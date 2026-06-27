27 de junio de 2026
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Sitio Andino
Acceso Este

Avanza la reconstrucción del Acceso Este y aplicarán un nuevo estrechamiento de calzada

La reconstrucción del Acceso Este entra en una nueva etapa en Maipú y desde el lunes habrá un estrechamiento de la calzada norte.

Desvío en el Acceso Este.

Desvío en el Acceso Este.

Por Sitio Andino Sociedad

Las obras de reconstrucción del Acceso Este (Ruta Provincial 22) avanzan en una nueva etapa en Maipú, lo que implicará cambios en la circulación vehicular a partir del próximo lunes.

Con el progreso de los trabajos sobre la calzada principal, se implementará un esquema dinámico de tránsito que permitirá el avance de las tareas sin interrumpir completamente el flujo de vehículos.

Desde el equipo técnico a cargo de la obra explicaron que, si bien existe una planificación general, las intervenciones se ajustan de manera permanente según el avance de los trabajos y el comportamiento del tránsito, con el objetivo de minimizar demoras y garantizar la seguridad vial.

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Nuevo estrechamiento en la calzada norte del Acceso Este

La principal modificación comenzará a regir desde el lunes, cuando se realice un estrechamiento de la calzada norte, en sentido Este-Oeste, en el tramo comprendido entre el puente de calle Cervantes y el puente de calle Serpa.

La intervención permitirá ejecutar tareas de recalce de banquinas.

Desde la inspección de la obra aclararon que no habrá un corte total del tránsito, sino una reducción de la calzada que convivirá con la circulación habitual. Además, recordaron que todos los desvíos actualmente habilitados continuarán funcionando con normalidad.

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Cambios en el desvío hacia el Este

El sistema de circulación dinámica ya fue implementado en la calzada Sur (mano hacia el Este), donde se modificó el desvío original tras detectarse demoras en la intersección con el carril Don Bosco.

Actualmente, los tiempos de demora registrados en horas pico son de:

  • 20 minutos, entre las 7:30 y las 8:15.

  • 30 minutos, entre las 17:30 y las 18:00.

Cómo es el recorrido vigente en el Acceso Este

Para quienes circulan hacia el Este, el esquema de tránsito se mantiene de la siguiente manera:

  • Primer desvío: a la altura del puente Serpa, los vehículos son derivados hacia la colectora Sur.

  • Retorno temporal: antes del puente Don Bosco, el tránsito vuelve momentáneamente a la calzada principal para evitar congestiones.

  • Desvío final: tras pasar por debajo del puente Don Bosco, los vehículos regresan a la colectora Sur hasta llegar al carril Cervantes.

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Piden extremar las precauciones al tránsito

Desde el Gobierno provincial solicitaron la colaboración de los automovilistas para facilitar el desarrollo de la obra.

Entre las principales recomendaciones figuran:

  • Respetar la señalización vial.

  • Circular a baja velocidad.

  • Mantener la paciencia ante los cambios diarios en el tránsito.

  • Planificar los viajes con anticipación o utilizar vías alternativas cuando sea posible.

Una obra clave para el Área Metropolitana

La intervención en Maipú forma parte del proyecto integral de reconstrucción del Acceso Este, que comprende 30,4 kilómetros, desde el Nudo Vial de Costanera hasta el empalme con la Variante Palmira.

La iniciativa se financia con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, destinados por la Provincia a obras estratégicas de infraestructura para fortalecer la logística, el desarrollo productivo y la generación de empleo.

Además de la repavimentación de la calzada, el proyecto contempla la adecuación de retornos, nueva señalización inteligente y la refuncionalización de colectoras, con el objetivo de modernizar uno de los principales accesos al Gran Mendoza.

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