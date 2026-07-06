Acceso Este: nuevos cortes y desvíos desde este lunes

Los desvíos y cambios en el tránsito del Acceso Este que comienzan este lunes.

Debido a las obras de reconstrucción del Acceso Este , el Gobierno de Mendoza informó que el lunes 6 de julio comenzarán intervenciones viales en Guaymallén y en Maipú . Es por esto que el tránsito vehicular será afectado y se incorporarán modificaciones en la circulación que los conductores deberán tener en cuenta.

Los trabajos en este corredor entrarán la próxima semana en una nueva etapa , coincidiendo con el inicio del receso invernal para aprovechar la disminución del flujo vehicular en la zona. Según explicaron, diagramaron un operativo especial para garantizar la fluidez del tránsito sin interrumpir la circulación.

El lunes 6 de julio empezarán las intervenciones en el tramo comprendido entre las calles Arturo González y Tirasso , en el Guaymallén . Es por esto que se dispusieron los siguientes esquemas de circulación obligatoria :

A su vez, la comuna dispuso la prohibición de estacionar en toda la extensión de las laterales norte y sur "para permitir un tránsito fluido de vehículos mientras se realizan los trabajos" y así aprovechar el ancho de las arterias para que circulen vehículos particulares y algunas líneas de colectivos. El pasado el 9 de febrero se prohibió el estacionamiento en un tramo de las laterales norte y sur entre los cruces de Hilario Cuadros-Cañadita Alegre y La Purísima-Curupaytí .

Al respecto, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, pidió a los conductores "manejar con precaución y respetar las indicaciones", ya que "el Acceso a partir del día de hoy ya no va a ser esa ruta en la que se circula a alta velocidad" sino que "va a haber que tomarla como una calle urbana, transitar a 40 kilómetros por hora, tanto en las laterales, en las colectoras como en la trocha principal".

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Maipú

Las nuevas tareas de recalce de banquinas en Maipú se desarrollarán entre el puente Medina y Las Margaritas, lo que provocará una reducción de la calzada en sentido hacia el Este (calzada sur). El avance de los frentes de trabajo sobre la calzada principal hará que la circulación se modifique de manera dinámica para permitir el desplazamiento de la maquinaria.

Este sistema ya fue implementado con éxito sobre la calzada sur (mano hacia el Este), luego de que se modificara el desvío original hacia la colectora al comprobar que generaba demoras en la intersección con el carril Don Bosco.

Según datos oficiales, las demoras en los horarios de mayor circulación oscilan entre 10 minutos, de 7.30 a 8.15, y 25 minutos, entre las 17.30 y las 18.

Nuevo esquema de circulación en Maipú (mano hacia el Este)

Para los vehículos que circulan en sentido hacia el Este, el esquema de desvío dinámico será el siguiente: