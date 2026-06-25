25 de junio de 2026
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Sitio Andino
José de San Martín

Hallan cartas inéditas de San Martín en una subasta ilegal valuada en 100 mil dólares

El descubrimiento se produjo en una casa de subastas, las cuales eran ofrecidas al público a través de una página web por un valor total de 100 mil dólares.

Hallan cartas inéditas de San Martín en una subasta ilegal valuada en 100 mil dólares
Hallan cartas inéditas de San Martín en una subasta ilegal valuada en 100 mil dólares Foto: PFA
Por Sitio Andino Sociedad

La Policía Federal Argentina (PFA) logró recuperar un importante conjunto de materiales de valor histórico en la Ciudad de Buenos Aires. Según informaron las autoridades, se trata de más de 200 documentos que incluyen cartas manuscritas y documentos personales vinculados a destacados próceres argentinos, entre ellos José de San Martín.

Cartas de San Martín - Policia Federal Argentina - 25.JUNIO.2026 (2)
Además de las cartas, se encontraron recortes de diarios, libros y fotos.

Además de las cartas, se encontraron recortes de diarios, libros y fotos.

El hallazgo fue posible tras una investigación que siguió el rastro de una publicación realizada en un sitio web de acceso público, donde el lote histórico era ofrecido por un valor estimado de 100 mil dólares.

Cartas históricas halladas en una subasta ilegal: cómo fue la investigación

En el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina recuperaron más de 200 documentos históricos en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los elementos secuestrados se encontraban libros, fotografías, cartas y diversa documentación relacionada con figuras e instituciones clave de la historia argentina. Destacan documentos vinculados a José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid, entre otros protagonistas de la historia nacional.

Las características de los materiales, como la tipografía, los sellos y su datación, permitieron determinar que se trataba de piezas de gran valor histórico protegidas por la Ley N.º 15.930, normativa que regula la preservación del patrimonio documental bajo la órbita del Archivo General de la Nación.

Cartas de San Martín - Policia Federal Argentina - 25.JUNIO.2026 (1)
Los objetos se encuentran bajo resguardo policial.

Los objetos se encuentran bajo resguardo policial.

La investigación se inició a partir de tareas preventivas desarrolladas habitualmente por el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de la PFA, que realiza monitoreos permanentes sobre sitios de subastas y plataformas de compra y venta online.

Durante esas tareas, los investigadores detectaron en una página web de acceso público la oferta de un lote compuesto por recortes periodísticos, libros, fotografías y documentación vinculada a organismos e instituciones del Estado nacional y provincial. El conjunto tenía un precio inicial de 100 mil dólares.

Como resultado de la investigación, la Justicia ordenó el allanamiento de una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí se procedió al secuestro de los documentos, que fueron trasladados y resguardados como depósito judicial en una dependencia policial, donde serán sometidos a las pericias correspondientes.

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