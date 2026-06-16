Desde este martes, habrá cortes totales en el Acceso Este y desvíos en Maipú por obras

El martes 16 de junio al mediodía, comenzará una etapa clave de la remodelación del Acceso Este (Ruta Provincial 22) en Maipú, con el cierre total de sectores de las calzadas principales en ambos sentidos de circulación. Los vehículos deberán transitar exclusivamente por las colectoras mientras se realizan trabajos de reparación de pavimento, sellado de fisuras, bacheo y colocación de nuevas capas asfálticas.

Las obras, financiadas con Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial, tendrán una duración estimada de 90 días en la calzada sur y de 45 días en la norte, aunque los plazos podrían variar según el avance de los trabajos y las condiciones del terreno.

Obra Acceso Este: corte total en dos sectores del tramo Maipú A partir del martes 16 de junio a las 12hs, se realizará el corte total de la calzada principal en distintos tramos de Maipú. pic.twitter.com/7vVy0Od3H3

El plan de obras en el Acceso Este entra en una etapa fundamental que modificará por completo la circulación habitual de los mendocinos. A diferencia de las tareas preliminares de la semana pasada, que solo reducían los carriles, a partir de este martes a las 12 se dispondrá el cierre absoluto de la calzada principal en dos sectores específicos de Maipú.

Cómo serán los cortes y desvíos programados

El nuevo esquema de circulación obligará a los conductores a abandonar la calzada central y utilizar exclusivamente las vías laterales. Los frentes de obra previstos son:

Sentido oeste-este, calzada sur, hacia San Martín: corte total desde el puente de calle Serpa hasta el puente de calle Cervantes. Todo el flujo vehicular deberá desviar por la colectora sur.

corte total desde el puente de calle Serpa hasta el puente de calle Cervantes. Todo el flujo vehicular deberá desviar por la colectora sur. Sentido este-oeste, calzada norte, hacia el Gran Mendoza: corte total desde el puente de calle Lamadrid hasta el puente de calle Las Margaritas. Los usuarios serán derivados a la colectora norte.

Embed Atención conductores



Mañana martes 16 de junio a las 12hs, se realizará el corte total de la calzada principal en distintos tramos de Maipú. pic.twitter.com/FhleCf18kX — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) June 15, 2026

Detalles técnicos de los trabajos en Maipú

Con la interrupción total del tránsito en los sectores indicados, los equipos técnicos realizarán, en una primera etapa, tareas de sellado de fisuras en el pavimento existente y reparación de baches. Posteriormente, procederán a la colocación de base estabilizada en todo el ancho de la calzada, con intervención de la banquina externa, de 2,50 metros de ancho, y de la interna, de 1,50 metros.

Como etapa final de este frente de obra, colocarán la primera capa de concreto asfáltico para mejorar las condiciones de durabilidad de la traza. El impacto en el tránsito tendrá duraciones diferenciadas según el sector intervenido. En la calzada sur, los trabajos se extenderán por un plazo estimado de 90 días. En tanto, en la calzada norte, las tareas demandarán unos 45 días de ejecución.

Desde la inspección técnica señalaron que, si bien existe la posibilidad de acelerar los procesos y habilitar las calzadas antes de lo previsto, los tiempos definitivos quedarán sujetos a los imprevistos o contingencias que puedan surgir en el terreno durante las excavaciones y el tratamiento estructural.