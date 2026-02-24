El Gobierno de Mendoza llama a concurso para cubrir cargos en el Estado: qué buscan y cómo postularse

El Gobierno de Mendoza oficializó este martes una serie de llamados a concurso para cubrir cargos vacantes en distintos organismos de la Administración Pública Provincial.

El Gobierno de Mendoza oficializó este martes una serie de llamados a concurso para cubrir cargos vacantes en distintos organismos de la Administración Pública Provincial.

Según se detalla en las normas, el objetivo es avanzar en la profesionalización del recurso humano , reforzar la idoneidad como condición de acceso al empleo público y garantizar transparencia, igualdad de trato y concurrencia mediante el régimen de concursos previsto en la Ley N° 9015 y su Decreto Reglamentario N° 2649/17.

Cuándo vuelven las negociaciones Reabren las paritarias: la postura del Gobierno y los reclamos de los gremios

De interés Con fondos de resarcimiento, Mendoza impulsa una obra clave de agua potable en Tupungato

Las convocatorias fueron establecidas mediante las Resoluciones 13, 15, 16, 19 y 20 del Ministerio de Hacienda y Finanzas y fijan como fecha de llamado el 13 de abril de 2026. La Dirección Provincial de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, actúa como Autoridad de Aplicación y será la encargada de llevar adelante el proceso.

El único medio habilitado para la inscripción será la Ventanilla Única del Gobierno de Mendoza:

https://atencionciudadana.mendoza.gob.ar/ventanilla-unica/

Desde el Ejecutivo aclararon que cualquier presentación que no se realice por ese canal será desestimada.

Casa de Gobierno Mendoza, ejecutivo, trámites, gobernador, ministros, secretarios, gobernar Llaman a concurso para cubrir varios cargos en el Estado. Foto: Cristian Lozano

Qué cargos se concursan en el Ministerio de Hacienda y Finanzas

En el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas se convocan cargos profesionales y administrativos vinculados al área contable, financiera y presupuestaria.

Entre los perfiles requeridos se destacan:

Contadores Públicos Nacionales con al menos tres años de experiencia en materia financiera y/o presupuestaria.

Profesionales en Ciencias Económicas , con experiencia en administración presupuestaria.

Conocimientos avanzados en Microsoft Excel, sistemas de gestión contable y experiencia deseable en SIDICO.

Manejo de matemática financiera, flujos de fondos, cronogramas de créditos y análisis de instrumentos financieros.

También se abrió un concurso cerrado para el cargo de Subdirector de 2ª en la Unidad de Financiamiento Internacional, destinado a personal con experiencia mínima de cinco años en administración presupuestaria.

Energía y Ambiente: ingenieros, especialistas y jefaturas

En el Ministerio de Energía y Ambiente se convocan concursos abiertos para cubrir cargos técnicos y jerárquicos en distintas direcciones.

Dirección de Hidráulica

Se busca un Ingeniero Civil o Hidráulico, con al menos tres años de experiencia en inspección y control de obras civiles e hidráulicas. Se requiere manejo de software de modelación hidráulica, SIG, AutoCAD y conocimientos de normativa técnica y ambiental.

Dirección de Hidrocarburos

Se abrió concurso para Subdirector, destinado a Ingeniero Industrial o en Petróleo (excluyente), con experiencia en liderazgo, gestión de proyectos, control por indicadores y mejora de procesos. Se valorará manejo de Excel avanzado y herramientas de análisis como Power BI.

Dirección de Biodiversidad y Ecoparque

Se convoca a un Subdirector con título en Ingeniería Ambiental o carreras afines y experiencia en gestión de proyectos ambientales, conservación de fauna y educación ambiental.

También se concursan cargos administrativos financieros y de habilitación en distintas áreas del ministerio, con exigencia de títulos en Contador Público o Licenciatura en Administración y experiencia en gestión presupuestaria, contable y patrimonial.

Educación: dos cargos para abogados

En el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE se llamó a concurso para cubrir dos cargos Clase 009 – Personal Profesional, destinados a abogados con experiencia mínima de tres años en el sector público.

Las funciones incluyen asesoramiento jurídico, dictámenes administrativos, redacción de proyectos de resolución, análisis de contratos y representación legal del organismo en procesos judiciales y administrativos.

Requisitos generales

En todos los casos se exige:

Tener como mínimo 21 años.

No estar comprendido en las incapacidades del Estatuto del Empleado Público.

No ser deudor alimentario.

Cumplir con los títulos y experiencia específicos según el cargo.

Además, para algunos puestos se requiere no registrar multas ni sanciones firmes ante el Tribunal de Cuentas o la Contaduría General.

En detalle, qué cargos se concursan: listado completo por organismo

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO AL SECTOR PÚBLICO - PERSONAL PROFESIONAL. Clase 011

TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA - PERSONAL PROFESIONAL. Clase 005

UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL - PERSONAL PROFESIONAL. Clase 009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE HIDRÁULICA - PERSONAL PROFESIONAL. Clase 009

DIRECCIÓN DE MINERÍA - PERSONAL ADM Y TEC SUBDIRECTOR DE 2°. Clase 012

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - PERSONAL ADM Y TEC- SUBDIRECTOR DE 2º. Clase 012

DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD Y ECOPARQUE - PERSONAL ADM Y TEC SUBDIRECTOR DE 2°. Clase 012

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS. PERSONAL ADM Y TEC - JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Clase 011

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA Y MINERÍA - PERSONAL ADM Y TEC - JEFE DE DEPARTAMENTO A CARGO DE INVENTARIO. Clase 011

DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD Y ECOPARQUE - PERSONAL ADM Y TEC - JEFE A CARGO DE HABILITACIÓN. Clase 011

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - PERSONAL ADM Y TEC JEFE DE DEPARTAMENTO CARGO DE HABILITACIÓN. Clase 011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, INFANCIAS Y D.G.E

PERSONAL PROFESIONAL. Clase 009. Dos cargos.

Cómo sigue el proceso

El cronograma completo de tareas, desde la publicación hasta el inicio del curso de nivelación, fue establecido en los anexos correspondientes. Las fechas de cada etapa serán comunicadas a los postulantes que avancen en el proceso.

Con estos llamados, el Ejecutivo provincial avanza en la cobertura de vacantes con crédito presupuestario, en el marco de una política que apunta a fortalecer la carrera administrativa y la profesionalización del Estado.

Los requisitos y detalles de cada convocatoria

ANEXO RESOLUCION 13

ANEXO RESOLUCION 15

ANEXO RESOLUCION 16

ANEXO RESOLUCION 17

ANEXO RESOLUCION 19

ANEXO RESOLUCION 20

En resumen...

¿Qué resoluciones publicó el Gobierno de Mendoza sobre concursos para ingresar al Estado en 2026?

El Gobierno de Mendoza oficializó los llamados a concurso mediante las Resoluciones 13, 15, 16, 19 y 20 del Ministerio de Hacienda y Finanzas, publicadas en el Boletín Oficial. Las convocatorias fijan como fecha de llamado el 13 de abril de 2026 y abarcan cargos en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Energía y Ambiente y el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE.

¿Cómo inscribirse en los concursos del Gobierno de Mendoza para cargos en la Administración Pública Provincial?

La inscripción se realiza exclusivamente a través de la Ventanilla Única del Gobierno de Mendoza en el sitio oficial:

https://atencionciudadana.mendoza.gob.ar/ventanilla-unica/

La Dirección Provincial de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, es la Autoridad de Aplicación. Cualquier postulación que no se haga por ese canal digital será desestimada.

¿Qué cargos se concursan en el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza?

En el Ministerio de Hacienda y Finanzas se concursan cargos profesionales y técnicos en la Dirección General de Crédito al Sector Público, Tesorería General de la Provincia y la Unidad de Financiamiento Internacional.

Los perfiles incluyen Contadores Públicos Nacionales y profesionales en Ciencias Económicas, con experiencia en administración presupuestaria, manejo de SIDICO y conocimientos en matemática financiera y análisis de instrumentos financieros.

¿Qué puestos abrió el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza en 2026?

El Ministerio de Energía y Ambiente abrió concursos para cargos en la Dirección de Hidráulica, Dirección de Minería, Dirección de Hidrocarburos, Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y Dirección de Servicios Eléctricos, entre otros.

Se buscan ingenieros civiles, hidráulicos, industriales o en petróleo, especialistas en gestión ambiental y perfiles administrativos con experiencia en gestión presupuestaria, control de gestión e inventarios patrimoniales.

¿Qué requisitos generales exige el Gobierno de Mendoza para concursar cargos públicos?

Entre los requisitos generales establecidos por la Ley N° 9015 y el Decreto Reglamentario N° 2649/17 se exige:

Tener mínimo 21 años de edad .

No estar comprendido en las incapacidades del Estatuto del Empleado Público.

No ser deudor alimentario.

Cumplir con los títulos universitarios y la experiencia específica según el cargo.

En algunos casos también se requiere no registrar sanciones ante el Tribunal de Cuentas o la Contaduría General de la Provincia.