Día del Padre: ¿asado o pastas?, así estará el tiempo en Mendoza.

Comenzó la cuenta regresiva para los festejos del Día del Padre . Como ocurre cada año, la definición del menú -el clásico dilema entre asado o un plato de pastas - dependerá estrictamente del factor meteorológico. Según los últimos reportes, el domingo exigirá buen abrigo y, en algunas zonas, priorizar los espacios cerrados.

Día del Padre: cuenta regresiva para agasajar a los papás en su día.

En diálogo con Sitio Andino, el meteorólogo Mariano García adelantó que "el domingo arrancará con cielo parcialmente nublado a nublado . Sin embargo, de cara al momento del almuerzo, es decir, cerca del mediodía, las condiciones meteorológicas comenzarán a mostrar una franca mejoría en la mayor parte del Gran Mendoza y alrededores".

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló el comportamiento que tendrá el termómetro durante esa jornada, que coincide con el inicio del invierno en el Hemisferio Sur.

Para el comienzo del domingo, se anticipa tiempo muy frío, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 3 y los 5 grados. Con el correr de las horas, el sol de la tarde empujará una leve recuperación térmica, permitiendo que la máxima trepe hasta los 14 grados.

24 de Julio de 2025, Plaza Independencia, invierno, frío, vacaciones, sol, soleado, clima, tiempo, temperatura El domingo estará muy frío, con una temperatura máxima que no superará los 14 grados. Foto: Cristian Lozano

Inestabilidad en el Valle de Uco

La situación será diferente para quienes se encuentren o decidan trasladarse hacia el Valle de Uco, región que se perfila como la más afectada por las condiciones de inestabilidad.

"En los departamentos de esa zona, si bien no se presentará un cielo completamente cubierto durante todo el día, persistirá un panorama de parcialmente nublado a nublado con la probabilidad de precipitaciones débiles e intermitentes", refirió García.

nieve, nevada, valle de uco, frio, mendoza, invierno, otoño, nevadas.jpg El Valle de Uco será la zona más fría, incluso, se prevén precipitaciones. Foto: Yemel Fil

Asimimso, el especialista agregó que "esta ventana de mal tiempo se mantendrá extendida por una franja horaria mayor, prolongándose hasta las 18 aproximadamente".

Con este panorama, la recomendación para todos los mendocinos es salir prevenidos, abrigarse correctamente y, sobre todo, disfrutar de una hermosa jornada junto a papá, ya sea al calor de las brasas o puertas adentro.