a conocer la inversión a través de sus redes sociales, luego de reunirse con autoridades de la empresa hotelera. Según detalló, el establecimiento tendrá 70 habitaciones, categoría cuatro estrellas y contará con Business Center .

Política y algoritmos La reforma laboral desata un sismo digital: búsquedas récord, dudas y polarización en redes

El hotel estará ubicado en pleno centro de Malargüe y forma parte de una apuesta del sector privado para fortalecer la infraestructura turística del sur mendocino .

“ Dialogamos sobre el avance de la construcción de un nuevo hotel Amérian de 70 habitaciones, categoría cuatro estrellas, con Business Center, que estará ubicado en pleno centro de Malargüe ”, señaló el gobernador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2026442289040806188&partner=&hide_thread=false Recibí a las autoridades de la cadena hotelera Amerian, en un encuentro que reafirma la confianza del sector privado en el desarrollo turístico de nuestra provincia. Dialogamos sobre el avance de la construcción de un nuevo hotel Amerian de 70 habitaciones, categoría 4 estrellas,… pic.twitter.com/T1rIdCCfLZ — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 24, 2026

Durante el encuentro también participó Floridor González, presidente de la Asociación Malargüina de Turismo y cónsul honorario de Chile para el sur de Mendoza.

Cornejo destacó que la inversión refleja la confianza del sector privado en el desarrollo turístico de la provincia. “Es una gran noticia para el departamento y para toda Mendoza. Seguimos trabajando para fortalecer la infraestructura turística, atraer inversiones y generar más empleo y oportunidades para los mendocinos”, sostuvo.

Construirán el tercer hotel de la cadena Amérian en Mendoza

El nuevo establecimiento será el tercer hotel de la cadena Amérian en la provincia.

Actualmente, la empresa cuenta con el Amérian Executive Mendoza, ubicado en el centro de la Ciudad, frente a Plaza Italia. Este hotel cuatro estrellas dispone de 74 habitaciones, salón de eventos, piscina exterior con solarium y gimnasio.

A esa oferta se sumó en 2024 el Amérian Chacras de Coria, inaugurado en el distrito de Chacras de Coria, en el departamento de Luján de Cuyo.

Hotel Amerian Chacras de Coria inauguración 03-07-24 (02) En 2024, la cadena Amérian sumó su segundo hotel en Mendoza. Está ubicado en Chacras de Coria. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Ese hotel boutique abrió inicialmente con 20 habitaciones —con proyección de ampliarse a 40—, además de salón para eventos, restaurante con pérgola y piscina, en una zona turística cercana a bodegas y atractivos de la provincia.

Con la incorporación del nuevo establecimiento en Malargüe, la cadena ampliará su presencia en Mendoza y sumará infraestructura hotelera en el sur provincial.