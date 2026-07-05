5 de julio de 2026
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Sitio Andino
Maipú

Nuevos trabajos en el Acceso Este de Maipú: qué zonas estarán afectadas desde este lunes

Desde este 6 de julio comenzará un nuevo frente de trabajo para la reconstrucción del Acceso Este, lo que implicará cambios en el tránsito y nuevos desvíos para los conductores.

Nuevos trabajos en el Acceso Este de Maipú: qué zonas estarán afectadas desde este lunes

Nuevos trabajos en el Acceso Este de Maipú: qué zonas estarán afectadas desde este lunes

Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

Desde el lunes 6 de julio, las obras de reconstrucción del Acceso Este avanzarán hacia un nuevo tramo en Maipú, lo que implicará un nuevo estrechamiento de calzada. La medida volverá a impactar en el tránsito vehicular e incorporará modificaciones en la circulación que los conductores deberán tener en cuenta.

Reconstrucción del Acceso Este: todo lo que hay que saber desde el lunes

Las nuevas tareas de recalce de banquinas se desarrollarán entre el puente Medina y Las Margaritas, lo que provocará una reducción de la calzada en sentido hacia el Este (calzada sur).

Esta nueva etapa de la obra se ejecutará en el departamento de Maipú, donde el avance de los frentes de trabajo sobre la calzada principal hará que la circulación se modifique de manera dinámica para permitir el desplazamiento de la maquinaria.

Con el objetivo de minimizar las demoras y mantener la seguridad vial, la megaobra contempla un esquema flexible de circulación que permitirá sostener el tránsito sin interrumpir por completo el paso de los vehículos. No obstante, las autoridades viales solicitaron la colaboración de automovilistas y peatones para respetar la señalización y facilitar el desarrollo de los trabajos.

Este sistema ya fue implementado con éxito sobre la calzada sur (mano hacia el Este), luego de que se modificara el desvío original hacia la colectora al comprobar que generaba demoras en la intersección con el carril Don Bosco.

Según datos oficiales, las demoras en los horarios de mayor circulación oscilan entre 10 minutos, de 7.30 a 8.15, y 25 minutos, entre las 17.30 y las 18.

Nuevo esquema de circulación en Maipú (mano hacia el Este)

Para los vehículos que circulan en sentido hacia el Este, el esquema de desvío dinámico será el siguiente:

  • Desvío inicial: a la altura del puente Serpa, los vehículos serán derivados hacia la colectora sur.
  • Retorno temporal: antes del puente Don Bosco, el tránsito volverá momentáneamente a la calzada principal del Acceso Este para evitar la congestión en ese sector.
  • Desvío final: una vez atravesado el puente Don Bosco, los vehículos serán desviados nuevamente hacia la colectora sur hasta llegar al carril Cervantes.

Reconstrucción del Acceso Este: de qué se trata la obra

Los trabajos en el sector interurbano de Maipú forman parte de un proyecto vial que abarca 30,4 kilómetros, desde el Nudo Vial Costanera hasta el empalme con la Variante Palmira.

La obra es financiada mediante el Fondo Fiduciario de Infraestructura, un mecanismo que la Provincia destinó exclusivamente a proyectos de infraestructura pública orientados a fortalecer el desarrollo productivo, la logística regional y la generación de empleo.

Además de la repavimentación de las calzadas, el proyecto contempla la adecuación de retornos, la incorporación de nueva señalización inteligente y la refuncionalización de las colectoras, con el objetivo de modernizar uno de los principales accesos a la provincia de Mendoza.

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