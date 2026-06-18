Modifican los desvíos en el Acceso Este para reducir demoras y mejorar la circulación Prensa Gobierno de Mendoza

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Por Sitio Andino Sociedad







El Gobierno de Mendoza informó que los cortes y variantes de circulación sobre el Acceso Este(Ruta Provincial 22) se irán adaptando según las necesidades a fin de optimizar el flujo vehicular. Si bien la megaobra cuenta con una planificación rigurosa, la dinámica diaria de los trabajos y las variaciones en el tránsito exigen una evaluación constante. Por esto, el equipo técnico vial informó que la planificación de los desvíos y cortes programados mantendrá un esquema flexible.

Los especialistas ordenaron modificaciones operativas con el claro objetivo de aliviar la carga vehicular, evitar que se produzcan embotellamientos y agilizar los tiempos de viaje.

"Ni bien empiezan los trabajos más complejos sobre la calzada principal, se hace una primera planificación que es trasladar el tránsito a las colectoras y esto le traslada costo de tiempo a los usuarios, pero se hace en pos de la seguridad y la convivencia con la obra. En este punto crítico (entre el puente de la calle Don Bosco) donde se produce un foco de demora importante, decidimos hacer un bypass para evitar el puente y de este modo, procurar mayor seguridad y evitar mayor costo de tiempo a los usuarios", explicó la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui.

Sobre este último aspecto, la funcionaria recalcó que el promedio de los monitoreos de demora en los puntos críticos es de 20 minutos, entre las 7:30 y las 8:15 de la mañana. En tanto, entre las 17:30 y las 18, la demora alcanza los 30 minutos.

Acceso Este, tramo Maipú, obra desvíos Cambian los desvíos para evitar embotellamientos. Prensa Gobierno de Mendoza Modificaciones en los desvíos de la obra del Acceso Este Como muestra de esta adaptabilidad, y tras detectar que el desvío original hacia la calle colectora generaba un cuello de botella que demoraba el tránsito en la intersección con el carril Don Bosco, los técnicos decidieron modificar de forma inmediata el esquema en la calzada Sur (mano al Este). La nueva circulación operativa, a partir del mediodía de este jueves 18 de junio, funcionará de la siguiente manera: Desvío inicial: a la altura del puente Serpa, los vehículos que circulan hacia el Este serán desviados hacia la colectora Sur.

a la altura del puente Serpa, los vehículos que circulan hacia el serán desviados hacia la colectora Sur. Retorno a calzada principal: para evitar el embotellamiento, previo al puente Don Bosco , el tránsito volverá temporalmente a la calzada principal del Acceso Este .

para evitar el embotellamiento, previo al puente , el tránsito volverá temporalmente a la calzada principal del . Cruce y desvío final: una vez que los vehículos crucen por debajo del puente de Don Bosco, se desviarán nuevamente hacia la colectora Sur hasta alcanzar el carril Cervantes. Desde el gobierno provincial solicitaron la especial colaboración de los transeúntes y automovilistas para agilizar los procesos de obra. Además, indicaron que es necesario respetar de forma estricta la señalización dinámica, circular a baja velocidad, mantener la paciencia ante las modificaciones diarias y, en la medida de lo posible, planificar los viajes con antelación o utilizar vías alternativas.