24 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Turismo

Mendoza tendrá un nuevo hotel de una importante cadena internacional: dónde se construirá

Cornejo anunció una inversión privada para construir un hotel cuatro estrellas de la cadena Amérian. Contará con 70 habitaciones y un centro de negocios.

Una plaza turística importante de Mendoza suma un hotel de cuatro estrellas.

Una plaza turística importante de Mendoza suma un hotel de cuatro estrellas.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció que la provincia sumará un nuevo hotel de la cadena internacional Amérian, que será construido en el departamento de Malargüe.

El mandatario dio a conocer la inversión a través de sus redes sociales, luego de reunirse con autoridades de la empresa hotelera. Según detalló, el establecimiento tendrá 70 habitaciones, categoría cuatro estrellas y contará con Business Center.

Lee además
La reforma laboral desató una verdadera avalancha de busquedas en la red
Política y algoritmos

La reforma laboral desata un sismo digital: búsquedas récord, dudas y polarización en redes
Transporte por plataformas: qué requisitos deben cumplir los conductores en Mendoza
Regulación

Transporte por plataformas: qué requisitos deben cumplir los conductores en Mendoza

El hotel estará ubicado en pleno centro de Malargüe y forma parte de una apuesta del sector privado para fortalecer la infraestructura turística del sur mendocino.

Dialogamos sobre el avance de la construcción de un nuevo hotel Amérian de 70 habitaciones, categoría cuatro estrellas, con Business Center, que estará ubicado en pleno centro de Malargüe”, señaló el gobernador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2026442289040806188&partner=&hide_thread=false

Durante el encuentro también participó Floridor González, presidente de la Asociación Malargüina de Turismo y cónsul honorario de Chile para el sur de Mendoza.

Cornejo destacó que la inversión refleja la confianza del sector privado en el desarrollo turístico de la provincia. “Es una gran noticia para el departamento y para toda Mendoza. Seguimos trabajando para fortalecer la infraestructura turística, atraer inversiones y generar más empleo y oportunidades para los mendocinos”, sostuvo.

Construirán el tercer hotel de la cadena Amérian en Mendoza

El nuevo establecimiento será el tercer hotel de la cadena Amérian en la provincia.

Actualmente, la empresa cuenta con el Amérian Executive Mendoza, ubicado en el centro de la Ciudad, frente a Plaza Italia. Este hotel cuatro estrellas dispone de 74 habitaciones, salón de eventos, piscina exterior con solarium y gimnasio.

A esa oferta se sumó en 2024 el Amérian Chacras de Coria, inaugurado en el distrito de Chacras de Coria, en el departamento de Luján de Cuyo.

Hotel Amerian Chacras de Coria inauguración 03-07-24 (02)
En 2024, la cadena Am&eacute;rian sum&oacute; su segundo hotel en Mendoza. Est&aacute; ubicado en Chacras de Coria.

En 2024, la cadena Amérian sumó su segundo hotel en Mendoza. Está ubicado en Chacras de Coria.

Ese hotel boutique abrió inicialmente con 20 habitaciones —con proyección de ampliarse a 40—, además de salón para eventos, restaurante con pérgola y piscina, en una zona turística cercana a bodegas y atractivos de la provincia.

Con la incorporación del nuevo establecimiento en Malargüe, la cadena ampliará su presencia en Mendoza y sumará infraestructura hotelera en el sur provincial.

Temas
Seguí leyendo

De Misiones a Mendoza a pie: la historia del atleta que corre por el país para ganarle al cáncer

La lluvia del último fin de semana superó el promedio histórico de febrero en Mendoza

Corte de agua en Guaymallén: afectará a una amplia zona y se extenderá por 12 horas

El Hospital Perrupato consolida su servicio de cirugías oncoplásticas de mama

Perros y gatos ganan lugar en las familias, pero ¿cuánto cuesta mantenerlos al mes?

Hoy, 24 de febrero, es el Día del Mecánico Automotor en Argentina

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 24 de febrero

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, martes 24 de febrero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Fin de semana extremo: lluvias intensas superaron el promedio mensual.
Cómo seguirá el tiempo

La lluvia del último fin de semana superó el promedio histórico de febrero en Mendoza

Las Más Leídas

El Gobierno de Mendoza oficializó este martes una serie de llamados a concurso para cubrir cargos vacantes en distintos organismos de la Administración Pública Provincial.
oportunidad

El Gobierno de Mendoza llama a concurso para cubrir cargos en el Estado: qué buscan y cómo postularse

De Andrea del Boca a Brian Sarmiento: quiénes son los participantes de Gran Hermano 2026
Nueva edición

De Andrea del Boca a Brian Sarmiento: quiénes son los participantes de Gran Hermano 2026

Algunos de los presos que planeaban una fuga masiva de la cárcel. 
detalles del megaoperativo

Quiénes son los presos que planeaban una fuga de la cárcel y qué hallaron en sus celdas

Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz
tenía 35 años

Trágica muerte de un operario en pleno Godoy Cruz

Importante despliegue policial por una novedad de violencia de género en Las Heras. 
un detenido

Grave caso de violencia de género con una menor de edad en Las Heras