Conducía alcoholizado por Guaymallén, chocó y terminó al borde de un canal

Un conductor alcoholizado protagonizó un aparatoso accidente vial en Guaymallén durante la madrugada de este domingo, luego de perder el control de su vehículo y terminar al borde de un canal tras impactar contra un poste de luz.

El hecho ocurrió cerca de las 5.57 sobre calle Severo del Castillo , llegando a la Rotonda Salcedo . Todo comenzó cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un automóvil que habría caído a un canal.

Al arribar al lugar, efectivos policiales constataron que se trataba de un Ford Fiesta conducido por un hombre identificado como G. Ch., de 46 años , quien circulaba hacia el norte por Severo del Castillo. Según manifestó el propio conductor, no logró advertir la curva de la calzada, perdió el dominio del rodado y terminó colisionando contra un poste de alumbrado público.

Tras el fuerte impacto, el vehículo quedó detenido en la orilla del canal , con sus cuatro ruedas orientadas hacia el este.

En el lugar intervino personal de Policía Vial, que le realizó el correspondiente dosaje de alcohol al conductor. El resultado fue positivo: tenía 1.76 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior a lo permitido por la legislación vigente en Mendoza.

Alcoholemia positiva: las sanciones que se aplican a conductores con más de 1 g/L

Las infracciones al artículo 67 bis de la Ley 9099, normativa que sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol, prevén multas desde 4.000 hasta 11.000 U.F. o arresto de hasta 120 días, e inhabilitación para conducir vehículos desde 90 hasta 545 días.

Las multas por alcoholemia siguen siendo las más severas y no cuentan con el beneficio del pago anticipado por descuento. Si un conductor arroja más de un gramo de alcohol en sangre, las sanciones económicas pueden trepar hasta los $5.500.000, sumado a la inhabilitación del carnet.