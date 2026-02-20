20 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
investigación por mal desempeño

Nuevo revés para Sebastián Sarmiento: cuándo y cómo sigue el jury

El Jurado de Enjuiciamiento volvió a reunirse para analizar la situación del juez Sebastián Sarmiento, denunciado por mal desempeño.

Sebastián Sarmiento podría ser destituido como juez.&nbsp;

Sebastián Sarmiento podría ser destituido como juez. 

Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

El juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento recibió ayer un nuevo revés ante el Jurado de Enjuiciamiento que analiza un supuesto caso de mal desempeño y por cuyo proceso podría ser destituido como magistrado del Poder Judicial.

El tribunal rechazó ayer de forma formal y sustancial el recurso de revocatoria que había planteado el juez.

Lee además
El juez Sebastián Sarmiento, en su momento más complicado. 
complicado

El Jury se reúne para analizar el caso del juez Sebastián Sarmiento: recta final al Jucio Político
El robo ocurrió en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza. 
no hay detenidos

Violento robo a un anciano de 90 años en Ciudad: le sacaron una fortuna

Para los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, los planteos de nulidad presentados por Sebastián Sarmiento fueron objeto de la decisión anterior, cuando se votó continuar con el proceso en contra del magistrado.

De esta forma, ahora el acusado tendrá tiempo hasta el 2 de marzo para presentar pruebas y luego de ese día, se fijará una nueva audiencia en la cual, posiblemente, se anuncie la fecha del juicio político.

Nuevo revés para Sebastián Sarmiento: recta final para el Jury de Enjuiciamiento

La situación de Sebastián Sarmiento empeora día a día. Este jueves se volvió a reunir el Jurado de Enjuiciamiento para analizar algunos planteos (nulidades) que hizo el juez.

Sin embargo, los integrantes del tribunal rechazaron rotundamente todos los planteos, con 15 votos para el rechazo y solo 5 votos para la aprobación.

De esta forma, la investigación tiene ahora una nueva fecha: el 2 de marzo. Hasta ese día, el juez tendrá tiempo de producir y presentar pruebas para sostener su defensa en el juicio.

Luego de esa fecha, el Jurado de Enjuiciamiento volverá a reunirse, analizará la prueba y luego fijará fecha para el debate.

Concretamente son cinco hechos en los que se analizan las resoluciones y fallos que dictó el juez.

El Jury está integrado por por los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia (Dalmiro Garay, María Teresa Day, Norma Llatser, José Valeria, Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez); siete senadores (Martín Kerchner Tomba, Alejandro Diumenjo, Natalia Eisenchlas, David Saez, Mauricio Sat, Helio Perviú y Ariel Pringles) y siete diputados (Jorge López, Daniel Llaver, Ricardo Tribiño, Beatriz Martínez, Jorge Difonso, Mauricio Torres y Germán Gómez).

Temas
Seguí leyendo

Atraparon al otro preso que se fugó de la alcaidía de Tunuyán: los detalles de la captura

Cayó uno de los fugados de la alcaidía de Tunuyán: el insólito lugar donde se ocultaba

Guaymallén: manejaba en contramano y superaba cuatro veces el límite de alcoholemia permitido

Dolor y conmoción por la muerte del jefe de la Alcaidía de Tunuyán tras la fuga de dos presos

Citaron a indagatoria a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: les prohibieron salir del país

Evacuaron una pizzería en pleno centro de Mendoza tras un principio de incendio en la cocina

La orquesta de la Fiesta de la Vendimia, víctima de un robo durante los ensayos

Maipú: ingresaron a una casa y robaron una fortuna

LO QUE SE LEE AHORA
Importante despliegue policial en el ingreso a Tunuyán. 
operativo policial

Cayó uno de los fugados de la alcaidía de Tunuyán: el insólito lugar donde se ocultaba

Las Más Leídas

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormentas localmente severas en Mendoza.
Para tener en cuenta

Mendoza bajo alerta por tormentas y granizo este viernes: qué dicen los pronósticos

Importante despliegue policial en el ingreso a Tunuyán. 
operativo policial

Cayó uno de los fugados de la alcaidía de Tunuyán: el insólito lugar donde se ocultaba

El cuerpo de Sofía Devries fue hallado el miércoles en las profundidades
Informe preliminar

La autopsia reveló la causa de muerte de Sofía Devries tras una práctica de buceo en Puerto Madryn

Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza
El clima

Alerta por granizo y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 20 de febrero en Mendoza

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: hay probabilidad de granizo.
el tiempo

Alerta amarilla en Mendoza: a qué hora podrían llegar las tormentas más fuertes esta tarde