Quiénes pueden subir el Aconcagua: requisitos, controles médicos y permisos para alcanzar la cumbre

El Parque Provincial Aconcagua representa uno de los grandes desafíos del montañismo

Cada temporada, cientos de mendocinos y turistas se proponen un objetivo claro: experimentar y desafiarse a sí mismos en el Aconcagua . Algunos buscan alcanzar la cumbre , otros prefieren recorrer sus senderos en trekking , pero todos comparten el deseo de conocer de cerca la montaña más alta del continente americano.

Ubicado en la Cordillera de los Andes, el Parque Provincial Aconcagua , con sus 6.962 metros sobre el nivel del mar , representa uno de los grandes desafíos del montañismo. Sin embargo, su ascenso está regulado por una serie de permisos, requisitos administrativos y controles médicos obligatorios establecidos por el Parque Provincial.

En diálogo con Sitio Andino, Brian Fionna, Oficial Principal de la Patrulla de Rescate explicó que "el Parque Provincial Aconcagua presenta distintas formas de poder conocerlo a través de trekking corto (3 días) o largo (7 días)". Sin embargo, es importante conocer que para emprender la aventura es necesario un permiso y ciertos requisitos .

El permiso de ascenso al Aconcagua está habilitado para toda persona adulta que cumpla con los requisitos administrativos exigidos por la Dirección de Áreas Protegidas de Mendoza. Los requisitos básicos incluyen: el pago correspondiente del permiso de ascenso y la contratación de un seguro obligatorio.

Según comentó el Oficial Principal de la Patrulla de Rescate, también existen expediciones denominadas "extraordinarias", que implican un mayor grado técnico, como la Ruta del Glaciar de los Polacos o la Pared Sur.

En estos casos, además de los requisitos básicos (permiso y seguro), se exigen condiciones administrativas adicionales debido al carácter técnico y al mayor nivel de riesgo que presentan estas vías.

parque provincial aconcagua, trekking, turismo.jpg El permiso de ascenso al Aconcagua está habilitado para toda persona adulta Foto: Destino Montaña

El ascenso con menores de edad es considerado un caso excepcional. Para estas situaciones se requiere documentación adicional específica, que respalde la participación del menor en la expedición y garantice el consentimiento y la responsabilidad correspondiente.

Preparación física y experiencia en altura: claves para intentar la cumbre

Aunque no se exige una clasificación física obligatoria previa, Brian Fionna remarcó que "el Aconcagua requiere de tener una preparación física óptima y una experiencia en montaña". En este sentido, también hizo hincapié en la importancia de tener conocimientos en lo que sería el trabajo en altura.

El Oficial Principal también destacó que los primeros síntomas del mal de altura pueden comenzar a sentirse a partir de los 2.800 metros, mientras que el trabajo sostenido por encima de los 4.000 metros requiere adaptación y experiencia específica.

andinistas, escalada, montaña, deporte, cordon del plata, aconcagua, aclimatacion El ascenso responsable implica que cada andinista evalúe seriamente su condición física y su experiencia Foto: Cristian Lozano

El ascenso responsable implica que cada andinista evalúe seriamente su condición física y su experiencia antes de intentar la cumbre.

Controles médicos obligatorios

Durante la temporada de ascensos, el parque cuenta con un servicio médico permanente en los principales campamentos, donde se realizan controles médicos obligatorios.

El objetivo de estas evaluaciones es:

Detectar de manera temprana patologías asociadas a la altura

Determinar si un andinista está en condiciones de continuar

Indicar, si fuera necesario, la suspensión del ascenso o el descenso preventivo

Estas medidas buscan preservar la salud de los montañistas y reducir situaciones de riesgo que puedan derivar en emergencias.

Cómo funciona el sistema de seguridad en el Aconcagua

El funcionamiento del parque se apoya en una estructura integrada por la Patrulla de rescate, personal médico y el cuerpo de guardaparques.

Este sistema de control y prevención convierte al Aconcagua en una de las montañas de gran altitud con mayor organización y protocolos de seguridad en América, brindando respaldo a andinistas de todo el mundo que llegan a Mendoza para cumplir el desafío.

patrulla de rescate, mendoza, aconcagua Este sistema de control y prevención convierte al Aconcagua en una de las montañas de gran altitud con mayor organización y protocolos Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El ascenso al Aconcagua es una experiencia única, pero exige responsabilidad, preparación y cumplimiento de normas. Si bien el permiso está abierto a cualquier adulto que cumpla con los requisitos administrativos, la montaña impone condiciones naturales que demandan experiencia y planificación.

Cada temporada, el trabajo coordinado entre médicos, rescatistas y guardaparques apunta a un objetivo central: garantizar una experiencia segura en la montaña más alta de América.