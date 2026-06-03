3 de junio de 2026
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Sitio Andino
Acceso Este

Remodelación histórica del Acceso Este: cómo afectan las obras al tránsito en Maipú

Los trabajos generan reducción de carriles y cambios en la circulación, mientras avanza una intervención clave para modernizar uno de los corredores viales más transitados.

OBRAS EN EL ACCESO ESTE
Daniel Cano
Por Sitio Andino Departamentales

Esta semana comenzaron los trabajos de remodelación en las laterales del tramo Maipú del Acceso Este, es decir la Ruta Provincial 22, una obra considerada histórica para mejorar la infraestructura vial de uno de los corredores más transitados del Gran Mendoza.

Las tareas obligaron a implementar restricciones en la circulación desde las 8 hasta las 18. En la calzada sur, los trabajos se desarrollan entre calle Don Bosco y carril Maza, mientras que en la calzada norte las intervenciones afectan el tramo comprendido entre calle Lamadrid y San Pedro.

obra acceso este san pedro

Debido a las características técnicas de la obra, por el momento no será posible habilitar el tránsito por las calles colectoras. Como consecuencia, los vehículos que habitualmente circulan por las calzadas norte, en dirección al Gran Mendoza, y sur, hacia la zona Este provincial, deberán transitar por un único carril.

OBRAS EN EL ACCESO ESTE
Quienes se trasladen en vehículos deberán extremar las precauciones.

Quienes se trasladen en vehículos deberán extremar las precauciones.

Trabajos preliminares y evaluación estructural

Las primeras tareas consisten en el ensanche de la banquina interna. Actualmente se está realizando una "apertura de caja" entre los puentes de carril Maza y calle Don Bosco, una etapa previa a la ejecución del paquete estructural que incluirá una base de 20 centímetros.

Los trabajos se desarrollarán de lunes a viernes, en el horario de 8 a 18. Además, este jueves 4 de junio comenzará un relevamiento exhaustivo de la calzada norte, entre Lamadrid y carril San Pedro. Durante esa etapa se evaluará el estado estructural de la carpeta asfáltica para definir el tratamiento que recibirán los baches y fisuras existentes, en paralelo al recalce de las banquinas.

Embed - INICIARON LAS OBRAS EN EL ACCESO ESTE: HAY REDUCCIÓN DE CALZADA

Tanto desde el Municipio de Maipú como desde la empresa encargada de los trabajos solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización provisoria instalada en la zona y prever posibles demoras, especialmente durante los horarios de mayor circulación.

Qué dijeron desde la Municipalidad de Maipú

El secretario de Infraestructura de Maipú, Eduardo Mezzabotta, destacó que la puesta en marcha del proyecto fue posible gracias a la coordinación entre el municipio y el gobierno provincial. "Ya estamos trabajando. Se han podido coordinar todas las acciones que hoy nos permiten estar dando inicio a esta obra tan demandada y esperada", afirmó.

Según explicó el funcionario, la intervención en las laterales era indispensable para avanzar con la remodelación integral del corredor vial. Además de funcionar como alternativa de circulación durante las obras en los carriles centrales, permitirán mejorar la conectividad entre distintos sectores del departamento.

mapa obras acceso este

"Las laterales van a servir como pulmón y amortiguador cuando se esté trabajando en los carriles centrales. También permitirán mantener la interconexión de carriles productivos y la conexión entre distritos", señaló.

Mezzabotta remarcó que la Zona Este de Maipú, especialmente los distritos de Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio y San Roque, atraviesa un fuerte proceso de crecimiento urbano y productivo que requiere nuevas soluciones de movilidad. "Estas obras son muy dinámicas. Los desvíos se irán modificando permanentemente en la medida que avancen los distintos frentes de trabajo", indicó.

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