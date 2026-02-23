Amplio operativo en Almafuerte: frustran plan de fuga masiva de presos condenados a perpetua

Un presunto plan de fuga protagonizado por internos condenados a prisión perpetua fue frustrado durante la tarde de este lunes en el Complejo Penitenciario Nº 3 Almafuerte , ubicado en Cacheuta .

Tras recibir el aviso, las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad en el establecimiento. El procedimiento, a cargo de personal del Servicio Penitenciario , se llevó a cabo en el módulo 4.3 , sector donde se encuentran alojados reclusos considerados de alta peligrosidad .

conmoción Revuelo en Tunuyán por una fuga de presos y la muerte de un penitenciario

Son intensamente buscados Quiénes son los dos presos con antecedentes por homicidio que se fugaron de la Alcaidía de Tunuyán

Según la información preliminar, durante la pesquisa hallaron armas de fuego y municiones ocultas dentro del pabellón. En este sentido, durante los trabajos, arribaron al lugar altos funcionarios del Ministerio de Seguridad para aguardar del informe final.

Por otra parte, fuentes ligadas a la investigación manifestaron a este medio que el procedimiento se extenderá por varias horas.

Reconocidos presos en la mira por el masivo plan de fuga

En el módulo 4.3, donde se llevó a cabo el procedimiento y se alojan internos condenados a prisión perpetua, se encuentran detenidos Cristian Tapia, Omar "Tanga" Gómez y Hugo Arredondo Suárez, entre otros.

Omar "Tanga" Gómez fue condenado por el crimen del joven Matías Quiroga, ocurrido en marzo de 2012, durante un golpe frustrado a un camión blindado en la ex Bolsa de Comercio de Godoy Cruz, en plena época vendimial.

El homicidio conmocionó a la provincia y derivó en su condena a prisión perpetua. Desde entonces, el interno protagonizó diversas riñas e incidentes dentro del penal, entre ellos una toma de rehenes en el Complejo Penitenciario.

El Tanga Gómez. Omar "Tanga" Gómez

Por su parte, Cristian Oscar Tapia, alias "Pirincho", cumple condena perpetua por el asesinato del policía Jonathan Funes. El hecho ocurrió el 14 de febrero de 2015, cuando el efectivo custodiaba a un detenido internado en el hospital Perrupato, en San Martín.

Cristian Oscar Tapia, preso, almafuerte Cristian Oscar Tapia, alias "Pirincho"

En tanto, Hugo Arredondo Suárez, conocido como "El Mecha", también figura entre los internos señalados. Está condenado por el homicidio de un exmilitar y de otro preso en Almafuerte. Además, cobró notoriedad en septiembre de 2023, cuando intentó fugarse en medio de un juicio en su contra e intentó agredir a la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos.