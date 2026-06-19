19 de junio de 2026
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Accidente vial

Grave accidente vial en la rotonda del Cóndor: el control de alcoholemia dio positivo

Un conductor alcoholizado causó un accidente vial en la rotonda del Acceso Sur y Acceso Este, sobre el ingreso a la Ciudad de Mendoza.

Accidente Fiat Uno choque
Por Pablo Segura

Un grave accidente vial ocurrió durante la mañana de este viernes en la rotonda del Cóndor, en el empalme del Acceso Sur y el Acceso Este, en el ingreso a la Ciudad de Mendoza, donde chocaron un Fiat Uno y un Chevrolet Corsa, dejando como saldo a un hombre herido que debió ser trasladado al Hospital Central.

De acuerdo con las primeras informaciones, el choque se produjo cuando el Chevrolet Corsa circulaba por la rotonda en dirección hacia el oeste, por el carril derecho, y fue impactado por el Fiat Uno. El conductor de este último vehículo, de 26 años, habría perdido el dominio del rodado, provocando el fuerte impacto que dejó al Uno con importantes daños materiales.

Tras el accidente, efectivos realizaron el control de alcoholemia al conductor del Fiat Uno, quien arrojó un resultado de 1,48 gramos de alcohol en sangre, una cifra muy superior a los límites permitidos. Además, se constató que el hombre no contaba con la documentación correspondiente del vehículo.

Grave accidente vial en el cruce de Acceso Este y Acceso Sur

Según relataron testigos en el lugar, los dos ocupantes del Fiat Uno se encontraban en evidente estado de ebriedad. El acompañante, menor de edad y que viajaba sin cinturón de seguridad colocado, sufrió lesiones de gravedad como consecuencia del impacto y fue asistido por personal médico, que decidió trasladarlo al Hospital Central para una mejor evaluación.

Choque accidente vial Acceso Sur
El auto que causó el accidente vial sufrió importantes daños.

El auto que causó el accidente vial sufrió importantes daños.

El conductor del Fiat Uno quedó demorado y fue trasladado a una dependencia policial mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades en el hecho.

En la zona trabajaron efectivos de la Policía Vial, Policía Científica y otras unidades de seguridad para realizar las pericias y ordenar la circulación. Como consecuencia del operativo, el tránsito presentó demoras en el sector de la rotonda del Cóndor, uno de los principales accesos al área metropolitana de Mendoza.

Las autoridades continúan con la investigación para establecer la mecánica exacta del accidente vial y las circunstancias que derivaron en el choque entre ambos vehículos.

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