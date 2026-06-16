Ante el aumento de la morosidad, proponen crear un programa de rescate financiero para familias mendocinas

El senador Mauricio Sat presentó un proyecto para crear un programa de refinanciación y mediación destinado a hogares con problemas de sobreendeudamiento.

El crecimiento de la morosidad y el sobreendeudamiento de las familias argentinas llegó a la Legislatura de Mendoza. En ese contexto, el senador provincial Mauricio Sat presentó un proyecto de ley para crear el "Programa Provincial de Rescate Financiero de Hogares Mendocinos" , una iniciativa destinada a asistir a personas y familias que enfrentan dificultades para cumplir con sus deudas .

La propuesta surge en momentos en que distintos informes vienen advirtiendo sobre un deterioro sostenido de la capacidad de pago de los hogares .

Según datos citados en el proyecto, el endeudamiento total de las familias argentinas supera los 39 billones de pesos y la morosidad alcanza niveles históricamente elevados tanto en el sistema financiero tradicional como en los mecanismos de financiamiento no bancario.

El fenómeno no solo preocupa por la cantidad de personas endeudadas, sino también por un cambio en el destino del crédito. Cada vez más hogares recurren a préstamos, tarjetas o financiamiento informal para afrontar gastos básicos como alimentos, alquileres, medicamentos, servicios públicos o transporte.

Qué propone el proyecto

La iniciativa presentada por Mauricio Sat (PJ) crea un programa provincial orientado a prevenir, contener y reestructurar situaciones de sobreendeudamiento. Entre sus objetivos figuran facilitar refinanciaciones sustentables, reducir la mora crítica, proteger los ingresos familiares y promover la educación financiera.

senadores, legislatura, camara de senadores, bloques, mauricio sat.jpg Mauricio Sat, el senador que propone crear alternativas para ayudar a familias mendocinas con sobreendeudamiento. Foto: Yemel Fil

Uno de los puntos centrales es la creación de un Procedimiento Provincial de Mediación y Reestructuración de Deudas de Consumo. Se trataría de una instancia administrativa, gratuita y voluntaria para las partes, destinada a promover acuerdos entre deudores y acreedores.

En caso de que un acreedor adhiera al programa y el deudor solicite ingresar al régimen, podrían suspenderse intereses punitorios, cargos por mora y determinadas acciones extrajudiciales de cobro mientras se desarrolla la negociación.

Además, el proyecto establece que los acuerdos de refinanciación deberían contemplar cuotas que no superen el 40% de los ingresos familiares —o el 30% en situaciones de vulnerabilidad—, eliminar intereses punitorios y ofrecer plazos mínimos de 36 cuotas.

Quiénes podrían acceder

La iniciativa está dirigida a personas físicas con residencia en Mendoza de al menos dos años, cuyos ingresos familiares no superen los diez salarios mínimos, vitales y móviles y que acrediten una situación de sobreendeudamiento.

El proyecto considera que existe sobreendeudamiento cuando la carga total de obligaciones de consumo supera el 40% de los ingresos mensuales del grupo familiar o el 30% en casos de especial vulnerabilidad.

Entre las deudas alcanzadas se incluyen tarjetas de crédito, préstamos personales, financiamiento comercial, plataformas financieras digitales, mutuales, cooperativas y otras modalidades de crédito al consumo. Quedan excluidas las deudas hipotecarias, prendarias, alimentarias y aquellas vinculadas a actividades empresariales.

El contexto: morosidad récord y "deudores zombies"

La propuesta legislativa aparece en un escenario marcado por el aumento de la morosidad. Informes recientes muestran que millones de argentinos registran atrasos en el pago de créditos, tarjetas y obligaciones financieras, mientras crece el número de personas que toman nuevas deudas para cancelar compromisos anteriores.

Ese fenómeno dio origen a la figura de los llamados "deudores zombies": personas que permanecen dentro del sistema financiero, pero que destinan una parte creciente de sus ingresos a refinanciar obligaciones sin lograr reducir significativamente el capital adeudado.

En los fundamentos del proyecto, Sat sostiene que el problema ya no puede interpretarse únicamente como una cuestión individual, sino como una situación con impacto económico y social que requiere herramientas públicas para evitar que las familias queden atrapadas en una espiral de endeudamiento permanente.

Un observatorio para medir el problema

Otro de los puntos incluidos en la iniciativa es la creación de un Observatorio Provincial de Endeudamiento de los Hogares Mendocinos, que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Su tarea sería relevar información estadística, elaborar informes periódicos, identificar sectores vulnerables y monitorear la evolución de la morosidad y del financiamiento informal en la provincia.

El proyecto ingresó al Senado provincial y deberá iniciar ahora su recorrido legislativo para determinar si consigue respaldo suficiente para avanzar en las distintas comisiones y llegar al recinto.

El proyecto presentado por Mauricio Sat