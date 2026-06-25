25 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Cerveza

Fútbol, cerveza y promociones: 23 Ríos lanzó una lata edición limitada para el Mundial 2026

La cervecería presentó una campaña temática que combina cerveza artesanal, gastronomía y pasión futbolera. Cómo acceder a los beneficios y disfrutar de los partidos del Mundial.

La cervecería 23 Ríos presentó una campaña especial destinada a los fanáticos del fútbol y la cerveza artesanal.

La cervecería 23 Ríos presentó una campaña especial destinada a los fanáticos del fútbol y la cerveza artesanal.

Por Sitio Andino Sociedad

Con la llegada del Mundial 2026, la cervecería 23 Ríos presentó una campaña especial destinada a los fanáticos del fútbol y la cerveza artesanal. La propuesta incluye el lanzamiento de una lata edición limitada inspirada en la máxima cita futbolística, que estará disponible a través de promociones especiales en la cervecería, su beertruck y la plataforma PedidosYa.

La iniciativa busca que los clientes puedan vivir el clima mundialista acompañados por una experiencia gastronómica y cervecera especialmente diseñada para la ocasión. La lata, de carácter coleccionable, forma parte de una promoción que estará vigente en distintos puntos de venta.

Cómo acceder a las promociones de 23 Ríos

En la sede de 23 Ríos, la promoción podrá aprovecharse los jueves y viernes desde las 18, y los sábados y domingos desde las 13. Quienes adquieran la Promo Mundialista, compuesta por una hamburguesa y una pinta por 20.000 mil pesos, recibirán la lata edición limitada.

La misma dinámica se replicará en el beertruck de la marca, que funciona todos los días de 12 a 20. Allí, la compra de un sándwich de pastrami junto a una pinta por 20.000 mil pesos permitirá acceder también a la lata conmemorativa.

Además, quienes prefieran realizar su pedido desde casa podrán obtener la edición especial a través de PedidosYa. La promoción estará disponible de jueves a domingo, en los mismos horarios de atención de la cervecería.

cerveza, mundial 2026, 23 ríos
La iniciativa busca que los clientes puedan vivir el clima mundialista acompañados por una experiencia gastronómica y cervecera.

La iniciativa busca que los clientes puedan vivir el clima mundialista acompañados por una experiencia gastronómica y cervecera.

Desde 23 Ríos señalaron que la campaña busca unir dos pasiones profundamente arraigadas en la cultura argentina: el fútbol y la cerveza. Con esta propuesta, la marca apuesta a acompañar cada partido del Mundial con una experiencia que combine sabor, encuentro y espíritu de celebración.

Para conocer más detalles sobre la campaña y sus promociones, los interesados pueden consultar las redes sociales de la cervecería o acercarse a cualquiera de sus puntos de venta.

Temas
Seguí leyendo

OSEP acompañó seis trasplantes en un mes y marcó un récord histórico en el país

Tarifas 2026: el costo real de esquiar en Mendoza

La jugada que cambió una vida: ganó más de 1.300 millones en el Quini 6

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?

Habrá corte de luz en seis departamentos de Mendoza

¿Sabías por qué se celebra hoy el Día del Psicólogo Social? Conocé su origen

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385

La nueva especialización de la UNCuyo para transformar la mirada profesional

Lee además
El Quini 6 acumula un pozo inédito de $9.580 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo inédito de $9.580 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar
El Colegio de Agrimensura de la provincia de Mendoza organiza un debate clave sobre la regularización del suelo mendocino 

El Colegio de Agrimensura de la provincia de Mendoza organiza un debate clave sobre la regularización del suelo mendocino
LO QUE SE LEE AHORA
Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?.

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?

Las Más Leídas

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?.

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?

Garay salió alrededor de las 7.30 para tomar un colectivo con destino a San Martín. 

Misterio y preocupación por la desaparición de un joven de 30 años en Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385

Ezequiel Garay, el hombre que desapareció en San Martín.

Qué se sabe del paradero de Ezequiel Garay, desaparecido en San Martín

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 24 de junio EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 24 de junio