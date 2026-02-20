Explotó una bomba en la Escuela Superior de Gendarmería y hay tres personas heridas

Tres personas resultaron heridas tras la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería ubicada en el barrio porteño de San Nicolás , donde trabajan once móviles.

Según el comunicado oficial que emitió el Ministerio de Seguridad Nacional , al abrir la encomienda "se generó una explosión que provocó lesiones a dos efectivos". Sin embargo, un tercer gendarme permanece en recuperación, fuera de peligro.

El mismo informe indica que se trata de una encomienda que recibieron hace meses y, de los bultos que estaban a resguardo en el piso once, explotó uno, por lo que se evacuó la totalidad del edificio de manera preventiva. Hasta el momento, no hay sospechosos identificados.

A su vez, confirmaron que el destinatario del paquete era el excomandante Mayor Diego Gasparutti que fue director de la escuela entre 2021 y 2022, actualmente se encuentra retirado y este mediodía ingresó al establecimiento para retirar el envío que detonó.

El Ministerio de Seguridad desplegó un operativo en el edificio.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se presentó en el lugar del hecho y dialogó con el director del SAME, Alberto Crescente, aunque no dio declaraciones a la prensa.

Personal de Bomberos y Policía de la Ciudad, y de la Federal, el jefe de explosivos del mismo cuerpo, así como el superintendente de bomberos, oficial superior de investigaciones y personal de la división de la unidad de investigación antiterrorista.

La investigación alrededor de la explosión de la bomba

El hecho se encuentra a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 8, a cargo de De Giorgi, bajo la responsabilidad de Verónica Lara, que dispuso actuaciones a cargo de PFA, Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA).

Los efectivos detonaron un segundo paquete que no tenía explosivos en su interior y el caso, hasta el momento, fue caratulado como “Estrago e intimidación pública”.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad compartió un comunicado oficial, sostuvo que “el equipo más calificado del país” trabaja en el lugar, realizó un breve recuento de la situación e indicó: “De manera preventiva, se evacuaron a 320 personas: 120 correspondientes al edificio de Paseo Colón 533 y 200 al edificio contiguo de Paseo Colón 525".

En línea, sostuvo que “las tareas periciales son llevadas adelante por la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, el equipo técnico más calificado del país en materia de análisis de explosivos y artefactos complejos, con experiencia específica en intervención, desactivación y peritaje de dispositivos”.

Por último, el escrito remarcó: “El Ministerio continúa trabajando junto a la Justicia y las Fuerzas intervinientes para esclarecer el hecho”.