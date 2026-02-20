Nuevo revés para Sebastián Sarmiento: cuándo y cómo sigue el jury

El juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento recibió ayer un nuevo revés ante el Jurado de Enjuiciamiento que analiza un supuesto caso de mal desempeño y por cuyo proceso podría ser destituido como magistrado del Poder Judicial.

El tribunal rechazó ayer de forma formal y sustancial el recurso de revocatoria que había planteado el juez.

no hay detenidos Violento robo a un anciano de 90 años en Ciudad: le sacaron una fortuna

complicado El Jury se reúne para analizar el caso del juez Sebastián Sarmiento: recta final al Jucio Político

Para los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, los planteos de nulidad presentados por Sebastián Sarmiento fueron objeto de la decisión anterior, cuando se votó continuar con el proceso en contra del magistrado.

De esta forma, ahora el acusado tendrá tiempo hasta el 2 de marzo para presentar pruebas y luego de ese día, se fijará una nueva audiencia en la cual, posiblemente, se anuncie la fecha del juicio político.

Nuevo revés para Sebastián Sarmiento: recta final para el Jury de Enjuiciamiento

La situación de Sebastián Sarmiento empeora día a día. Este jueves se volvió a reunir el Jurado de Enjuiciamiento para analizar algunos planteos (nulidades) que hizo el juez.

Sin embargo, los integrantes del tribunal rechazaron rotundamente todos los planteos, con 15 votos para el rechazo y solo 5 votos para la aprobación.

De esta forma, la investigación tiene ahora una nueva fecha: el 2 de marzo. Hasta ese día, el juez tendrá tiempo de producir y presentar pruebas para sostener su defensa en el juicio.

Luego de esa fecha, el Jurado de Enjuiciamiento volverá a reunirse, analizará la prueba y luego fijará fecha para el debate.

Concretamente son cinco hechos en los que se analizan las resoluciones y fallos que dictó el juez.

El Jury está integrado por por los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia (Dalmiro Garay, María Teresa Day, Norma Llatser, José Valeria, Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez); siete senadores (Martín Kerchner Tomba, Alejandro Diumenjo, Natalia Eisenchlas, David Saez, Mauricio Sat, Helio Perviú y Ariel Pringles) y siete diputados (Jorge López, Daniel Llaver, Ricardo Tribiño, Beatriz Martínez, Jorge Difonso, Mauricio Torres y Germán Gómez).