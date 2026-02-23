23 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Tensión

Amplio operativo en Almafuerte: frustran plan de fuga masiva de presos condenados a perpetua

El operativo se realizó en el módulo 4.3 del Complejo Penitenciario Nº 3, en Cacheuta, tras un aviso que alertó a las autoridades. Los presos que están en la mira.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad en el establecimiento

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad en el establecimiento

Foto: Yemel Fil
 Por Carla Canizzaro

Un presunto plan de fuga protagonizado por internos condenados a prisión perpetua fue frustrado durante la tarde de este lunes en el Complejo Penitenciario Nº 3 Almafuerte, ubicado en Cacheuta.

Tras recibir el aviso, las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad en el establecimiento. El procedimiento, a cargo de personal del Servicio Penitenciario, se llevó a cabo en el módulo 4.3, sector donde se encuentran alojados reclusos considerados de alta peligrosidad.

Lee además
Los dos hombres son oriundos del Valle de Uco 
Son intensamente buscados

Quiénes son los dos presos con antecedentes por homicidio que se fugaron de la Alcaidía de Tunuyán
Importante despligue policial en Tunuyán. 
conmoción

Revuelo en Tunuyán por una fuga de presos y la muerte de un penitenciario
carcel almafuerte II, penitenciaria, presos.jpg

Según la información preliminar, durante la pesquisa hallaron armas de fuego y municiones ocultas dentro del pabellón. En este sentido, durante los trabajos, arribaron al lugar altos funcionarios del Ministerio de Seguridad para aguardar del informe final.

Por otra parte, fuentes ligadas a la investigación manifestaron a este medio que el procedimiento se extenderá por varias horas.

Reconocidos presos en la mira por el masivo plan de fuga

En el módulo 4.3, donde se llevó a cabo el procedimiento y se alojan internos condenados a prisión perpetua, se encuentran detenidos Cristian Tapia, Omar "Tanga" Gómez y Hugo Arredondo Suárez, entre otros.

Omar "Tanga" Gómez fue condenado por el crimen del joven Matías Quiroga, ocurrido en marzo de 2012, durante un golpe frustrado a un camión blindado en la ex Bolsa de Comercio de Godoy Cruz, en plena época vendimial.

El homicidio conmocionó a la provincia y derivó en su condena a prisión perpetua. Desde entonces, el interno protagonizó diversas riñas e incidentes dentro del penal, entre ellos una toma de rehenes en el Complejo Penitenciario.

El Tanga Gómez.
Omar "Tanga" G&oacute;mez

Omar "Tanga" Gómez

Por su parte, Cristian Oscar Tapia, alias "Pirincho", cumple condena perpetua por el asesinato del policía Jonathan Funes. El hecho ocurrió el 14 de febrero de 2015, cuando el efectivo custodiaba a un detenido internado en el hospital Perrupato, en San Martín.

Cristian Oscar Tapia, preso, almafuerte
Cristian Oscar Tapia, alias

Cristian Oscar Tapia, alias "Pirincho"

En tanto, Hugo Arredondo Suárez, conocido como "El Mecha", también figura entre los internos señalados. Está condenado por el homicidio de un exmilitar y de otro preso en Almafuerte. Además, cobró notoriedad en septiembre de 2023, cuando intentó fugarse en medio de un juicio en su contra e intentó agredir a la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.

polo judicial, claudia rios, hugo eduardo arredondo.jpg
Hugo Arredondo Su&aacute;rez, conocido como "El Mecha"

Hugo Arredondo Suárez, conocido como "El Mecha"

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron en San Rafael al joven acusado de agredir a un menor a la salida de un boliche

Cómo funciona el operativo de la Patrulla de Rescate ante accidentes en el Aconcagua

Cómo avanza la investigación por la estafa millonaria a Rapicuotas

Susto en un hotel en plena Ciudad de Mendoza: cuatro intoxicados con monóxido

Parque Aconcagua: rescataron a un andinista japonés a más de 6.000 metros de altura

El auto de una familia fue embestido por un camión en Maipú: hay menores hospitalizados

Dos conductores ebrios detenidos en el Gran Mendoza: una mujer superó casi seis veces el límite permitido

Un femicidio, el caso a resolver en el primer juicio por jurado del año

LO QUE SE LEE AHORA
susto en un hotel en plena ciudad de mendoza: cuatro intoxicados con monoxido
uno de los lesionados está grave

Susto en un hotel en plena Ciudad de Mendoza: cuatro intoxicados con monóxido

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy  domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero

La Quinta Vergara vuelve a encender sus luces para celebrar seis noches
Músicos argentinos dicen presente

Comienza el Festival Viña del Mar 2026: quiénes se presentan hoy y cómo ver la primera noche

Quiénes festejaron y quiénes se fueron derrotados este domingo.
Análisis

Ganadores y perdedores de una elección que el mendocino ignoró, pero dejó señales políticas fuertes

Susto en un hotel en plena Ciudad de Mendoza: cuatro intoxicados con monóxido
uno de los lesionados está grave

Susto en un hotel en plena Ciudad de Mendoza: cuatro intoxicados con monóxido