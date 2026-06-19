Durante la mañana y tarde de este viernes 19 de junio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.
En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 19 de junio
Guaymallén
– En calle Julio A. Roca, entre Moctezuma y Rópolo. Entre calles Rópolo, Cabildo, Esmeralda e Higueritas. Entre calles La Purísima, Julio A. Roca, Higueritas, Rópolo y zonas aledañas; Buena Nueva. De 8.30 a 12.30 h.
Las Heras
– Entre calles Bufano, Lisandro Moyano, Dorrego, Olascoaga y adyacencias; El Resguardo. De 9.00 a 13.00 h.
– En calle Lavalle, hacia el oeste de callejón N°9, y áreas adyacentes; El Algarrobal. De 10.00 a 12.30 h.
Luján
– En la Lateral Oeste del Acceso Sur, hacia el sur de calle Samuel Villanueva, y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.30 a 12.00 h.
Maipú
– Entre calles Nueva, Perito Moreno, Proyectada I366, El Paraíso y adyacencias; Santa Blanca. De 8.45 a 12.45 h.
– En calle Las Margaritas, entre Mischeni y Ruta Provincial N°20, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
Desconectar los electrodomésticos para evitar daños
Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.
Informarse: consultar los avisos de EDEMSA
Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.
Tener un kit de emergencia básico a mano
Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:
Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
Una radio a pilas.
Agua y alimentos no perecederos.
Un botiquín de primeros auxilios.
Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.
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Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.
Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente
Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas