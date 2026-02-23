Parque Aconcagua: rescataron a un andinista japonés a más de 6.000 metros de altura

Un operativo de rescate de alta montaña permitió evacuar con vida a un joven andinista japonés que sufrió una caída de entre 300 y 400 metros en el Parque Provincial Aconcagua . El procedimiento se extendió por menos de 24 horas e involucró a Policía de Mendoza, Guardaparques y equipos médicos especializados .

El sábado cerca de las 18.50 , el Centro Es tratégico de Operaciones (CEO) recibió un pedido de auxilio a través de un dispositivo satelital , con coordenadas ubicadas a unos 6.700 metros sobre el nivel del mar . Inmediatamente se puso en marcha el protocolo de rescate , con la participación de la Unidad Policial de Rescate de Alta Montaña (UPRAM) , Guardaparques y el Servicio Médico del Parque .

Las primeras averiguaciones indicaron que el joven había sido visto descendiendo desde la zona de La Cueva junto a otras personas, quienes luego informaron que el montañista había caído hacia un acarreo y lo habían perdido de vista. Con esos datos, una patrulla de rescate inició el ascenso desde Nido de Cóndores , preparando equipamiento técnico especializado para terrenos de alta dificultad.

Durante la madrugada, los rescatistas arribaron a la zona señalada e iniciaron la búsqueda terrestre, mientras que un helicóptero del Parque Aconcagua sobrevolaba el área para ampliar el radio de localización. Finalmente, cerca de las 10.45 del domingo , lograron ubicar al andinista con vida a unos 6.100 metros de altura .

Cerca de las 10.45 del domingo, lograron ubicar al andinista con vida a unos 6.100 metros de altura.

El joven andinista sufrió severas lesiones

El turista fue evacuado en helicóptero hasta Plaza de Mulas, donde recibió atención médica. El diagnóstico incluyó traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, fracturas, corte profundo en el cuero cabelludo, congelamiento de tercer y cuarto grado en ambas manos, posible congelamiento en los pies y fatiga extrema. A pesar de las lesiones, se encontraba consciente y orientado.

Posteriormente fue trasladado por vía aérea hasta Horcones y derivado en ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital de Uspallata para una evaluación más completa y tratamiento especializado.

