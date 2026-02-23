23 de febrero de 2026
Sitio Andino
Sufrió múltiples lesiones

Parque Aconcagua: rescataron a un andinista japonés a más de 6.000 metros de altura

Un joven japonés de 20 años fue evacuado tras una caída de hasta 400 metros en Aconcagua. Presentaba traumatismos y congelamiento severo.

Evacuación aérea en Aconcagua: el andinista fue rescatado en menos de 24 horas.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
 Por Celeste Funes

Un operativo de rescate de alta montaña permitió evacuar con vida a un joven andinista japonés que sufrió una caída de entre 300 y 400 metros en el Parque Provincial Aconcagua. El procedimiento se extendió por menos de 24 horas e involucró a Policía de Mendoza, Guardaparques y equipos médicos especializados.

Dramático rescate en el Aconcagua: cómo auxiliaron al turista japonés

El sábado cerca de las 18.50, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) recibió un pedido de auxilio a través de un dispositivo satelital, con coordenadas ubicadas a unos 6.700 metros sobre el nivel del mar. Inmediatamente se puso en marcha el protocolo de rescate, con la participación de la Unidad Policial de Rescate de Alta Montaña (UPRAM), Guardaparques y el Servicio Médico del Parque.

Las primeras averiguaciones indicaron que el joven había sido visto descendiendo desde la zona de La Cueva junto a otras personas, quienes luego informaron que el montañista había caído hacia un acarreo y lo habían perdido de vista. Con esos datos, una patrulla de rescate inició el ascenso desde Nido de Cóndores, preparando equipamiento técnico especializado para terrenos de alta dificultad.

rescate de un andinista japonés en el parque provincial aconcagua 1
Cerca de las 10.45 del domingo, lograron ubicar al andinista con vida a unos 6.100 metros de altura.

Durante la madrugada, los rescatistas arribaron a la zona señalada e iniciaron la búsqueda terrestre, mientras que un helicóptero del Parque Aconcagua sobrevolaba el área para ampliar el radio de localización. Finalmente, cerca de las 10.45 del domingo, lograron ubicar al andinista con vida a unos 6.100 metros de altura.

El joven andinista sufrió severas lesiones

El turista fue evacuado en helicóptero hasta Plaza de Mulas, donde recibió atención médica. El diagnóstico incluyó traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, fracturas, corte profundo en el cuero cabelludo, congelamiento de tercer y cuarto grado en ambas manos, posible congelamiento en los pies y fatiga extrema. A pesar de las lesiones, se encontraba consciente y orientado.

Posteriormente fue trasladado por vía aérea hasta Horcones y derivado en ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital de Uspallata para una evaluación más completa y tratamiento especializado.

El pasado sábado, personal policial debió realizar un rescate extremo en la zona del Dique Frías luego de que tres vehículos fueran arrastrados por una crecida tras las intensas tormentas.

Preguntas relacionadas al tema de esta nota:

¿Qué ocurrió con el andinista japonés en el Parque Aconcagua?

Un joven andinista japonés de 20 años sufrió una caída de entre 300 y 400 metros en la zona de La Cueva, a más de 6.000 metros de altura. Fue localizado con vida tras un operativo de búsqueda terrestre y aérea y evacuado en helicóptero para recibir atención médica especializada.

¿Cómo fue el operativo de rescate en alta montaña?

El rescate fue coordinado por la Policía de Mendoza, Guardaparques y el Servicio Médico del Parque Aconcagua. Se activó un protocolo de emergencia tras una señal satelital, se desplegaron patrullas terrestres y un helicóptero, y el montañista fue localizado en menos de 24 horas en una zona de difícil acceso.

¿Qué lesiones sufrió el andinista y cuál es su estado de salud?

El joven presentó traumatismo de cráneo, fracturas, un corte profundo en el cuero cabelludo, congelamiento severo en las manos y posible congelamiento en los pies, además de fatiga extrema. Tras ser asistido en Plaza de Mulas, fue trasladado al Hospital de Uspallata consciente y orientado para su evaluación y tratamiento.

Temas
