Día del Psicólogo Social: por qué se celebra hoy, 25 de junio

El Día del Psicólogo Social se celebra en Argentina cada 25 de junio con el objetivo de reconocer la labor de los profesionales que trabajan para comprender y mejorar los vínculos humanos, promoviendo el bienestar individual y colectivo.

La psicología social es una disciplina que estudia cómo el entorno influye en los pensamientos, emociones y comportamientos de las personas. Analiza la manera en que los individuos se relacionan entre sí, así como el impacto que tienen los grupos y la sociedad en la construcción de la identidad y la conducta humana.

Entre sus principales funciones se destacan:

Analizar el comportamiento humano en distintos contextos sociales.

Estudiar el desarrollo psicológico de las personas a lo largo de las diferentes etapas de la vida.

Investigar las relaciones entre individuos, grupos y comunidades.

Identificar problemáticas sociales y conductas que afectan la convivencia y el bienestar colectivo.

La fecha fue elegida en conmemoración del nacimiento de Enrique Pichon-Rivière (1907-1977), considerado el padre de la Psicología Social Argentina y una de las figuras más influyentes de esta disciplina en el país.

Enrique Pichon-Rivière.jpg Esta efeméride conmemora el nacimiento de Enrique Pichon-Rivière

Fue un médico psiquiatra y psicoanalista que realizó aportes fundamentales al estudio de los grupos y las dinámicas sociales. Entre sus principales contribuciones se destaca la creación de la teoría del grupo operativo, una herramienta innovadora que transformó la forma de abordar los procesos de aprendizaje, comunicación y cambio social.

Esta efeméride invita a valorar el trabajo de los psicólogos sociales, cuyo aporte resulta clave para comprender las complejas relaciones humanas y fomentar una sociedad más integrada y participativa.

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