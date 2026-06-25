Fútbol, cerveza y promociones: 23 Ríos lanzó una lata edición limitada para el Mundial 2026

La cervecería 23 Ríos presentó una campaña especial destinada a los fanáticos del fútbol y la cerveza artesanal.

Con la llegada del Mundial 2026 , la cervecería 23 Ríos presentó una campaña especial destinada a los fanáticos del fútbol y la cerveza artesanal . La propuesta incluye el lanzamiento de una lata edición limitada inspirada en la máxima cita futbolística, que estará disponible a través de promociones especiales en la cervecería, su beertruck y la plataforma PedidosYa.

La iniciativa busca que los clientes puedan vivir el clima mundialista acompañados por una experiencia gastronómica y cervecera especialmente diseñada para la ocasión. La lata, de carácter coleccionable, forma parte de una promoción que estará vigente en distintos puntos de venta.

En la sede de 23 Ríos, la promoción podrá aprovecharse los jueves y viernes desde las 18, y los sábados y domingos desde las 13. Quienes adquieran la Promo Mundialista , compuesta por una hamburguesa y una pinta por 20.000 mil pesos, recibirán la lata edición limitada.

La misma dinámica se replicará en el beertruck de la marca, que funciona todos los días de 12 a 20. Allí, la compra de un sándwich de pastrami junto a una pinta por 20.000 mil pesos permitirá acceder también a la lata conmemorativa.

Además, quienes prefieran realizar su pedido desde casa podrán obtener la edición especial a través de PedidosYa. La promoción estará disponible de jueves a domingo, en los mismos horarios de atención de la cervecería.

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Desde 23 Ríos señalaron que la campaña busca unir dos pasiones profundamente arraigadas en la cultura argentina: el fútbol y la cerveza. Con esta propuesta, la marca apuesta a acompañar cada partido del Mundial con una experiencia que combine sabor, encuentro y espíritu de celebración.

Para conocer más detalles sobre la campaña y sus promociones, los interesados pueden consultar las redes sociales de la cervecería o acercarse a cualquiera de sus puntos de venta.