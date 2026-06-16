Video: largas filas y demoras en el Acceso Este por el inicio de las obras en Maipú

Importante congestión por el corte por las obras en el Acceso Este.

El inicio de las obras en el Acceso Este comenzó a hacerse sentir con fuerza este martes al mediodía y las primeras imágenes reflejan un escenario de demoras, largas filas y tránsito prácticamente detenido en el tramo de Maipú.

Tal como estaba previsto, los cortes totales en sectores de las calzadas principales obligaron a desviar todo el flujo vehicular hacia las colectoras , lo que rápidamente derivó en una importante congestión en uno de los corredores más transitados de Mendoza .

Embed - COMENZARON LOS CORTES TOTALES EN EL ACCESO ESTE

La circulación en la zona avanza a paso de hombre , especialmente en el sentido oeste-este, para quienes salen desde la Ciudad de Mendoza hacia el este provincial.

En ese tramo, comprendido entre los puentes de calle Serpa y Cervantes, el corte total ya genera extensas filas de autos, camiones y colectivos, en una postal que se repite a lo largo de varios kilómetros.

La situación se replica también en la mano contraria, donde el corte entre Lamadrid y Las Margaritas, que se extenderá por unos 45 días, comienza a mostrar el impacto que tendrá la obra en la rutina diaria de miles de conductores.

Embed Obra Acceso Este: corte total en dos sectores del tramo Maipú



A partir del martes 16 de junio a las 12hs, se realizará el corte total de la calzada principal en distintos tramos de Maipú. pic.twitter.com/7vVy0Od3H3 — Turismo Mendoza (@mendoza_tur) June 15, 2026

Uno de los principales focos de conflicto está en las vías alternativas, ya que las colectoras concentran ahora la totalidad del tránsito, lo que genera cuellos de botella y demoras acumuladas.

En varios sectores, los vehículos que se desviaron anticipadamente se encontraron con otros que eran obligados a salir de la calzada principal, lo que provocó una fuerte acumulación y circulación muy lenta.

Además, la presencia de transporte pesado y colectivos intensifica el problema, haciendo que en algunos tramos el avance sea mínimo durante varios minutos.

Recomendaciones y dónde son los cortes por las obras en el Acceso Este

Entre los conductores predomina una mezcla de resignación y malestar. Mientras algunos ya estaban al tanto del operativo, otros se encontraron con un escenario más complejo del esperado al ingresar al Acceso Este.

Lo cierto es que, con una obra que recién comienza y que se extenderá durante semanas —e incluso meses en algunos tramos—, todo indica que estas demoras serán parte del paisaje habitual en la zona.

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Por eso, las recomendaciones son:

Salir con tiempo, haciendo un cálculo distinto al que se hacía previo a las obras.

Evitar horarios pico, siempre que sea posible.

Evaluar recorridos alternativos para llegar a destino.

Dónde son los cortes por las obras en el Acceso Este

El nuevo esquema de circulación obliga a los conductores a abandonar la calzada central y utilizar exclusivamente las vías laterales. Los frentes de obra previstos son: