Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 25 de junio.

Durante la mañana y tarde de este jueves 25 de junio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Mantenimiento Programado #Edemsa Jueves 25 de Junio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/rqLyboyLZ2

– En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de calle La Gloria. En zona de La Carrera y en barrio Estancia Cerros del Mesón; San José. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle N°6, entre calles “B” y El Álamo. En calle “C”; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle La Vencedora, entre Ruta Provincial N°89 y bodega Per Se; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Proyectada I41, hacia el oeste de Los Salamanquinos, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 8.45 a 11.00 h.

– En calle Las Carpas, hacia el sur de 9 de Julio, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 11.15 a 14.00 h.

– En calle Paraíso y callejón Arizu, hacia el sur de Ruta Provincial N°60. En calle Proyectada I368 y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 15.00 h.

– En Avenida del Sol, entre Las Vegas y Piedras Blancas. En el barrio Valle del Sol y adyacencias; Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.

– En calle Bella Vista, entre Cipolletti y Cobos, y zonas aledañas; Perdriel. De 9.15 a 13.15 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– Entre calles Los Maitenes, Costa de las Vías, Hipólito Yrigoyen y Ruta Nacional N°143; Capitán Montoya. De 11.00 a 15.00 h.

– En la intersección de Rutas Provinciales N°160 y N°165 y áreas adyacentes; Cañada Seca. De 10.15 a 14.15 h.

– Entre calles La Fábrica, Línea Los Palos, Los 3 Puentes y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 10.30 a 14.30 h.

– Entre calles Florida, Los Cactus, Las Moreras y Pedro Vargas. De 13.00 a 17.00 h.

– En calle Bernardo Quiroga, entre Independencia y Costa Canal Uco; La Consulta. De 9.30 a 13.00 h.

– En calle José Vicente Zapata, entre San Martín y Ruta Provincial N°92. En calles Elvira Bustos e Independencia, hacia el este de Combes; La Consulta. De 10.30 a 14.30 h.

– En el Carril Nacional, entre calles Pascual Suárez y Santander. De 9.15 a 13.15 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

consumo energía eléctrica, tarifa de luz Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. Foto: Cristian Lozano

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas