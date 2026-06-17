17 de junio de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 17 de junio

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 17 de junio.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 17 de junio.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 17 de junio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 17 de junio

Guaymallén

  • – En Ruta Provincial N°50, entre loteo Garden House y loteo La Lechería y zonas aledañas; Kilómetro 8. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

  • – En Ruta N°7, camino a Puente Del Inca. De 11.00 a 15.00 h.

Lavalle

  • -En calle Dorrego, entre Montenegro y Palomares. En el barrio Nuevo Vergel y zonas aledañas; El Vergel. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • – Entre calles Los Fresnos, Los Arces, Los Álamos y Las Catalapas y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 14.30 a 18.30 h.

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San Carlos

  • – En calle Quiroga, hacia el norte de Costa Canal Uco, afecta calle Constantini; Eugenio Bustos. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Ejército de Los Andes, carril Casas Viejas, José Lencinas y Ruta Nacional N°40. En los barrios Las Calandrias, Maipo, El Malal y Mutual Libertad y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

  • – Entre calles Bombal Sur, Argentina, callejón Ruano y Ruta Provincial N°92. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

  • – En calle N°6, entre calle B y El Álamo; Cordón Del Plata. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle La Carrera (ó Ruta Provincial N°89), entre Escuela N°4-0260 Alma de Montaña y cruce del Río Anchayuyo; San José. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Balbino Arizu, Vélez Sárfield, Juan Cobos y Ruta Nacional N°143; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

  • – Entre calles Avecilla, La Correina, Gaviola y callejón Agrario; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Dean Funes, Roca, Las Aucas y Juarez Celman y áreas adyacentes. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Blas Parera, Fray Inalicán, Ballofet y Quiroga y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

Malargüe

  • – Entre calles Esquivel Aldao, Fray Luis Beltrán, Villa del Milagro y Capdeville Oeste y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

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