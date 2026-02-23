23 de febrero de 2026
Cómo funciona el operativo de la Patrulla de Rescate ante accidentes en el Aconcagua

Cada temporada se registran emergencias en el Parque Provincial Aconcagua. Protocolos, evacuaciones y el rol clave del equipo que interviene en situaciones críticas.

La labor de la Patrulla de Rescate es clave para garantizar la seguridad de quienes intentan alcanzar la cumbre

Foto: Ministerio de Seguridad.
Por Carla Canizzaro

El Aconcagua, con casi 7.000 metros de altura, es uno de los mayores desafíos del montañismo mundial. Tanto mendocinos como turistas emprenden los senderos con el objetivo de alcanzar la cumbre. Sin embargo, las condiciones extremas de la alta montaña provocan que cada año se registren accidentes y situaciones de emergencia. Así trabaja la Patrulla de Rescate ante situaciones extremas.

Ante estos escenarios, interviene la Patrulla de Rescate del Parque Provincial Aconcagua, un equipo especializado que activa protocolos específicos para evacuar y asistir a quienes lo necesitan, priorizando siempre la vida y la seguridad tanto de la víctima como de los rescatistas.

Según detalló a Sitio Andino, Brian Fionna, Oficial Principal de la Patrulla de Rescate, todas las acciones comienzan con la activación formal del protocolo. Entre ellas se encuentran procedimientos de activación, mecanismos de coordinación, evaluación operativa y ejecución del rescate.

rescate andinista nido de cóndores 1
Todas las acciones comienzan con la activación formal del protocolo de rescate

Además, el sistema de respuesta ante emergencias, está integrado por personal de Guardaparques, servicio médico que trabaja en la temporada y la Patrulla de Rescate. Este trabajo conjunto permite evaluar cada situación de manera integral antes de intervenir.

Cómo se activa un rescate en el Aconcagua

Ante un pedido de auxilio o incidente, el procedimiento inicia con una evaluación técnica de la emergencia, donde se analizan factores importantes:

  • Gravedad del cuadro

  • Condiciones climáticas

  • Ubicación del montañista

  • Estado físico de la persona afectada

  • Riesgo inminente de vida

En base a estos elementos se define la modalidad de evacuación, que puede ser terrestre o aérea. "Cada operativo arranca de la misma manera, pero la forma de intervención puede cambiar según la gravedad y las condiciones", explicó Fionna.

Evacuación terrestre o aérea: qué determina la decisión

La evacuación tras un accidente u otro tipo de emergencias, pueden realizarse vía área y vía terreste. Por un lado, en casos donde la gravedad lo requiere o las condiciones lo permiten, se recurre a la extracción aérea.

En los últimos operativos se destacó el uso de carga externa humana, una técnica que permite reducir significativamente los tiempos de respuesta.

Operativo patrulla rescate
La evacuación tras un accidente u otro tipo de emergencias, pueden realizarse vía área y vía terreste

Por otra parte, cuando no existe riesgo inminente de vida y las condiciones climáticas lo permiten, la evacuación se realiza por tierra. La Patrulla está capacitada para operar en terrenos técnicos y de alta exigencia.

En todos los casos el objetivo es la seguridad de la víctima y la seguridad de los rescatistas que intervienen en la emergencia

Preparación permanente y experiencia en otras zonas de montaña

La formación del equipo es continua y permanente, no solo durante la temporada en Aconcagua. Durante el resto del año, la Patrulla también interviene en el Manzano Histórico, Cordón del Plata y Cordón de Cacheuta.

cerro san bernardo, patrulla de rescate, las heras - 455912
La formación del equipo es continua y permanente, no solo durante la temporada en Aconcagua

En estas zonas se han realizado rescates a personas desorientadas en el camino, accidentes con lesionados y emergencias en trekking de altura. Esta experiencia refuerza la capacidad operativa del equipo ante escenarios complejos.

Las condiciones climáticas cambiantes, la altitud y el terreno técnico obligan a que cada rescate sea evaluado con precisión. La labor de la Patrulla de Rescate es clave para garantizar la seguridad de quienes intentan alcanzar la cumbre y para responder con rapidez ante situaciones críticas.

¿Cómo funciona el sistema de seguridad en el Aconcagua?

El funcionamiento del parque se apoya en una estructura integrada por la Patrulla de rescate, personal médico y el cuerpo de guardaparques.

¿Quiénes pueden solicitar el permiso de ascenso al Aconcagua?

El permiso de ascenso al Aconcagua está habilitado para toda persona adulta que cumpla con los requisitos administrativos exigidos por la Dirección de Áreas Protegidas de Mendoza.

¿Cuáles son las claves para alcanzar la cumbre?

El Aconcagua requiere de tener una preparación física óptima y una experiencia en montaña. Además, es importante tener conocimientos en el trabajo en altura.

