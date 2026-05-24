Conducía alcoholizado por Guaymallén, chocó y terminó al borde de un canal

Un conductor alcoholizado protagonizó un aparatoso accidente vial en Guaymallén durante la madrugada de este domingo, luego de perder el control de su vehículo y terminar al borde de un canal tras impactar contra un poste de luz.
El accidente ocurrió durante la madrugada sobre Severo del Castillo, cerca de la Rotonda Salcedo. El vehículo quedó al borde del canal.
Un conductor alcoholizado protagonizó un aparatoso accidente vial en Guaymallén durante la madrugada de este domingo, luego de perder el control de su vehículo y terminar al borde de un canal tras impactar contra un poste de luz.
El hecho ocurrió cerca de las 5.57 sobre calle Severo del Castillo, llegando a la Rotonda Salcedo. Todo comenzó cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un automóvil que habría caído a un canal.
Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que se trataba de un Ford Fiesta conducido por un hombre identificado como G. Ch., de 46 años, quien circulaba hacia el norte por Severo del Castillo. Según manifestó el propio conductor, no logró advertir la curva de la calzada, perdió el dominio del rodado y terminó colisionando contra un poste de alumbrado público.
Tras el fuerte impacto, el vehículo quedó detenido en la orilla del canal, con sus cuatro ruedas orientadas hacia el este.
En el lugar intervino personal de Policía Vial, que le realizó el correspondiente dosaje de alcohol al conductor. El resultado fue positivo: tenía 1.76 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior a lo permitido por la legislación vigente en Mendoza.
Las infracciones al artículo 67 bis de la Ley 9099, normativa que sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol, prevén multas desde 4.000 hasta 11.000 U.F. o arresto de hasta 120 días, e inhabilitación para conducir vehículos desde 90 hasta 545 días.
Las multas por alcoholemia siguen siendo las más severas y no cuentan con el beneficio del pago anticipado por descuento. Si un conductor arroja más de un gramo de alcohol en sangre, las sanciones económicas pueden trepar hasta los $5.500.000, sumado a la inhabilitación del carnet.