25 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 25 de junio

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 25 de junio.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 25 de junio.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 25 de junio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 25 de junio

Luján

  • – En calle Bella Vista, entre Cipolletti y Cobos, y zonas aledañas; Perdriel. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En Avenida del Sol, entre Las Vegas y Piedras Blancas. En el barrio Valle del Sol y adyacencias; Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

  • – En calle Paraíso y callejón Arizu, hacia el sur de Ruta Provincial N°60. En calle Proyectada I368 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 15.00 h.

  • – En calle Las Carpas, hacia el sur de 9 de Julio, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 11.15 a 14.00 h.

  • – En calle Proyectada I41, hacia el oeste de Los Salamanquinos, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 8.45 a 11.00 h.

Tupungato

  • – En calle La Vencedora, entre Ruta Provincial N°89 y bodega Per Se; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle N°6, entre calles “B” y El Álamo. En calle “C”; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de calle La Gloria. En zona de La Carrera y en barrio Estancia Cerros del Mesón; San José. De 9.45 a 13.45 h.

Embed

San Carlos

  • – En el Carril Nacional, entre calles Pascual Suárez y Santander. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle José Vicente Zapata, entre San Martín y Ruta Provincial N°92. En calles Elvira Bustos e Independencia, hacia el este de Combes; La Consulta. De 10.30 a 14.30 h.

  • – En calle Bernardo Quiroga, entre Independencia y Costa Canal Uco; La Consulta. De 9.30 a 13.00 h.

San Rafael

  • – Entre calles Florida, Los Cactus, Las Moreras y Pedro Vargas. De 13.00 a 17.00 h.

  • – Entre calles La Fábrica, Línea Los Palos, Los 3 Puentes y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 10.30 a 14.30 h.

  • – En la intersección de Rutas Provinciales N°160 y N°165 y áreas adyacentes; Cañada Seca. De 10.15 a 14.15 h.

  • – Entre calles Los Maitenes, Costa de las Vías, Hipólito Yrigoyen y Ruta Nacional N°143; Capitán Montoya. De 11.00 a 15.00 h.

Malargüe

  • – Entre calles Villa del Milagro, Heriberto Campo, Santa Cruz y Fortín Malargüe. De 9.30 a 13.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

consumo energía eléctrica, tarifa de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 22 de junio

Habrá corte de luz en siete departamentos de Mendoza

Habrá cortes de luz en nueve departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en nueve departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en ocho departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en tres departamentos de Mendoza

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?

¿Sabías por qué se celebra hoy el Día del Psicólogo Social? Conocé su origen

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 24 de junio.

Habrá corte de luz en ocho departamentos de Mendoza
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 23 de junio.

Habrá corte de luz en ocho departamentos de Mendoza
LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385

Las Más Leídas

Garay salió alrededor de las 7.30 para tomar un colectivo con destino a San Martín. 

Misterio y preocupación por la desaparición de un joven de 30 años en Mendoza

Espacio Costanera abrió sus puertas: la Terminal de Mendoza suma un shopping, hotel y nuevos servicios video

Espacio Costanera abrió sus puertas y transformó la Terminal de Mendoza en un nuevo polo comercial y turístico

La delegación de Tunuyán tuvo un fin de semana inolvidable entre el selectivo nacional y la Copa Internacional River Plate de Taekwondo ITF.

Orgullo de Tunuyán: tres taekwondistas quedaron a un paso de integrar la Selección Argentina

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 24 de junio: números ganadores del sorteo 3385

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?.

Ola polar en Mendoza: frío extremo, nieve en el llano y ¿adelantan las vacaciones de invierno?