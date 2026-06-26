26 de junio de 2026
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Recuperá tu cabello: cómo saber si necesitás nutrición profunda o un alisado definitivo

Expertos explican cómo evaluar el daño de tu cabello en la peluquería. Las diferencias clave entre el bótox y la keratina para no fallar.

El secreto para recuperar tu cabello: cómo saber si te hace falta una nutrición profunda o un alisado definitivo

El secreto para recuperar tu cabello: cómo saber si te hace falta una nutrición profunda o un alisado definitivo

 Por Pascual Porco

Lograr una melena radiante y saludable requiere de un análisis personalizado antes de aplicar cualquier producto en el cuero cabelludo. En la peluquería, el estilista profesional evalúa minuciosamente la elasticidad, la porosidad y el daño estructural de cada cabello para determinar con total precisión cuál es el tratamiento de nutrición profunda indicado.

¿Qué factores analiza el estilista profesional antes de iniciar el tratamiento?

El diagnóstico en el salón es el primer paso obligatorio para no gastar dinero de más en procedimientos equivocados. El especialista mide la elasticidad estirando un mechón húmedo; si este se corta, el pelo pide proteínas de forma urgente. También se revisa la porosidad de la cutícula si nota que el pelo absorbe agua rápido pero se seca a la misma velocidad.

Además, es fundamental diferenciar el tipo de daño. No es lo mismo un pelo castigado por procesos químicos, como decoloraciones y tintes, que uno dañado mecánicamente por el uso abusivo de planchitas y secadores. A partir de este mapeo, se define el camino a seguir para recuperar la salud capilar.

cabello con botox

¿Cuándo conviene elegir el bótox y qué beneficios aporta?

Cuando el objetivo principal es rellenar la fibra capilar, rejuvenecer y eliminar el frizz molesto sin alterar la estructura original, el bótox es la alternativa ideal. A pesar de su nombre comercial, este procedimiento no contiene toxinas ni agujas, sino un poderoso concentrado de colágeno, vitaminas, aminoácidos y ácido hialurónico.

Este cóctel de nutrientes devuelve el peso, aporta volumen natural y resulta una opción sumamente segura para cabellos muy finos, quebradizos o deshidratados por reflejos platinados. Lo mejor de todo es que sus efectos son visibles desde la primera sesión y se mantienen en perfectas condiciones entre dos y cuatro meses.

¿En qué casos la keratina es la opción recomendada?

Por otro lado, los tratamientos con keratina apuntan a quienes buscan disciplinar melenas rebeldes o de hebra gruesa, reducir notablemente el volumen y conseguir un acabado lacio. Este componente, que ya forma parte natural de nuestra estructura capilar, funciona como un alisado temporal que vuelve el pelo mucho más manejable a diario.

cabello alisado

El secreto de su efectividad está en el sellado térmico con planchita, lo que garantiza un control absoluto del encrespamiento incluso en los días con niveles de humedad muy elevados. Es un tratamiento semipermanente que suele durar entre tres y seis meses en cabellos vírgenes o con tinturas convencionales.

La elección final dependerá de si buscás curar e hidratar respetando tus rulos, o si preferís relajar la onda por completo. Para asegurar el éxito de cualquiera de las dos opciones, los estilistas aconsejan suspender definitivamente el uso de champús con sulfatos en casa para evitar el arrastre prematuro de los nutrientes.

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